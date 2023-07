[吉本興業株式会社]

今年5月に華々しくデビューを果たした、平均年齢18.8歳の6人組グローバルボーイズグループ”DXTEEN(ディエックスティーン)“の2枚目のシングル(EP)『First Flight』(読み:ファーストフライト)が、2023年9月6日(水)に発売することが決定いたしました。



デビューをするやいなや、フレッシュでクオリティーの高いパフォーマンスで話題となっているDXTEEN。早くもリリースが決まった今作のキャッチコピーは、“僕たちはきっと何度でもまた羽ばたく、あの日夢見た景色に向かって。” です。



まだデビューしていない頃のDXTEEN 6人が、やっと手にした夢に向かって、これから飛び立とうとするビハインドストーリーを描いた作品に仕上がっており、力強いメロディラインとラップで彼らの情熱と秘めたる意思を感じさせてくれるタイトル曲「First Flight」をはじめ、夏の始まりを告げる「Dive」など全4曲を収録しています。



商品形態は、全3形態(初回限定盤A、初回限定盤B、通常盤)で、【初回限定盤A,B】にはDVDが同梱されており、3形態全てに初回プレス限定封入特典がございます。なお、各店での予約受付は、本日、7月7日(金)18:00から開始となります。



リリース情報





タイトル:『First Flight』(読み:ファーストフライト)

発売日:2023年9月6日(水)

形態数:3形態(初回限定盤A、初回限定盤B、通常盤)

※各店・各サイトのご予約受付は、本日18:00以降となります。



【初回限定盤A(CD +DVD)】



品番:YRCS-90232

価格:¥1,545(税抜) / ¥1,700(税込)



・CD

1. First Flight 2. Dive 3. Firework 4. Firework(Instrumental)



・DVD

DXTEENの夏休み ~チャレンジ編~



<初回プレス限定封入特典>

1. 応募抽選券(シリアルナンバー)1枚

2. トレーディングカード1枚(初回限定盤Aver.6種類の中から1枚をランダム封入)

3. ビハインドフォトトレカ1枚(6種類の中から1枚をランダム封入)





【初回限定盤B(CD +DVD)】





品番:YRCS-90233

価格:¥1,545(税抜) / ¥1,700(税込)



・CD

1. First Flight 2. Dive 3. Next 4. Next(Instrumental)





・DVD

DXTEENの夏休み ~肝試し編~



<初回プレス限定封入特典>

1. 応募抽選券(シリアルナンバー)1枚

2. トレーディングカード1枚(初回限定盤Bver.6種類の中から1枚をランダム封入)

3. セルカトレカ1枚(6種類の中から1枚をランダム封入)





【通常盤(CD) 】



品番:YRCS-90234

価格:¥1,091(税抜) / ¥1,200(税込)



・CD

1. First Flight 2. Dive

3. First Flight(Instrumental) 4. Dive(Instrumental)



<初回プレス限定封入特典>

1. 応募抽選券(シリアルナンバー)1枚

2. トレーディングカード1枚(通常盤ver.6種類の中から1枚をランダム封入)



DXTEEN プロフィール





JO1・INIが所属するLAPONEエンタテインメントからデビューした3組目のアーティスト「DXTEEN(ディエックスティーン)」。メンバーは、大久保波留、田中笑太郎、谷口太一、寺尾香信、平本健、福田歩汰。

LAPONEの練習生制度である「LAPONE BOYS&LAPONE GIRLS」から初めて誕生した平均年齢18.8歳のフレッシュな6人組グローバルボーイズグループです。



グループ名は、夢(Dream)を目指し、一歩一歩、拡張(eXtension)・拡大(eXpand)しながら成長していき、努力と挑戦を重ねていく6人の青春(TEEN) の“無限な可能性”を表現。時間が経ち成長しても夢見る青春心を失わず、夢をさらに大きくしていくという意味が込められています。



1年以上に及ぶ韓国でのトレーニングを経て、今年5月に華々しくデビューした彼らは、日本最大級のファッション&音楽イベント「Girls Awards」への出演や、大型K-Cultureフェスティバル「KCON JAPAN 2023」など様々なイベントに相次いで出演し、7月29日-30日には初めての海外イベント、台湾で行われる「2023漫画博覧会」にも出演が決定しています。



・オフィシャルサイト:http://dxteen.com

・オフィシャルSNS:

Twitter: http://www.twitter.com/official_DXTEEN

Instagram:https://www.instagram.com/dxteen_official/

TikTok:https://www.tiktok.com/@official_dxteen

YouTube: https://www.youtube.com/@DXTEEN

weibo: https://weibo.com/u/7819967091



