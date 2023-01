[AWA]



AWA株式会社(本社:東京都港区、代表取締役CEO:冨樫晃己)が運営する、サブスクリプション型(定額制)音楽ストリーミングサービス「AWA(アワ)」は、昨年11月にデビュー10周年の集大成となる、自身初の横浜アリーナ公演を大成功に収めた藍井エイルが、自身の楽曲の中から“新・藍井エイル”をテーマに楽曲をセレクトしたプレイリストを公開しました。さらに、ここでしか聴くことのできない限定ボイストラックを収録。





今回公開されたプレイリストは、シングル曲を多数収録した藍井エイルの様々な一面を魅せてくれる、万華鏡のように色鮮やかなアルバム『KALEIDOSCOPE』の配信開始を記念して作成されたもので、“新・藍井エイル”をテーマに自身の楽曲の中からセレクトされています。いままでに歌ったことの無い流れで歌うのに苦労したという「心臓」をはじめ、声を始めて変えて収録したという「HELLO HELLO HELLO」や、須田景凪が新しい藍井エイルを表現したいと作成した「ロゼ」など、藍井エイルの渾身の楽曲がちりばめられています。また、セレクトした楽曲の本人解説や、歌詞をツkkているときのシチュエーションなどを語ったスペシャルボイスも収録。ぜひ、待望の新作『KALEIDOSCOPE』とボイス入りプレイリストをお楽しみください。



■『Featured Artist藍井エイル:新・藍井エイル』

01. 心臓

02. HELLO HELLO HELLO

03. Special Voice Vol.1

04. ロゼ

05. Campanula

06. Special Voice Vol.2

07. ANSWER

08. I will…

09. IGNITE

10. Special Voice Vol.3

11. ラピスラズリ

12. 星が降るユメ

13. 月を追う真夜中

14. シリウス

15. YeLL

16. 鼓動

17. MOMORIA

18. PHOENIX PRAYER

19. アトック

20. シンシアの光

21. INNOCENCE

22. 流星



▼プレイリストURL

https://s.awa.fm/playlist/specific.thumb.aoieiru.20230111



■藍井エイル

11月30日生まれ。北海道札幌市出身。AB型。動画サイトへの投稿をきっかけに、2011年10月TVアニメ『Fate/Zero』のEDテーマ「MEMORIA」でメジャーデビュー。その後、『機動戦士ガンダムAGE』、『ソードアート・オンライン』、『キルラキル』など多くの人気作品アニメの主題歌を担当。2016年11月、体調不良により活動休止を発表し日本武道館でのライブを2日間敢行し、休養期間に入る。2018年2月、発声障害などを克服し活動再開を発表、自身4回目となる日本武道館公演を敢行、超満員の中で全20曲を熱唱し完全復活を果たした。海外での支持も大きく、各国イベントへ多くの出演経験を持ち、これまで 全世界15か国/地域 でのライブパフォーマンスを達成。6大陸のうちアジア、欧州、南北アメリカ、オセアニアを制覇し、アフリカを残すだけとなった。自身のFACEBOOKページには世界中から約54万のいいね!が寄せられ、SNSの総フォロワー数は150万を超える。大の“ゲーム好き”でも知られ、プロゲームチーム“魚群”のメンバーに加入することを発表するなど活動の幅を広げている。2022年8月17日にニューシングル「HELLO HELLO HELLO」をリリースすることが決定!さらに11月13日自身初のアリーナ公演となる横浜アリーナでのライブ開催を発表!



