[SDKI Inc.]



調査期間: 2023年1月06日―13日



調査業者: SDKI Inc.



調査対象: 当社は、あらゆる規模の 540の市場プレーヤーに対して調査を実施しました。



有効な回答の数: 540



調査方法: 実地調査 226、 インターネット調査314



調査回答者: 調査は、収益に基づいて企業を対象に実施されました。



調査結果:



質問: 継続的インテグレーションツール市場の規模はどのくらいですか?



継続的インテグレーションツール市場は2022年に約10億米ドルを獲得し、予測期間中に約19%のCAGRで成長すると予想されます。さらに、世界の継続的インテグレーションツール市場は、2035年までに約40億米ドルに達すると予想されています。



質問: 継続的インテグレーションツール市場の成長を牽引する主な要因は何ですか?



継続的インテグレーションツール市場の成長要因は次のとおりです。



ソフトウェア開発プロセスの自動化に対する計り知れない必要性

企業におけるデジタル技術の大規模な採用

企業によるクラウドコンピューティング技術への嗜好



さらに、企業の開発チームの生産性を向上させる必要性は、継続的インテグレーションツールを使用するための多くの機会をもたらすと予想されます。





質問: 継続的インテグレーションツール市場の分類は何ですか?



継続的インテグレーションツール市場は次のように分類されます 。



1. 展開モード別





クラウド

オンプレミス



2. 組織規模別





大企業

中小企業



3. エンドユーザー産業別





銀行、金融サービス、保険 (BFSI)

小売およびEコマース

電気通信

教育

メディアとエンターテインメント

医療

製造業

その他



質問: 継続的インテグレーションツール市場で大きなシェアを獲得すると推定される展開モード別のサブカテゴリはどれですか?



展開モードに基づいて、クラウドは、継続的インテグレーションツール市場でかなりのシェアを獲得すると推定されています。サブカテゴリは、2035年までに非常に急速な成長を示すと予測されています。 ITセキュリティのニーズを満たすことは、クラウドベースの継続的インテグレーションツールが提供する主な目的です。また、24時間体制のサービス、スケーラビリティ、速度の向上は、クラウド上で継続的インテグレーションツールを使用する企業にとってのその他のメリットです。ただし、オンプレミス展開モードでは、企業はデータとシステムを完全に制御できます。



問題:組織規模に関して、継続的インテグレーション ツール市場で最大のシェアを保持すると予想されるサブカテゴリはどれですか?



組織規模に関して、大企業が継続的インテグレーションツール市場で最大のシェアを保持することが期待されています。大企業は主に広大なITインフラストラクチャを持っています。また、ITのインフラストラクチャにもかなりの予算があります。これらは、大企業間の継続的インテグレーションツールに対する高い需要に寄与する主な要因です。さらに、大企業の間での高度な技術の必要性も、サブカテゴリ間の市場成長を後押しすると予想されます。



質問: エンドユーザー業界に関して、継続的インテグレーション ツール市場で最大のシェアを保持すると予想されるサブカテゴリはどれですか?



エンドユーザー業界に関しては、メディアとエンターテインメントサブカテゴリが継続的インテグレーションツール市場で最大のシェアを保持すると予想されます。メディアとエンターテインメント業界は、継続的インテグレーションツールを使用して開発プロセスを統合しています。業界では、主にソフトウェアとアプリケーション向けに統合ツールを採用しています。



質問:継続的インテグレーションツール市場に関連する課題は何ですか? 継続的インテグレーションツール市場の課題は次のとおりです。





意図したニーズに合わせてオープンソース ツールの簡単な利用

継続的インテグレーション ツールのシステムを構築するための専門家の必要性

既存の統合方法からの課題



質問: 継続的インテグレーションツール市場の主要プレーヤーは?



継続的インテグレーション ツール市場をリードする以下の企業は次のとおりです。



Atlassian, Inc.

Amazon Web Services, Inc.

Microsoft Corporation

Circle Internet Services, Inc.

GitLab B.V.

Micro Focus LLC

JetBrains s.r.o.

Thoughtworks, Inc.

International Business Machines Corporation

Travis CI Corporation





質問: 継続的インテグレーションツールの分野における最近の発展は何ですか?



以下は、継続的インテグレーションツール市場における最近の動向の一部です。



2022年12月、 Amazon Web Services, Incは、新しい統合ソフトウェア開発および配信サービスのプレビューリリースを発表しました。サービスの名前は Amazon CodeCatalystです。

2022年7月、Circle Internet Services, Incは、GitLab SaaSの顧客向けのネイティブサポートを開始しました。このサポートにより、両社のお客様は CircleCI と GitLab Inc. のツールの相互運用性を享受できるようになります。





質問:継続的インテグレーションツール市場で有利な成長機会を提供すると予想される地域はどれですか?



北米地域は、継続的インテグレーションツール市場で最も有利な機会を提供することが期待されています。この地域の新興企業と主要な市場プレーヤーの存在は、地域市場の成長の背後にある最も重要な理由です。カナダと米国は、業界向けにクラウドベースの継続的インテグレーションツールを提供している主要なプレーヤーがいる主要国です。



当社について:



SDKI の目標は、信頼できる詳細な調査と洞察を提供することです。当社は、成長指標、課題、傾向、および競合状況を調査し、それらに関する詳細なレポートを提供することに焦点を当てるだけでなく、お客様と協力して、最大の成長と成功のためにビジネスの全体的な変革を達成します。当社の専門知識は、さまざまな市場セクターのさまざまな規模の企業と長年にわたって協力してきた結果です。



