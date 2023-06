[株式会社ニュー・オータニ]

絶景花火×プレミアムビュッフェ。ドンペリニヨンのフリーフローもお選びいただけます。







ホテルニューオータニ(東京)

「2023神宮外苑花火大会」限定プラン 「花火スーパーシート」

ホテルニューオータニ(東京)では、 "東京2大花火大会"の1つ「2023神宮外苑花火大会」の開催決定を受け、開催当日である2023年8月12日(土)1日限定で、ザ・メイン、ガーデンタワー最上階のビュッフェレストラン2店舗にて、花火が見える眺望の良いお席を、限定特典とともにお愉しみいただける「花火スーパーシート」を販売いたします。



夏夜を彩る1万発の花火を "涼しく、優雅に、多彩な美食と" 特等席で!





夏の風物詩といえば、やっぱり花火!1980年以来毎年100万人近くの人出で賑わう「神宮外苑花火大会」。3年ぶりに開催された昨年は、神宮球場など3カ所の有料観客席に、合わせて6万7000人が訪れました。



新型コロナウイルスの感染症法上の位置付けが5類へ移行して初めて迎える今年の夏、より多くの人出が予想されます。人混みは避けながらも花火鑑賞は楽しみたい。そんな方々に向けて、神宮球場を正面に見下ろすホテルニューオータニの最上階ビュッフェレストラン2店舗では、花火が見えるお席を確約した特典付きスペシャルシートを、8月12日(土)の「2023神宮外苑花火大会」当日、計7席限定で販売いたします。



ホテル最上階で花火と美食を堪能!ドンペリニヨンのフリーフローも





■ビュッフェ&バー「VIEW & DINING THE SKY」

ステージキッチンから供される、和・洋・中&スイーツの多彩な料理の数々と、都内を一望できる360°パノラマの眺望が魅力の「VIEW & DINING THE SKY」。なかでも職人が握る寿司、目の前で焼き上げる鉄板焼、季節の魚や旬の野菜を使用した天ぷら、更には、ホテルニューオータニのシグネチャー「スーパースイーツシリーズ」やピエール・エルメ・パリのスイーツもお好きなだけお愉しみいただけます。



8月12日(土)限定でプレミアムな内容で送る「花火スーパーシート」では、言わずと知れた芸術品とも呼べる高品質シャンパン「ドン ペリニヨン」のフリーフローや、豪華食材をふんだんに使用した「スーパーオードブル」をビュッフェとともにお愉しみいただけます。花火の眺望に特化した限定わずか3席、想い出に残る特別な時間をお過ごしください。



8月12日(土)限定プラン:花火スーパーシート「粋」iki 料金:¥110,000

※花火側特等席・限定3席(2~4名さま)

※ビュッフェもあわせてお愉しみいただけます

※17:00~21:30(時間制限なし)

※他にも、花火の見え方や内容が異なる下記プランも販売いたします。

「雅」miyabi ¥66,000 「華」hana ¥26,000



スペシャルメニュー

・スーパーオードブル

※メニュー例(オマール、キャビア、牛フィレ肉、冬トリュフ、蝦夷鮑、フォアグラ等)

※仕入れ状況等により変更となる場合があります。

・ドンペリニヨン フリーフロー

・「SATSUKIチョコレート&クッキー」(S)※お土産



★ビュッフェメニュー

オマール海老、帆立貝柱、真鯛の鉄板焼き

ニューオータニ伝統のコンソメスープ

干し貝柱入りふかひれスープ

骨付き仔羊のロースト

北京ダック

蟹爪のフライ

天使の海老の天婦羅 など



■ビュッフェダイニング「タワーレストラン」

ガーデンタワー40階、地上144メートルに位置する絶景ビュッフェダイニング「タワーレストラン」、"美味と健康"をテーマにローストビーフをはじめとするホテル王道料理や、健康・環境にも配慮した植物由来の素材を使用したメニューをビュッフェスタイルで提供しています。



「花火スーパーシート」では、花火打ち上げ側のわずか4テーブル限定の特等席。眼下に広がる迎賓館や赤坂御所、新宿ビル群を望む夜景の眺望も見逃せません。圧巻の花火とともに優雅な時間をお過ごしいただけます。



8月12日(土)限定プラン:花火スーパーシート「S席」¥69,000

※花火側特等席・限定4席(2~4名さま)

※ビュッフェも併せてお愉しみいただけます

※17:30~21:00 ※時間制限なし



スペシャルメニュー

・スーパープレート

※メニュー例 (キャビア・牛フィレ肉他)※仕入れ状況等により変更となる場合があります。

・シャンパーニュ・他 フリーフロー

・SATSUKI チョコレート&クッキー



※他にも、花火の見え方や内容が異なる下記プランも販売いたします。

「一般席」¥22,500(スパークリングワイン 他 フリーフロー)



★ビュッフェメニュー

・仔牛とリードヴォーのパテ

・魚介のラグー ブルギニオン風

・仔羊の塩麹ロースト ジェノヴァソース

・ローストビーフ食べ比べ(国産・USプライム)

・ピエール・エルメ・パリ マカロン 他



想い出もご一緒に!"オータニブルー"が映える「SATSUKIチョコレート&クッキー(S)」のお土産付き







ホテルニューオータニのロゴが入った、鮮やかな"オータニブルー"の缶に収められた『SATSUKIチョコレート&クッキー(S)』には、厚めのサクサクなクッキーと濃厚なチョコレートがぎっしりと詰められ、豊富なフレーバーをお愉しみいただけます。さらにクッキーをお召し上がりいただいた後も、さまざまな用途でクッキー缶をご利用いただけるので、ホテルでの花火鑑賞の記憶を折に触れて思い出すことが出来るでしょう。



「2023神宮外苑花火大会」限定プラン 「花火スーパーシート」概要





■ビュッフェ&バー「VIEW & DINING THE SKY」

[日程]2023年8月12日(土)

[店舗]ビュッフェ&バー「VIEW & DINING THE SKY」(ザ・メイン 17階)

[時間]17:00~ 21:30

[料金]花火スーパーシート「粋」iki ¥110,000 ※他プラン有



※料金にサービス料を別途加算させていただきます。

※荒天順延の場合、「華」hana ¥26,000に振り替えとなります。

※2~4名さまにて承ります。

[ご予約・お問合せ]Tel.03-3238-0028(ビュッフェ&バー「VIEW & DINING THE SKY」直通)



■ビュッフェダイニング「タワーレストラン」

[日程] 2023年8月12日(土)

[時間] 17:30~21:00(2~4名様)※時間制限なし

[料金] 花火スーパーシート「S席」¥69,000



※料金には別途サービス料を加算させていただきます。

※荒天順延の場合、「一般席」¥22,500に振り替えとなります。(SATSUKIチョコレート&クッキーは含まれません。)

※料理は食材の入荷状況により一部変更となる場合があります。

※ご予約はインターネットより事前決済にて承ります。

[お問合せ]Tel.03-3238-0023(ビュッフェダイニング「タワーレストラン」直通)



