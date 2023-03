[SDKI Inc.]



調査期間: 2023年1月21日ー1月29日



調査業者: SDKI



調査対象: 当社は、あらゆる規模の542の市場プレーヤーに対して調査を実施しました。



有効な回答の数: 542



調査方法: 実地調査 220、インターネット調査 322



調査回答者: 調査は、収益に基づいて企業を対象に実施されました。



調査結果:



質問: 乾式変圧器とは何ですか?



乾式変圧器は、液体や油を取り入れる代わりに、気体または乾式の絶縁媒体でできたコイルを使用し、余分な熱を放散して温度区分の要求を満たしています。また、固体装置であるため、回転部分がありません。



質問: 乾式変圧器市場の規模はどのくらいですか?



乾式変圧器市場は、2022 年時点で 62億米ドルと評価されており、2035 年までに 94億米ドルに達すると推定されています。この市場は、2023-2035年の予測期間中に、約6.2%の CAGRで成長しています。



質問: 乾式変圧器市場の成長を促進する要因は何ですか?



乾式変圧器市場の需要の増加は、次の要因に起因します。-



世界的な急速な工業化―統計によると、2022年時点の世界の都市化度は57%、製造業生産を含む工業化は2021年に7.2%成長し、パンデミック前の水準を上回ったとのことです。GDP全体に占める製造業の付加価値の世界シェアは、2015年の16.2%から2021年には16.9%に上昇した。工業化の進展は、電力需要を喚起し、電力消費量を増大させます。

世界的に送配電網への投資が増加していることー電気と電力は、あらゆる産業で欠かすことのできないものです。都市化の進展に伴い、世界中で送配電網への投資が増加しています。2030年には送電と配電機器市場が年率7.35%で3,128億ドルに達すると予測されています。

電化製品のさまざまな電圧要件ートランスは、電気回路に流れる電流や電圧を増減させるために必要なものです。乾式トランスは効率が良い。米国では、ほとんどの電化製品が120ボルトを使用しています。衣類乾燥機や電気調理器などの大型の電気製品は240ボルトを使用します。インドの家庭用電圧は220Vが標準ですが、電化製品や地域によって仕様が異なります。そのため、変圧器を使用して、必要な電流を調整します。

安全性に対する意識の高まりーある報告では、変圧器の故障の12.8%が火災と爆発事故を引き起こしています。また、別の国際調査では、過去15年間に21カ国56カ所の変電所で発生した変圧器の故障964件のうち13%が、有毒化学物質を含む数トンの油が噴出し、火災・爆発事故に至ったと報告されています。乾式変圧器は危険のない変圧器です。そのため、学校、ビル、病院、工場、化学工業などで好んで使われています。職場の安全確保と事故防止に対する未来志向の高まりが、市場の成長を促す大きな要因となっています。

環境配慮型トランスへの志向の高まりー国際エネルギー機関(IEA)は、世界の平均気温の上昇を2℃に抑えるためには、電力部門からのGHG排出量を2050年までに90%削減する必要があると考えています。これは、年間13ギガトンだったCO2を1.4ギガトンにまで減らすということです。乾式変圧器は、高温の絶縁体を使用するだけなので、有害なガスを発生させることがありません。温室効果ガス削減という世界的な政策目標に貢献する無公害の製品です。







質問: 乾式変圧器市場の成長を抑制している課題は何ですか?



乾式変圧器市場の需要を抑制する課題は次のとおりです。



設置にかかる初期費用が高いです。

乾式変圧器は,油入変圧器と比較して放熱性能が相対的に务ります。





質問: 乾式変圧器市場の分類は何ですか?



乾式変圧器市場は次のように分類されます。



タイプ別(電力用変圧器、配電用変圧器)、



タイプ別では、配電用変圧器が市場を支配すると予想されます。このクラスの変圧器は、電力またはボルト・アンペア定格が最も高く、連続電圧定格が最も高いため、低負荷で最大の効率を実現します。そのため、配電および送電システムで使用されます。



技術別(キャスト樹脂、真空含浸法)、



キャスト樹脂製変圧器は、低温と一定負荷条件への適合性により、技術分野をリードしています。鋳造樹脂乾式変圧器の世界市場規模は、2021年に35億米ドル、2031年には54億米ドルに達し、2021年から2031年にかけて年平均成長率5.3%で成長すると予測されています。鋳造樹脂トランスのエポキシ樹脂封入は、巻線材料への水分の影響に抵抗します。そのため、悪環境からの保護に優れ、湿度100%でも動作可能で、発電、石油とガス、海洋、化学、再生可能エネルギーなど、さまざまな用途で使用されています。



位相別(単相および三相)、



三相トランスは、単相トランスを3台使用した場合と比較して、連続的な電力供給、効率の向上、配電能力の向上、コストの低減を実現するため、産業用途ではより効率的なものとなっています。



電圧別(低いと中位)、



低電圧乾式変圧器は、低電圧の産業用途や商業施設、公共施設で使用され、電化製品や照明などの電力供給に必要な値まで電圧を下げるため、2022年には45億米ドルが計上されました。



エンドユーザー別(産業用、業務用、その他)、



産業用分野では、船舶、化学と石油化学、製造工場、製錬所、鉄道、鉱業など、さまざまな産業で変圧器が使用されていることから、最終用途の分野で優位に立つと予想されています。



質問: 乾式変圧器市場の主なプレイヤーは?最近の発展は何ですか?



乾式変圧器市場をリードする企業は次のとおりです –



Bharat Heavy Electricals Ltd.、 Eaton Corporation Plc、 Fuji Electric Co. Ltd.、 Hammond Power Solutions Inc.、 Henley Energy GCC, Hitachi Ltd.、 Hyosung Heavy Industries、 Kirloskar Electric Co. Ltd.、 Power Sp. z o.o., 、Schneider Electric SE、 Siemens AG、 TBEA Co. Ltd.、 Voltamp Transformers Ltd.、WEG Group and General Electric Company



この市場における最近の開発の一部は次のとおりです。



Hitachi Energyは、ドイツのベルリンメッセで開催された鉄道輸送の国際見本市 InnoTrans において、冷却システムを内蔵し、最大 25 キロボルト(kV)の電圧を持つ革新的なオイルフリートラクショントランス RESIBLOC Rail を発表しまし た。このプラグ・アンド・プレイ・ソリューションは、乾式車載変圧器にとって画期的な技術です。Hitachi Energyは、効率的な冷却システムを組み込むことで、乾式変圧器の利点を維持しながら、鉄道メーカーによる設置の複雑さを大幅に軽減しています。

Hammond Power Solutions Inc は、米国の Mesta Electronics Inc.の買収を完了しました。メスタ社は、標準およびカスタムのアクティブフィルターおよび誘導加熱製品の設計と製造に携わっています。





質問: 乾式変圧器市場で有利な成長機会を提供すると予想される地域はどれですか?





乾式変圧器市場は、アジア太平洋地域が2022年に18億ドルの収益を獲得して最大のシェアを占め、2035年には39億ドルに達し、7.8 %のCAGRで成長を遂げると予測されています。最大のシェアは、日本、インド、中国など人口が多く電力需要が拡大している国の存在や、産業・商業・インフラ分野での新たな電化プロジェクトなどの要因によるものだと思われます。インドの2020-21年度の電力需要は1,2755.3億ユニット(BU)であり、2022-23年度には1,6505.9億ユニットになると予測されています。日本でも同様に、2022年3月までの1年間の発電量は前年度比3.2%増の1.03兆米ドルキロワット時を超え、非化石燃料の発電比率は3.5ポイント上昇し、27.1%となりました。日本の電気エネルギーの総消費量は年間9,437億kWhで、国民一人当たりの平均消費量は7,509kWhです。電力部門の成長につれ、乾式変圧器の市場も盛り上がりを見せる可能性があります。

乾式変圧器市場の予測期間中は、電力需要の伸びと再生可能エネルギーの利用により、北米地域が7.06%と最も高い成長率を示すと予測されています。北米地域は、電力消費の増加と地域のT&Dネットワークのアップグレードの必要性から、地域の電力T&D機器市場として重要な位置を占めています。米国における2021年の電力消費量は3,930テラワット時で、前年比2%増を占めています。North American Utility Energy Efficiency Program Implementationが提出した報告書によると、年間のエネルギー効率化支出は2028年までに113億米ドルに達し、電力T&D機器市場を活性化させると予想されています。さらに、米国には2022年1月現在、2,701のデータセンターが存在します。データセンターでは、コンピューティング機器やネットワーク機器の効率的で中断のない運用のために、常に安定した電力供給を必要としており、電力T&D機器の需要をさらに高めるとともに、乾式変圧器の市場も押し上げています。

ヨーロッパ地域の乾式変圧器市場は、今後10年間に6.84%のCAGRで成長すると推定されます。 2021年の欧州連合 (EU)の電力需要は約2,865テラワット時で、前年比4%増となりました。さらに、化石燃料の使用を制限し、再生可能資源の発電への採用を拡大することが予想されます。再生可能エネルギー源法の導入により、2050年までに電力の大部分を再生可能エネルギー源で発電し、二酸化炭素排出量を削減するという同国の計画がさらに加速されました。このため、再生可能エネルギー発電所における乾式変圧器のニーズが高まり、市場が活性化しています。







