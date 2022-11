[株式会社資生堂]



創業150周年の資生堂は、スペシャルムービー「資生堂150年・最好の素肌をかなえる化粧水キャンペーン」を制作しました。日本国内向け150周年スペシャルサイト「Beautiful me JOURNEY」などで2022年11月7日 (月)より公開するとともに、デジタル広告を通じて広く発信します。本ムービーは、2022年11月20日(日)まで国内で展開中の「資生堂150年、これからも最好の素肌へ 化粧水モニターキャンペーン」のプロモーションの一環として、“最好の素肌”と歩む当社のモデルである前田美波里さんと井桁弘恵さんが、ご自身の肌と資生堂の化粧水への想いを語っています。







《スペシャルムービーについて》

創業150周年を迎えた2022年、資生堂は、企業使命「BEAUTY INNOVATIONS FOR A BETTER WORLD(美の力でよりよい世界を)」のもと、様々な取り組みを展開しています。国内では、コロナ禍でお客さまの美容意識が「自分らしさ」を重要視する傾向にある中、一人ひとりがいちばん好きな自分“最好の自分”を叶えることを目指し、美容情報の発信やキャンペーンを実施しています。

水資源に恵まれた日本には独自の「水美容文化」が根付いています。資生堂は、1897年に高等化粧水「オイデルミン」を発売後100年以上にわたり、水とサイエンスを融合させながら、時代のニーズに合わせて化粧水を進化させてきました。本ムービーは、「資生堂の化粧水で“最好の素肌”をかなえ、明るく前向きに毎日を送っていただきたい」という想いを込め、制作しました。出演は、50年以上資生堂とともに美しく歩んでこられた前田美波里さんと、資生堂のスキンケアに出会ったばかりの井桁弘恵さん。「いい肌で、生涯舞台に立ち続けたいですね」と語る前田さんと、「この肌と前を向いて、選んだ道を正解にしていきたい」と語る井桁さん。“最好の素肌”で明るく生きいきと、まるでランウェイを歩いているかのような映像で、それぞれの想いを表現しています。







また、本ムービーでは注目のシンガーyamaの「新星」を起用。楽曲のコンセプトでもある“自分らしく意思を持って歩んでいく”ことで“最好の自分”が叶えられるという考えのもと、タイアップが決定しました。



「資生堂150年・最好の素肌をかなえる化粧水キャンペーン 前田美波里篇」(30秒)

「資生堂150年・最好の素肌をかなえる化粧水キャンペーン 井桁弘恵編篇」(30秒)



・国内向け150周年スペシャルサイト「Beautiful me JOURNEY」キャンペーンページ

「資生堂150年・最好の素肌をかなえる化粧水キャンペーン 前田美波里篇」

「資生堂150年・最好の素肌をかなえる化粧水キャンペーン 井桁弘恵編篇」

【出演者プロフィール】

前田美波里(まえだびばり)





1948年生まれ、神奈川県出身。1964年にデビュー。1966年から資生堂イメージモデルを務め、「太陽に愛されよう」キャンペーンガール時にはポスターが店頭から持ち去られるほどの大反響で世間の注目を浴びる。ミュージカル、舞台を中心に、テレビドラマ、CMなどで幅広く活躍中。半世紀以上にわたり資生堂製品を愛用。現在でも衰え知らずの圧倒的な美肌が魅力。



撮影エピソード・コメント

私が自分の肌に自信が持てるのは資生堂のスキンケアのおかげです。今回、まるでランウェイにいるかのようなウォーキングや躍動感のある動きでそれを表現させていただきました。とても素敵なmovieに仕上がっており、皆さまにご覧いただけるのが楽しみです。



井桁弘恵(いげたひろえ)





1997年生まれ、福岡県出身。2021年10月より、日本テレビ「おしゃれクリップ」にて初MCに抜擢されるなど多方面にて活躍中。ナチュラルで透明感のある肌が魅力で、アクアレーベルや肌パシャなど資生堂の広告にも出演。化粧品検定を取得するなど化粧品好きとしても知られ、若年層からの支持も絶大。



撮影エピソード・コメント

資生堂150周年というタイミングで素敵な動画に携わることが出来てとても光栄でした。撮影は監督と一緒になって歩いたり、走ったり、回ったり!自由に楽しく撮っていただきました。晴れやかでポジティブな映像になっていると思います!是非、たくさんの方に見ていただけるとうれしいです。



【楽曲提供「yama」プロフィール】





SNSを中心にネット上で注目を集める新世代シンガー「yama」。2018年よりYouTubeをベースにカバー曲を公開するなどの活動をスタートさせる。2020年4月にリリースした自身初のオリジナル楽曲「春を告げる」が、ミュージックビデオ再生回数1億回、ストリーミングの累計再生回数3億回を突破するなど、2022年も絶えず注目を集め、現在の音楽シーンを象徴するアーティストの一人となっている。



コメント

今回の楽曲「新星」では、揺れ動く主人公が自分を受け入れ意思を持っていく様子が描かれています。大きく見せようとせずに等身大の自分を大切にしたいです。星の数ほどある音楽の中で自分の声が届くかは分からないけれど、聴いてくれる貴方のために、飾らない言葉で音楽を届けていきたいです。150周年という記念すべき機会に関わる事ができうれしく思います。



《化粧水モニターキャンペーンについて》

2022年10月21日(金)~11月20日(日)まで、「資生堂150年、これからも最好の素肌へ 化粧水モニターキャンペーン」を実施しています。100年以上にわたる美肌研究による先端のサイエンスが搭載された資生堂の化粧水から、自分にぴったりの化粧水に出会い、試せるキャンペーンです。





【概要】

所定のWEBキャンペーンページから、試したい化粧水と乳液のセットを選択して応募すると、抽選で合計600名(12種各50名)にモニターアイテムをプレゼント。試した感想をSNSやブログに投稿いただきます。



【対象ブランド】

エリクシール(3種)、d プログラム(2種)、アクアレーベル、イハダ、SHISEIDO(3種)、プリオール、リバイタル



