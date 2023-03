[SDKI Inc.]



調査期間: 2023年1月16日―1月23日



調査業者: SDKI Inc.



調査対象: 当社は、あらゆる規模の 531の市場プレーヤーに対して調査を実施しました。



有効な回答の数: 531



調査方法: 実地調査 211、 インターネット調査320



調査回答者: 調査は、収益に基づいて企業を対象に実施されました。



調査結果:



質問: 世界のシンクライアント市場の規模はどのくらいですか?



シンクライアント市場は2022年に10億米ドルを獲得し、予測期間中に約2%のCAGRで成長すると予想されます。さらに、世界のシンクライアント市場は2035年までに20億米ドルに達すると予想されています。



質問: シンクライアント市場の成長を牽引する主な要因は何ですか?



シンクライアント市場の成長を牽引する主な要因は次のとおりです: -



企業によるクラウドコンピューティング技術の大規模な採用

企業の拡大につれデータへのリモートアクセスの要件

企業にとっての費用対効果の意義



さらに、データセンターには莫大な投資が行われています。同様に、多くの教育機関やその他の機関の従来のコンピューターは定期的にアップグレードされています。このような傾向は、シンクライアントの需要の伸びを後押しすると予想されます。





質問: シンクライアント市場の分類は何ですか?



シンクライアント市場は、フォームファクタとアプリケーションによって分類できます。これらのカテゴリはさらに次のように分岐します。



1. フォームファクタ別





スタンドアロン

モニター付き

モビール





2. アプリケーション別





教育

BFSI

工業用

政府

ヘルスケア

小売り

交通機関





質問:シンクライアント市場で最大のシェアを獲得すると推定されるフォームファクタ別のサブカテゴリはどれですか?



フォームファクタに基づいて、スタンドアロンは、シンクライアント市場で最大のシェアを獲得すると推定されています。スタンドアロンのシンクライアントは、デスクトップやラップトップなどの周辺機器と同様のネットワークに直接接続します。中央サーバーに保存されているデータで動作します。また、このタイプのシンクライアントが消費者にとって好ましい重要な要因は、モバイルまたはモニターのシンクライアントと比較して低コストであることです。



質問:アプリケーションに関して、シンクライアント市場で最大のシェアを保持すると予想されるサブカテゴリはどれですか?



アプリケーションに基づいて、教育はシンクライアント市場で最大のシェアを保持することが期待されています。このサブカテゴリの成長は、主に教育機関のコンピュータシステムの定期的なアップグレードの必要性に起因しています。エンプロイアビリティを向上させるために、ITで最も関連性の高いソフトウェアとソリューションの知識を学生に与える必要があります。ただし、これには2~3年ごとにシステムをアップグレードする必要があります。このようなアップグレード方法は、時間とコストがかかります。これらの困難により、多くの教育機関は仮想デスクトップインフラストラクチャ(VDI)などの方法を採用するようになりました。さらに、教育機関は、シンクライアントを使用するため、エネルギー消費量が少なく、モニターを一元的に管理できるというメリットもあります。



質問:シンクライアント市場の成長の抑制要因は何ですか?



シンクライアント市場の成長を抑制しているいくつかの要因は次のとおりです。



必要に応じて機能するためのネットワークへの完全な依存

互換性のあるソフトウェア構成とインフラストラクチャを見つけるの難しさ

発展途上国におけるネットワークラグに起因する問題



質問:シンクライアント市場の主要なプレーヤは?



シンクライアント市場をリードする以下の企業は次のとおりです-



Dell Technologies, Inc.

HP Development Company, L.P.

Samsung Electronics Co., Ltd.

LG Electronics U.S.A. Inc.

NEC Corporation

Fujitsu Limited

Lenovo Group Ltd.

Cisco Systems, Inc.

Advantech Co., Ltd.

Siemens Aktiengesellschaft





質問: シンクライアント市場の最近の発展は何ですか?



以下は、シンクライアント市場における最近の動向の一部です。



2022年3月、Dell Technologies, Inc.は、OptiPlex 3000シン クライアントを発表しました。シンクライアントには、Windows 10 IoT Enterprise、Dell ThinOS、Ubuntu Linuxなどのオペレーティングシステムのさまざまなオプションが組み込まれています。さらに、さまざまな規模のバックオフィスおよびフロントオフィスチームでのアプリケーションに適しています。

2021年12月、LG Electronics U.S.A. Inc.は、クラウドワークスペース向けのエッジオペレーティングシステムの大手プロバイダーであるIGELと協力しました。コラボレーションの一環として、IGEL OSはLGによって多くのオールインワンシンクライアントにプリロードされて利用可能になりました。



質問:シンクライアント市場で有利な成長機会を提供すると予想される地域はどれですか?



北米地域は、シンクライアント市場で最も収益性の高い機会を提供することが期待されています。この地域は、クラウドコンピューティングテクノロジーの採用が急速に成長しています。また、技術的に高度な製品の著名なユーザーでもあります。このような製品には、柔軟でアクティブなITサポートが必要です。この要件は、地域市場を推進する最大の要因の1つです。アクティブなITサポートは、北米のほとんどの企業でも利用できます。さらに、地域市場も、主要な市場プレーヤーとクラウドサービスプロバイダーの存在の結果として成長を示すと予想されます。



当社について



SDKI Inc.の目標は、日本、中国、米国、カナダ、英国、ドイツなど、さまざまな国の市場シナリオを明らかにすることです。また、リサーチアナリストやコンサルタントの多様なネットワークを通じて、成長指標、課題、トレンド、競争環境など、信頼性の高いリサーチインサイトを世界中のクライアントに提供することに重点を置いています。SDKIは、30か国以上で信頼と顧客基盤を獲得しており、他の手つかずの経済圏での足場を拡大することにさらに注力しています。当社は、さまざまな市場ドメインに対処し、クライアントに最高のサービスを提供し、健全な意思決定を支援する経験を積んできました。



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/04-19:40)