[SDKI Inc.]



調査期間: 2023年2月13日ー20日



調査業者: SDKI Inc.



調査対象: あらゆる規模の 541 人の市場関係者を対象に調査を実施しました。



有効な回答の数: 541



調査方法:実地調査228、インターネット調査313



調査回答者: 調査は、収益に基づいて企業を対象に実施されました。



質問:フィルムコンデンサ市場の市場規模はどのくらいですか?



フィルムコンデンサは、誘電体として薄いプラスチックフィルムを使用するコンデンサです。フィルムが製造された後、それは金属化されるか、または未処理のままになる可能性があり、それはコンデンサの必要な特性に依存します。フィルムコンデンサには、ポリエステルフィルム、メタライズドフィルム、ポリプロピレンフィルム、PTFEフィルム、ポリスチレンフィルムなど、さまざまな種類があります。世界のフィルムコンデンサ市場の成長の原動力として働くさまざまな要因があります。これらの要因は、EV(電気自動車)およびHEV(ハイブリッド電気自動車)の需要の増加とその採用の増加です。フィルムコンデンサ市場は、2023 年に 約3億米ドルと評価され、2035 年までに 約6 億米ドルに達すると予測されています。また、この市場は、2023‐2035 年に、CAGR 約4% で成長しています。



質問:フィルムコンデンサ市場の成長を牽引する要因は何ですか?



以下は、フィルムコンデンサ市場の成長を牽引する重要な要因の一部です:



EV(電気自動車)およびHEV(ハイブリッド電気自動車)の需要の増加-世界中のほぼすべての地域の政府と人口の間で意識が高まっているため、EVやHEVを含む環境に優しい製品に焦点が移っています。レポートによると、クリーン エネルギーの世界で、電気自動車市場ほどダイナミックな分野はほとんどありません。2022 年には、電気自動車 (EV) の販売台数が前年の 2 倍になり、約 700 万台の新記録を達成しました。2012 年には、世界中でわずか 12 万台の電気自動車が販売されました。2022年は、それ以上の数が毎週売れています。2022 年には、世界の自動車販売のほぼ 10% が電気自動車であり、過去 4 年間の市場シェアの 4 倍です。電気自動車の世界的な販売台数は 2023 年も力強く伸び続けており、第 1 四半期には 200 万台が販売され、2022 年の同時期から 75% 増加しています。

消費者が使用する電化製品の増加 - 顧客の電気製品におけるフィルム コンデンサーの巨大な要件と、高温フィルム コンデンサーの必要性の増加は、予測期間中のフィルム コンデンサー市場の成長を後押ししています。

電子デバイスの増加 - これらのフィルムは、印刷適性、性能、および機能性に影響を与えることなく、有機および印刷された電子デバイスにカプセル化を提供するため、これらのフィルムの好みが高まり、市場の成長が加速しています。応答時間が短い電子デバイスに対する需要の高まりは、市場にプラスの影響を与えます。







質問:フィルムコンデンサ市場の主要な分類は何ですか?



フィルムコンデンサ市場は、タイプ、アプリケーション、エンドユーザーによって分類できます。これらのカテゴリは、さらに次のように分類されます: -



1. タイプ別





ポリエステルフィルム

金属化フィルム

ポリプロピレンフィルム

PTFEフィルム

ポリスチレンフィルム



2. アプリケーション別





電子回路

高周波干渉抑制フィルムコンデンサ

照明バラスト

ダンピングコンデンサ

パワーフィルムコンデンサ



3. エンドユーザー別





電力とユーティリティ

家電

政府と防衛

自動車

その他



質問:フィルムコンデンサ市場で最大のシェアを獲得すると推定されているタイプのサブカテゴリはどれですか?



タイプに基づいて、ポリエステル フィルム コンデンサー セグメントは 2022 年に 約 20 億米ドルと評価され、2035 年まで成長を続けました。セグメントの成長の背後にある主な理由のいくつかは、低コストであり、カップリングおよびデカップリング アプリケーションでのポリエステル フィルム コンデンサの需要が高まっています。また、メタライズド ポリプロピレン フィルム コンデンサの需要も高まっています。これらのコンデンサは、金属化されたポリエステルによる高い使用性と自己修復機能を備えているため、このセグメントは急速に成長しています。これらが、予測期間中のセグメントの成長の背後にある理由です。2022 年の電気コンデンサー、固定、アルミ電解コンデンサのトップ輸出国は、日本は約 10 億米ドル、中国は約 950 百万米ドルでした。そして、2022 年に電気コンデンサー、固定、アルミ電解コンデンサのトップ輸入国は、香港は約 10 億米ドル、中国は約 580百万米ドル、ドイツ は約 380百万米ドルでした。



質問:エンドユーザーに基づいて、どのサブカテゴリがフィルムコンデンサ市場で最大のシェアを保持すると予想されますか?



エンドユーザーに基づいて、自動車セグメントは、フィルムコンデンサ市場を支配するセグメントです。これは、環境に優しい車両により人気を博しているためです。電気自動車システムではフィルムコンデンサの採用が進んでいます。これは、自動車産業の成長にプラスの影響を与えています。レポートによると、2021 年 4 月-2022 年 3 月の間に、乗用車の輸出は 404,397 台から 577,875 台に増加し、商用車の輸出は 50,334 台から 92,297 台に増加しました。さらに、2021 年 4 月-2022 年 3 月の間に、3 輪車の輸出は 393,001 台から 499,730 台に増加し、2 輪車の輸出は 3,282,786 台から 4,443,018 台に増加しました。



質問:フィルムコンデンサ市場の市場制約は何ですか?



以下は、フィルムコンデンサの成長を制約しているいくつかの要因です –



EV (電気自動車) や HEV (ハイブリッド電気自動車) などのエンド ユーザー製品に関連する高コスト

偽物の量の増加

フィルムコンデンサに関する厳しい規制



質問:フィルムコンデンサ市場をリードしている企業は?



フィルムコンデンサをリードする企業は、 TDK Corporation., YAGEO Group, KEMET Corporation., Panasonic Industry Co., Ltd., ROHM Co., Ltd., KYOCERA AVX Components Corporation, Cornell Dubilier Electronics, Inc., Mitsubishi Electric Corporation, Semikron Danfoss, Semtech Corporationなどです。



質問:フィルムコンデンサ市場における最近の開発のいくつかは何ですか?



以下は、フィルムコンデンサ市場における最近の動向の一部です: -



2019 年 8 月 27 日 - TDK Corporation は、堅牢な新しい B3277*M シリーズにより、DC リンク アプリケーション向けの EPCOS フィルム コンデンサのポートフォリオを拡張しました。新しいタイプは、極端な環境条件に適しています。これは、定格電圧を 1000 時間印加し、85 °C、相対湿度 85% での THB テスト (温度、湿度、バイアス) によって証明されています。

2020 年 6 月 9 日 - Yageo Corporation は、Yageo による保留中の KEMET Corporation (NYSE: KEM) の買収に関連して、次のことを発表しました。両当事者は、台湾の経済省投資委員会から、かかる取引を完了するための条件である最終的な規制当局の承認を受けました。両当事者は、合併契約に定められた残りのクロージング条件が満たされることを条件として、今後数日以内に合併を完了する立場にあると予想しています。合併が完了すると、Yageo は KEMET の発行済普通株式のすべてを、約 1.64億米ドル相当の全額現金取引で 1 株あたり 27.20 米ドルで取得します。



質問:フィルムコンデンサ市場で最も有利な機会を提供すると予想される地域はどれですか?



アジア太平洋地域は、予測期間中に世界のフィルム コンデンサー市場を支配すると予想されます。これは、この地域で多数のフィルムコンデンサの製造業者が操業しているためです。アジア太平洋地域は、この地域の中国やインドなどの発展途上国で産業基盤が拡大しているため、フィルムコンデンサの最大の消費者であり続けると予想されています。さらに、アジア太平洋地域では、情報通信技術からの需要の高まりと、さまざまな用途や耐久消費財での効率的な回路の使用が相まって、フィルム コンデンサの需要が高まっています。中国は、世界最大のコンデンサ フィルムの生産国の 1 つです。 国内にはフィルムコンデンサの約200のサプライヤーがあります。 これらの 80% 以上は地元で消費され、残りは米国、ヨーロッパ、中東、アジアに輸出されています。



北米地域は、地域内の自動車の需要により、世界のフィルムコンデンサ市場で2番目に大きな地位を占めると予想されています。現在、北米の自動車市場は 40 億米ドルと評価されており、予測期間中に収益で 6% の CAGR を記録すると予想されています。米国では、2020 年の 308,000 台から 2021 年には 608,000 台に増加した小型充電式電気自動車の販売台数が増加しました。バッテリー式電気自動車は、国内で販売された充電式電気自動車全体の 73% 以上を占めています。ヨーロッパ地域は、予測期間中に防衛、自動車、産業などを含む多くのセクターからの需要が増加するため、より高い成長率を示すと予想されます。今後数年間で、市場は、セキュリティや自動車などの多数の製造用途でのコンデンサの巨大な需要、生活水準の向上、および予測期間中の可処分所得の増加の結果として、成長を示すと予想されます。



当社について:



SDKI の目標は、信頼できる詳細な調査と洞察を提供することです。当社は、成長指標、課題、傾向、および競合状況を調査し、それらに関する詳細なレポートを提供することに焦点を当てるだけでなく、お客様と協力して、最大の成長と成功のためにビジネスの全体的な変革を達成します。当社の専門知識は、さまざまな市場セクターのさまざまな規模の企業と長年にわたって協力してきた結果です。



