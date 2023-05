[サッポロホールディングス ]

サッポロホールディングスのグループ企業である株式会社サッポロライオン(本社・東京都中央区、社長・三宅祐一郎)は、愛知・名古屋の地下鉄栄駅に直結する地下街「サカエチカ」(サカエチカマチ株式会社運営)の銀座ライオンLEOを、「YEBISU BAR(ヱビスバー) サカエチカ店」として2023年6月14日(水)にリニューアルオープンします。









YEBISU BARとは





YEBISU BARは、ヱビスの魅力をもっと味わっていただくため、「ALL FOR YEBISU ~ヱビスの全てが、ここにある。~」をコンセプトに、サッポロライオンとサッポロビールがともに構想を重ねて誕生したビヤバーです。



個性豊かな樽生ヱビスをより楽しんでいただくため、樽生それぞれの特長に合わせた“和モダン”なお料理をご用意しています。“ヱビスと料理のマリアージュ”を体験してください。



サカエチカ店では「モツどて煮」「鉄板ナポリタン」など名古屋名物の定番や、YEBISU BARが新しい名古屋名物として提案する「みそとんオムライス」などをご用意しています。



◆みそとんオムライス



名古屋名物の新提案。赤味噌とんかつをドンッと乗せたボリューム満点オムライス。



◆YEBISUモツどて煮



豚モツとこんにゃくのどて煮をYEBISU BAR流に仕上げました。



◆鉄板ナポリタン



名古屋の喫茶店の定番グルメ。トロトロ卵に麺を絡めてお召し上がりください。



暮らしを広げる地下のまち「サカエチカ」





「サカエチカ」は、名古屋を代表する商業エリア・栄の中心にある、開業50年を超える地下鉄栄駅直結の地下街で、グルメからファッション、コスメ、雑貨にいたる様々なショップが並びます。暮らしを楽しむ地下のまちをつくり、名古屋・栄の中心からトレンドやカルチャーを発信しています。





JOY OF LIVING WITH BEER ~ずっと変わらない、生きている喜びをビールとともに。~





