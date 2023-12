[株式会社マッシュホールディングス]

ターミナル1・2に順次オープン!旅の疲れを癒す着心地良いルームウェアのほか、オリジナルのノベルティもご用意<2023年12月13日(水)~2024年1月23日(火)>



株式会社マッシュスタイルラボ(本社:東京都千代田区麹町/代表取締役社長:近藤広幸)が運営するルームウェアブランド「GELATO PIQUE HOMME(ジェラート ピケ オム)」は、2023年12月13日(水)~2024年1月23日(火)の期間、イセタン羽田ストア(メンズ)ターミナル1とターミナル2にリミテッドコンセプトストアをオープンいたします。











ラウンジを思わせる心地良い空間で、旅先に向かうお客さまに買い物と寛ぎの充実したひと時を提供する「イセタン羽田ストア」。

GELATO PIQUE HOMMEとして初めての開催となるイセタン羽田ストア(メンズ)でのリミテッド コンセプトストアでは、身も心もほっこり癒されるルームウェアから大切な方への贈り物に最適なアイテムもご用意いたしました。

羽田空港をご利用の際には、ぜひお立ち寄りください。





・販売商品



ITEM:HOODIE

COLOR:LGRY, BLUE, WINE

SIZE:M,L

PRICE:¥8,580(tax in)





ITEM:CARDIGAN

COLOR:CRM, DGRY

SIZE:M,L

PRICE:¥13,530(tax in)



ITEM:PANTS

COLOR:CRM, DGRY

SIZE:M,L

PRICE:¥7,480(tax in)



ITEM:ROOM SHOES

COLOR:CRM, DGRY

SIZE:FREE

PRICE:¥6,270(tax in)





・NOVELTY PRESENT

リミテッドコンセプトストアで税込み22,000円以上お買い上げのお客様に、オリジナルベアをあしらった箸置きをプレゼントいたします。

※数に限りがございますのでなくなり次第終了となります。







LIMITED CONCEPT STORE概要





-GELATO PIQUE HOMME LIMITED CONCEPT STORE-



開催期間:2023年12月13日(水)~2024年1月1日(月)

会場:イセタン羽田ストア(メンズ) ターミナル2

所在地:〒144-0041 東京都大田区羽田空港3-4-2

羽田空港 第2ターミナル2階 国内線出発ゲートエリア(北) 搭乗ゲート58番付近

※第2ターミナル発の搭乗券をお持ちのお客さまのみが、ご搭乗前にご利用いただける店舗です。

※店舗は飛行機にご搭乗のお客さまのみがご入場いただける、ゲートラウンジにございます。



電話:03-6428-8800 (直通)

営業時間:8:00~19:00





開催期間:2024年1月3日(水)~2024年1月23日(火)

会場:イセタン羽田ストア(メンズ) ターミナル1

所在地:〒144-0041 東京都大田区羽田空港3-3-2

羽田空港 第1ターミナル2階ゲートエリア(北) 搭乗ゲート15番付近

※第1ターミナル発着の搭乗券をお持ちのお客さまのみが、ご利用いただける店舗です。

※店舗は飛行機にご搭乗のお客さまのみがご入場いただける、ゲートラウンジにございます。



電話:03-5757-8700 (直通)

営業時間:8:00~19:00



GELATO PIQUE HOMME (ジェラート ピケ オム)について







柔らかな着心地でルームウェアの定番ブランドとなった「ジェラート ピケ」のメンズコレクション「ジェラート ピケ オム」。「ジェラート ピケ」を代表する“もこもこ”素材はそのままにモダンなデザインやカラーリングで大人の男性に向けたルームウェアをお届けします。



手にとった瞬間にわかる上質な手触りは厳選された素材によるもの。

身に纏うとまたたく間に心地よいぬくもりに包まれます。

”おうち時間”が自然と笑顔が溢れる“しあわせ時間”になる。

自分のご褒美、大切な人へのギフトに最適な“お部屋の中のファッション”を贈ります。



・オフィシャルオンラインストア : https://gelatopique-homme.com/

・Instagram : @gelatopique_homme_official





