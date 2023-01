[株式会社パルコ]

株式会社パルコ(本部:東京都渋谷区、以下パルコ)は、俳優、伊藤万理華の展覧会『MARIKA ITO LIKE A EXHIBITION LIKEA』を2023年1月27日(金)~2023年2月6日(月)の11日間、心斎橋パルコにて開催いたします。







伊藤万理華とクリエイター達が、「今の自分」を創作。

時代のアイコン「伊藤万理華」の展覧会三部作最終章。



乃木坂46卒業から5年。

2017年「伊藤万理華の脳内博覧会」、2020年「伊藤万理華EXHIBITION “HOMESICK”」に続く、伊藤万理華によるパルコ展覧会三部作の最終章、『MARIKA ITO LIKE A EXHIBITION LIKEA』



本展覧会は、伊藤万理華と今をときめく10組のクリエイター達が創作した書籍『LIKEA』を軸とし、そこから着想を得てさらに発展させた展示が展開されます。CEKAIの福田哲丸が空間設計を担当し、劇作家根本宗子が書籍『LIKEA』に寄稿した脚本をもとにしたラジオドラマのインスタレーション、伊藤万理華本人とアーティストとのコラボレーションによる美術演出など、書籍『LIKEA』の世界観を立体的に表現する展示となります。





『 MARIKA ITO LIKE A EXHIBITION LIKEA 』概要



●会期:2023年1月27日(金)~2023年2月6日(月)

●会場:心斎橋PARCO 14F PARCO GALLERY

●営業時間:10:00~20:00

※入場は閉場時間の30分前まで

※最終日2023年2月6日(月)は18時閉場

●入場:700円(税込) ※小学生以下無料

●展覧会公式サイト:https://art.parco.jp/eventhall/detail/?id=1150

●主催:パルコ ●企画制作:パルコ ●協力:乃木坂46合同会社

●空間設計:福田哲丸/設計施工:林武広/AD:畑ユリエ/美術演出:A.N.D. 西山藍、NAZE、アレキサンダージュリアン

●参加クリエイター

TEPPEI(スタイリスト)/田中雅也(フォトグラファー)/森岡祐介(ヘアスタイリスト)/田口麻美(メイクアップアーティスト)/根本宗子(劇作家・演出家)/井口弘史(グラフィックデザイナー)/畑ユリエ(デザイナー)/ほか



※営業日時は感染症拡大防止の観点から変更となる場合がございます。

詳しくは心斎橋PARCO営業日時をご確認ください。

心斎橋PARCO公式サイト:https://shinsaibashi.parco.jp/

※イベント内容は予告なく変更となる場合がございます。





LIKEA(ライカ)』書籍情報







タイトル:LIKEA(ライカ)

著者:伊藤万理華

仕様:B4判変型/152頁

定価:3,300円(税込)

発売日:2022年12月20日

ブックデザイン:坂脇慶/飛鷹宏明

発行:PARCO出版

URL:https://publishing.parco.jp

クレジット表記:(C)2022 Marika Ito





伊藤万理華と10組のクリエイター達が「今の自分」を創作。

スタイリストTEPPEIのディレクションによるファッションシューティング40ルック150枚以上。劇作家根本宗子による書き下ろし新作シナリオ+直筆メモ入り台本。誰も知らない発掘新人漫画家CO¥OTEによる漫画32ページ。ファッションコミュニティ仲間とのプライベートPOP UPレポートと自作のコラージュ作品。パルコのファッションシンクタンクACROSSの消費生活特別版。アート、ファッションで注目のイラストレーター田中かえ、グラフィックデザイナー井口弘史、畑ユリエによるイラストレーション、アート作品。実兄との音楽対談など怒涛の思いをB4判変型の大判サイズで表現しました。



■参加クリエイター

TEPPEI(スタイリスト)/田中雅也(フォトグラファー)/森岡祐介(ヘアスタイリスト)/田口麻美(メイクアップアーティスト)/根本宗子(劇作家・演出家)/SOMETHING GOING ON/CO¥OTE(漫画家)/井口弘史(グラフィックデザイナー)/田中かえ(イラストレーター)/畑ユリエ(グラフィックデザイナー)



■本書ステートメント

何かが生まれる瞬間に自分が少し作用していることも、心の中では大きなことなのかもしれない。好きの対象が一方的な憧れだけじゃなくて、少し触っている感じ、渦中に、近く感じることが嬉しいし、これからもそうありたい。







LIKEA Merchandise









●Tシャツ Rabbit - WHITE/BLACK(4サイズ S/M/L/XL):各4,200円

●Tシャツ Hole (artwork by Hiroshi Iguchi)(4サイズ S/M/L/XL):各4,200円

●Tシャツ LOGO RINGER(4サイズ S/M/L/XL):各5,000円

●ロングスリーブTシャツ(4サイズ S/M/L/XL):各7,500円

●フーディ - WHITE/BLACK(4サイズ S/M/L/XL):各9,500円

●巾着:1,650円

●トートバッグ:2,200円

●ポストカードセット(2種 A/B):各1,100円

●ステッカーセット:880円

●アクリルキーホルダー(ランダム):500円

●ポスター:1,100円

※価格は全て税込表記です

※画像はイメージです。商品ラインナップや仕様、価格、発売日などは変更になる場合がございます。







BODYSONG. × 『MARIKA ITO LIKE A EXHIBITION LIKEA 』



●SHIRTS:29,700円

●HOODIE(GREEN/GRAY | S/L):各27,500円

●CAP:9,900円

●SOCKS:2,970円

価格は全て税込表記です

※画像はイメージです。商品ラインナップや仕様、価格、発売日などは変更になる場合がございます。







伊藤万理華 プロフィール



伊藤万理華 プロフィール

2011年から乃木坂46一期生メンバーとして活動し、17年に同グループを卒業。現在は俳優として映画・ドラマ・舞台で活躍する一方、PARCO展「伊藤万理華の脳内博覧会」(17)、「HOMESICK」(20)を開催するなど、クリエイターとしての才能を発揮。2021年は地上波連続ドラマ初主演「お耳に合いましたら。」(TX)に出演。初主演映画『サマーフィルムにのって』(松本壮史監督)ではTAMA 映画賞にて最優秀新進女優賞を、日本映画批評家大賞にて新人女優賞を受賞。2022年12月16日(金)公開の映画『そばかす』(玉田真也監督)出演。



