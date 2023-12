[海と日本プロジェクト広報事務局]

2023年12月10日(日)11時~16時 <場所:大須商店街>



一般社団法人海と日本プロジェクトin愛知県は、昨年に引き続き2023年12月10日(日)に大須商店街で開催される「大須商店街×テレビ愛知 感謝祭2023」において、ぷよそうじと清掃活動を実施しました。

この取り組みは、日本財団が推進する海洋ごみ対策プロジェクト「海と日本プロジェクト・CHANGE FOR THE BLUE」の一環で開催するものです。

公式サイト:https://tv-aichi.co.jp/osu-nenmatsu/









イベント概要





・開催概要:「大須商店街×テレビ愛知 感謝祭2023」において海と日本プロジェクトブースを出展、楽しみながら学べるコンテンツをご用意

・日程:12月10日(日)11時~16時

・開催場所:大須商店街ふれあい広場大須まねき猫前

・参加人数:80名

・主催:大須商店街、テレビ愛知



「ぷよそうじ」と「清掃活動」にご参加いただきました!





イベント当日は、大須商店街も週末で多くの人で賑わっていました。

今回ご用意した楽しみながら学べる「ぷよそうじ」は人気ゲームの「ぷよぷよ」が空き缶やペットボトルになっていて同じごみを繋げ(分別)、制限時間内に多くを消して得点を競うゲームです。

小さなお子さんから懐かしいと言って参加される保護者世代まで幅広い年齢の方に興味を持って体験いただきました。

また、海と日本プロジェクトオリジナルごみ袋を配布し、大須商店街の清掃活動も実施しました。

ぷよそうじをきっかけにせっかくだったらと参加された方や、よく訪れる大須を綺麗にしたいですとごみを拾っていただける方など、多くの方にご協力いただくことができました。

海から少し離れた大須商店街を綺麗にすることが、海を守ることにつながることを知っていただくことができました。





参加した子どもたちの声





・「同じごみの分別について学べてよかった。」

・「ぷよぷよがごみになっていて面白かった。」

・「落ちてるごみが気になっていたので拾えて気持ちよかった。」



<団体概要>

団体名称 ︓一般社団法人海と日本プロジェクトin愛知県

URL︓https://tv-aichi.co.jp/aichi_uminohi/

活動内容︓愛知県を対象地域とした海と日本プロジェクトを推進する。



CHANGE FOR THE BLUE

国民一人ひとりが海洋ごみの問題を自分ごと化し、”これ以上、海にごみを出さない”という社会全体の意識を向上させていくことを目標に、日本財団「海と日本プロジェクト」の一環として2018年11月から推進しているプロジェクトです。

産官学民からなるステークホルダーと連携して海洋ごみの削減モデルを作り、国内外に発信していきます。

https://uminohi.jp/umigomi/



日本財団「海と日本プロジェクト」

さまざまなかたちで日本人の暮らしを支え、時に心の安らぎやワクワク、ひらめきを与えてくれる海。そんな海で進行している環境の悪化などの現状を、子どもたちをはじめ全国の人が「自分ごと」としてとらえ、海を未来へ引き継ぐアクションの輪を広げていくため、オールジャパンで推進するプロジェクトです。

https://uminohi.jp/









企業プレスリリース詳細へ (2023/12/18-11:46)