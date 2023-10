[株式会社東京ニュース通信社]

「MG(NO.19)」10月3日(火)発売 電子版は10月中旬以降順次配信開始



「TVガイド」などのテレビ情報誌を発刊する東京ニュース通信社は、新しい時代に合った、新しい音楽の楽しみ方を提案する、新しい音楽雑誌「MG(エムジー)」を本日10月3日(火)に発売いたしました。全国の書店、ネット書店でご購入いただけます。また、電子版は10月中旬以降電子版も各電子書店で順次配信開始予定です。







「MG」誕生3周年記念号の表紙&巻頭特集を飾るのは、10月25日(水)にトリプルAサイドシングル「絶体絶命 / Beautiful / AS ONE」をリリースするジャニーズWEST。今だからこそ表現できる楽曲の魅力を紐解きつつ、来年10周年を迎える彼らに未来への思いを語ってもらった。同じ装いが印象的な12Pに及ぶグラビアでは、それぞれのメンバーにフォーカスした美麗カットもお楽しみいただきたい。また、ジャニーズWESTが初参戦した「SUMMER SONIC 2023」東京・大阪のライブの模様も掲載!



巻末には、.ENDRECHERI.によるファンクラブ発足後初のファンミーティング「.ENDRECHERI. Erother_meeting Do more the E_FUNK」のリポートを掲載。自身を導いてくれたというファンク道を共有するスペシャルな時間を詳細にお届けする。さらに、京都・平安神宮の特設舞台にて行われた「堂本剛 平安神宮 奉納演奏 2023」の模様も。



また、20周年イヤーに向けて精力的な音楽活動を行っている関ジャニ∞が開催した、単独野外ライブ「KANJANI∞ 20FES ~前夜祭~」のプレミアムなライブリポートもたっぷりとお届けする。



豪華アーティストも続々登場。くるり、岡崎体育、川尻蓮(JO1)、DXTEEN、Ayumu Imazu、NANON、Perth Tanaponといった国内外の多彩なアーティストを、本誌ならではのクリエイティブに富んだ大迫力グラビア&ロングインタビューで迫っている。















そのほか、充実のライブリポートも。NCT初のスタジアム公演「NCT STADIUM LIVE 'NCT NATION : To The World-in JAPAN'」、ENHYPENの東京ドーム公演「ENHYPEN WORLD TOUR 'FATE' IN JAPAN」、NOAのアリーナ公演「“NO.A” TOUR SPECIAL LIVE IN ARIAKE ARENA」の模様をお届けする。



さらに、「“Y2K”ブームから見るカルチャーリバイバル」と題したMG特集も。昨今話題となっている “Y2Kリバイバル”という現象について、カルチャー全般に造詣の深いオカモトレイジ氏(OKAMOTO’S)に話を聞いた。特集に登場した楽曲はSpotifyと連動しており、SpotifyのMG公式アカウント「MG_magazine」から試聴することができる。



indigo la Endの連載では、ニューアルバム「哀愁演劇」の制作エピソードや各収録曲への想いをしっかりと掘り下げる。メンバーによる全曲セルフレビューも必見。そして、ジャニーズWEST・神山智洋の連載では、かねてから気になっていたというフェンダー世界初の旗艦店「FENDER FLAGSHIP TOKYO」に潜入! そして「MG」初となる、とある出来事が…? また、お笑い芸人・きつねによるミュージシャンなりきり連載は、クラシックがテーマ。フォーマルな装いで、荘厳なクラシック音楽を奏でる指揮者と演奏者に変身。インタビューでは2人が昔からずっと変わらず偏愛しているモノについても語ってもらった。







最後に、MG登場アーティストからのサイン入り生写真や図書カードなどのプレゼント企画も!



ラインナップ





MG誕生3周年記念!



<表紙&巻頭グラビア>

ジャニーズWEST

全12P! プレミアムフォトセッション&ロングインタビュー!

+「SUMMER SONIC 2023」プレイバック



<SPグラビア&インタビュー>

くるり

岡崎体育

川尻蓮(JO1)

DXTEEN

Ayumu Imazu

NANON

Perth Tanapon



<ライブリポート>

関ジャニ∞

NCT

ENHYPEN

NOA



<連載>

indigo la End

ジャニーズWEST 神山智洋

きつね



<特集>

“Y2K”ブームから見るカルチャーリバイバル オカモトレイジ



<保存版ライブリポート>

.ENDRECHERI. Erother_meeting Do more the E_FUNK

堂本剛 平安神宮 奉納演奏 2023



MGレビュー



【紙版 商品情報】

「MG(NO.19)」

●発売日:2023年10月3日(火)※一部、発売日が異なる地域がございます

●判型:B4判(364×257)

●定価:1,210円

●発行:東京ニュース通信社

全国の書店・ネット書店(honto<https://honto.jp/netstore/pd-book_32823390.html>ほか)にてご購入いただけます。



【電子版 商品概要】

「MG(NO.19)」

●配信日:2023年電子版は10月中旬以降順次配信開始予定

●価格:1,210円

※Amazon kindle store、楽天kobo、hontoほか、各電子書店で順次配信。配信開始日時は各電子書店によって異なります。



【関連サイト】

■東京ニュース通信社が発行する雑誌・書籍・写真集・カレンダーなど各商品の総合情報サイト

TOKYO NEWS magazine&mook<https://zasshi.tv/>

■公式X(Twitter):@mg_tns<https://twitter.com/mg_tns>

■公式Instagram:@mg_mg_tns<https://instagram.com/mg_mg_tns/>

■公式Spotify:MG_magazine



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/04-16:40)