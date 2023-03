[SDKI Inc.]



調査期間: 2023年1月21日ー1月29日



調査業者: SDKI



調査対象: 当社は、あらゆる規模の542の市場プレーヤーに対して調査を実施しました。



有効な回答の数: 542



調査方法: 実地調査 220、インターネット調査 322



調査回答者: 調査は、収益に基づいて企業を対象に実施されました。



調査結果:



質問: アーク放電保護市場の規模はどのくらいですか? 予測期間の終わりまでの推定収益成長率はどれくらいですか?



世界のアーク放電保護市場は2022年に25億米ドルを獲得し、予測期間中に約5.2%のCAGRで成長すると予想されます。さらに、アーク放電保護市場は、2035年までに60億米ドルに達すると予想されています。



質問: アーク放電保護市場の成長を牽引する主な要因は何ですか?



アーク放電保護市場の成長を促進している要因は次のとおりです。



アーク放電によって引き起こされる安全上の危険を軽減および検出する必要性ー 職場を保護し、事故を防ぐための未来的な意識の高まり は、市場の成長を推進する主な要因です。

誤った設置による機器の故障や短絡の影響を受けやすいー 設置の欠陥は危険な危険をもたらし、重大な事故につながる可能性があります。

等腐食と劣化イオンの終わりのないプロセスーすべての電気機器およびその他の機器は、損傷や劣化を起こしやすいです。段階的かつ継続的な摩耗により、アーク放電や短絡事故が脆弱になる可能性があります。

電気と電力回路のアプリケーションの成長ー電気と電力はすべての産業で不可欠です。アーク放電と電気事故は、建設、製造、および産業現場で大きなリスクを構成します。

電気機器の定期的な交換とメンテナンスの需要ー電気機器は、電気ネットワーク全体のスムーズで効率的な運用を促進し、あらゆる種類の誤動作を回避するために、 定期的なメンテナンスと交換が必要です。







質問: アーク放電保護市場に関連する課題は何ですか?



アーク放電保護市場の課題は次のとおりです。



設置への高い初期投資

爆風圧力波に直面した労働者の安全に関するアークフラッシュ保護の限られた容量。





質問: アーク放電保護市場の分類は何ですか?



アーク放電保護市場は次のように分類されます 。



機器別 (アーク放電検出および制御システム、個人用保護具)、



機器に基づいて、個人用保護具は最も急成長しているサブセグメントとしてリードすると推定されます。 着用される特定のPPEは、機械を通過する電気の量に応じて 、最大の潜在的リスクに対応する必要があります。頭からつま先までの個人用保護具の必要性は、機械の作業中にアークフラッシュが発生した場合の重傷や死亡を防ぐのに役立ちます 。 そのため、個人用保護具の目標は、今後10年間で成長し続けると予想されます。



詳しくはこちら https://bit.ly/3Yw94OB





エンドユーザー別 (公益事業、製造・加工、石油・ガス、輸送・インフラ)



製造および加工部門の拡大により、エンドユーザーカテゴリーの主要なサブセグメントになりました。アークフラッシュ検出器は、製造および加工ユニットで政府のガイドラインに従って強制的に使用されています。特にアークフラッシュによる労働災害の発生率の増加は、安全上の懸念を引き起こしています。 公益事業は、商業、産業、住宅部門での電気ネットワークの需要の高まりと安全対策の必要性の高まりを考えると、ほぼ同様に著名なサブセグメントでもあります。



質問: アーク放電保護市場の主要のプレーヤーは?



アーク放電保護市場をリードする企業は次のとおりです。



Schneider Electric SE, DuPont de Nemours Inc., ABB Ltd, General Electric Company, Siemens AG, Arcteq Relays Ltd, Eaton Corporation Plc, Larsen & Toubro Limited, Littlefuse Inc, and NR Electric Co. Ltd.



質問: アーク放電保護市場の最近の発展は何ですか?



アーク放電保護市場の分野における最新の動向は次のとおりです。



ABB Ltdは、インシデント中に通常見られる電圧低下から上流の変圧器を保護することにより、中電圧(MV)システムレベルで低電圧(LV)アークフラッシュの問題を解決できるアークフラッシュ緩和ソリューションであるArcLimiterを導入しました。また、高速接地または短絡ソリューションによって引き起こされる電力品質の問題を解決し、アークフラッシュの軽減を提供します。

Schneider Electric SEのフラッシュ軽減ソリューションであるArcBlokは、 低電圧 モニタのコントロールセンターおよび配電盤(現在最大2500A)向けに設計されています。これは 、アークフラッシュ中のエネルギー曝露による電気工事請負業者の傷害のリスクが最も高い機器のライン側用に特別に配合されています。 ArcBlokは、エレクトロエキスポ2022で最高のパワー製品および最も革新的な新技術として認められました。

Kinectrics and ArcWear, 新しいASTMF17205バリアフェイスカバー規格のISO3502認定テストの提供を発表しました。

Littlefuse Inc.は、感電保護装置メーカーであるWestern Automation Research and Development Limitedを買収しました。この戦略的買収により、Littlefuse Inc.の能力をより広範な産業市場およびアプリケーションへの拡大が促進されます。





質問: アーク放電保護市場で有利な成長機会を提供すると予想される地域はどれですか?



北米地域は、急速な工業化と電気事故のリスクの高まりにより、アークフラッシュ保護市場で最大の成長を記録すると予想されます。それとは別に、電気インフラへの投資を増やし、革新的なソリューションとデバイスを提供する著名な市場プレーヤーの存在もアークフラッシュ保護市場を牽引しています。さらに、NFPA (全米防火協会)やOSHA(労働安全衛生局) などの厳格な規制機関の存在も、この地域の市場の成長に大きな役割を果たしています。北米地域では、米国のアークフラッシュ保護市場が最も 速いペースで成長し、今後10年間でCアナダがそれに続くと推定されています。



アジア太平洋地域とヨーロッパ地域は、市場シェアの点で2番目と3番目の位置を占めています。



当社について



SDKI Inc.の目標は、日本、中国、米国、カナダ、英国、ドイツなど、さまざまな国の市場シナリオを明らかにすることです。また、リサーチアナリストやコンサルタントの多様なネットワークを通じて、成長指標、課題、トレンド、競争環境など、信頼性の高いリサーチインサイトを世界中のクライアントに提供することに重点を置いています。SDKIは、30か国以上で信頼と顧客基盤を獲得しており、他の手つかずの経済圏での足場を拡大することにさらに注力しています。当社は、さまざまな市場ドメインに対処し、クライアントに最高のサービスを提供し、健全な意思決定を支援する経験を積んできました。



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/04-19:40)