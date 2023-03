[SDKI Inc.]



調査期間: 2023年2月13日ー2月20日



調査業者: SDKI Inc.



調査対象: あらゆる規模の 550 人の市場関係者を対象に調査を実施しました。



有効な回答の数: 550



調査方法:実地調査235、インターネット調査315



調査回答者: 調査は、収益に基づいて企業を対象に実施されました。



質問:イタコン酸市場の規模はどのくらいですか?



イタコン酸市場は、2022 年に約101百万米ドルを獲得しており、予測期間中に約 8% の CAGR で成長すると予想されます。さらに、世界のイタコン酸市場は、2035 年までに約206百万米ドルに達すると予想されています。イタコン酸は、自然界に存在する無色透明な白色の結晶性化合物です。イタコン酸は容易に生分解され、無毒の化合物(C5H6O4)であり、不飽和有機二酸、化学プラットフォームとしてのアクリル酸の代替品です。化石燃料資源の減少に対する懸念の高まり、バイオマス原料から化学品を製造するための技術革新と開発、土壌での分解性や無毒性の容易さがイタコン酸ビジネスの成長の主な要因となっています。石油化学製品に代わるメタクリル酸メチル(MMA)の生産が拡大し、イタコン酸の需要を押し上げます。



質問:イタコン酸市場の成長を牽引する要因は何ですか?



以下は、イタコン酸市場の成長を牽引する重要な要因の一部です:



イタコン酸は、化粧品に最も適した溶媒のひとつとされていますーデオドラント、制汗剤、その他いくつかの化粧品にも使用されています。個人の可処分所得の増加や化粧品の利点に関する意識の高まりにより、化粧品業界ではかつてないほどの需要が流入しており、イタコン酸市場に複数の機会を生み出しています。

持続可能な製品のトレンドが高まっていることも、イタコン酸市場の成長を促進すると予想されます。

バイオベース不飽和ポリエステル樹脂の普及とイタコン酸の優位性の認知度向上です。







質問:イタコン酸市場の主要な分類は何ですか?



イタコン酸市場は、デリバティブ別、アプリケーション別によって分類できます。これらのカテゴリは、さらに次のように分類されます: -



1. デリバティブ別





­スチレンブタジエン

メタクリル酸メチル

ポリタコン酸

その他



2. アプリケーション別





­SBRラテックス

MMA

ユーピーアール

合成ラテックス

冷媒分散剤

高吸水性ポリマー

その他



質問:イタコン酸市場で最大のシェアを獲得すると推定されているデリバティブのサブカテゴリはどれですか?



デリバティブに基づいて、スチレンブタジエンセグメントがイタコン酸市場の35%を占め、ポリイタコン酸、メタクリル酸メチルがそれに続いています。スチレンブタジエンは、引張強度の向上、酸化防止、優れた接着性など、さまざまな利点があり、予測期間にイタコン酸の世界市場の成長を促進するのに役立つと考えられています。ブタジエンは、自動車タイヤ、靴底やかかと、ドライブカップリング、自動車部品、機械用ゴム製品など、幅広い用途で使用されています。例えば、タイヤの市場規模は2021年に1230億米ドルで、2030年には1800億米ドルに達すると予測されており、靴底材の世界市場は2027年までに推定210億米ドルに達すると予測されています。



質問:アプリケーションに基づいて、どのサブカテゴリがイタコン酸市場で最大のシェアを保持すると予想されますか?



アプリケーションに基づいて、合成ラテックスセグメントがイタコン酸の世界市場規模の56%以上を占めており、その大部分はポリマーを安定させ、最終製品であるSBRラテックスの品質を向上させるために合成ラテックスに使用されています。合成ラテックスは、ラテックス塗料のようなコーティング剤によく使われています。また、ラテックス中のポリマー粒子から水が蒸発すると固まる性質があるため、接着剤にも使用されています。また、合成ラテックスは、セメント表面の再舗装やひび割れの補修に使われるセメントに添加されることもあります。



質問:イタコン酸市場の市場制約は何ですか?



以下は、イタコン酸市場の成長を制約しているいくつかの要因です –



合成ラテックス、高吸水性ポリマー、洗剤、不飽和ポリエステル樹脂などの類似品と比較して、イタコン酸のコストが高いことは、市場の制約となり得ます。

イタコン酸市場のその他の主な抑制要因は、原料価格の変動と製造コストの高さです。



質問:イタコン酸市場をリードしている企業は?



イタコン酸市場をリードする企業は、Aekyung Chemical Co. Ltd.、Alpha Chemika, Itaconix Corporation、Jinan Huaming Biochemistry Co. Ltd、Iwata Chemical Co Ltd、Ronas Chemicals Ind、Qingdao Langyatai Group Co.、Zhejiang Guoguang Biochemistry Co. Ltd、Nanjing Huajin Healthcare Biologicals Co. Ltd、Shandong Kaison Biochemical Co.、 FUSO CHEMICAL CO.などです。



質問:イタコン酸市場における最近の開発のいくつかは何ですか?



以下は、イタコン酸市場における最近の動向の一部です: -



イタコン酸をクリーニングおよびパーソナルケア業界向けのさまざまな特殊ポリマーに変換する再生可能化学企業Itaconixは、約2億株の割引株式を投資家に販売することで12.7百万米ドルを調達しました。同社は株主向けメモの中で、この資金を製品群の拡大と製造工程の改善に充てると述べています。

2020年3月、化学メーカーであるIwata chemical Co., Ltd.は、化学品オンラインマーケットプレイスを運営するBuy Chem Japan株式会社と、オレオ化学品やモノマーなどの製品プロモーションで提携したことを発表しました。



質問:イタコン酸市場における最近の開発のいくつかは何ですか?



アジア太平洋地域は、様々な産業における外国直接投資の増加により、イタコン酸市場を支配しています。また、樹脂の工業生産など多くの用途でイタコン酸のニーズが高まっており、アクリル樹脂、アクリレートラテックス、高吸水性樹脂、抗スケーリング剤などの構成要素として使用されていることから、予測期間中にこの地域のイタコン酸市場の成長をさらに押し上げると考えられます。



ヨーロッパ地域では環境安全性の観点から、バイオベースの生産を促進するための有利な政府規制が、地域の産業成長を後押します。トリポリリン酸ナトリウム(STPP)洗剤の生産を停止するEU規制は、業界の成長を後押しすると予想されます。このポリマーは、添加された組成物に良好なフィルム形成特性を与え、それらの組成物は化粧品やパーソナルケア製品に応用されます。2021年の世界の化粧品市場において、欧州は約23%を占めています。欧州の化粧品市場の中で、2021年に最も多くの化粧品を消費したのはドイツで、その金額は約130億ユーロに上ります。次いで、フランスが約126億米ドル、イタリアが約105億米ドルとなっています。



北米地域は米国EPAは、塗料とコーティング業界からのVOC排出量の規制に力を入れており、メーカーにバイオベースのイタコン酸の使用を強制することが予想されます。バイオベースイタコン酸のその他の用途としては、コンタクトレンズの硬化剤やパーソナルケア製品に使用されるバインダーとしての利用が挙げられます。イタコン酸は高吸水性樹脂に使用されるため 収益面では、2022年に米国が北米の高吸水性ポリマー(SAP)市場の68%以上の市場シェアを独占し、予測期間中この傾向は継続すると予想されます。大人用失禁用品や女性用衛生用品メーカーからの高吸水性ポリマーに対する需要の増加が、予測期間中にイタコン酸市場の成長を促進すると予測されます。



