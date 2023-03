[SDKI Inc.]



調査期間: 2023年1月23日ー30日



調査業者: SDKI Inc.



調査対象: 当社は、あらゆる規模の531の市場プレーヤーに対して調査を実施しました。



有効な回答の数: 531



調査方法: 実地調査 211、インターネット調査 320



調査回答者: 調査は、収益に基づいて企業を対象に実施されました。



質問: USB Type-C市場の規模はどのくらいですか?



USB Type C 市場は、2022 年に約 160 億米ドルを獲得し、予測期間中に、約 30% の CAGR で成長すると予想されています。さらに、世界の USB Type C 市場は、2035 年までに約 1,280 億米ドルに達すると予想されています。



質問: USB Type-Cは何ですか?



USB (Universal Serial Bus) type-C は、よりスマートでスリムなモバイル デバイスを製造するための努力の結果として開発されました。Type-C は、進化する USB の設計における 5 番目のイテレーションです。現在、USB Type-C は便利な充電用 USB としてだけでなく、迅速なデータ転送の手段としても使用されています。Type-C USB の特徴の 1 つは、プラグをどの方向にも挿入できるリバーシブル インターフェイスです。最近、USB TYPE C は、電子機器、電気通信、自動車など、さまざまな業界で使用されています。



質問: USB Type-C市場の成長を促進する要因は何ですか?



以下は、USB Type C 市場のドメインの成長を促進するいくつかの要因です。



古いタイプの USB と比較して、USB TYPE C の高速充電容量

スマートフォンなどの電子機器からの非常に高速なデータ転送に対する大きなニーズ

旅行中の使用の利便性のために、消費者によるリバーシブルプラグに対する高い需要さらに、家庭用電化製品や自動車などのさまざまな業界での Type-C USB の使用は、市場の成長を大幅に促進すると予想されます。







質問: USB Type-C市場の主な分類は何ですか?



USB Type C 市場は、プロトコル、アプリケーション、および業界によって分類できます。これらのカテゴリは、次のようにさらに分岐します。: -



1. プロトコル別





DisplayPort

HDMI

MHL

Thunderbolt





2. アプリケーション別





スマートフォン と タブレット

パソコン と ラップトップ

デジタルカメラ

充電器とアダプター

メディアプレーヤー

テレビ





3. 業界別





家電

自動車メディアとエンターテイメント

テレコミュニケーション

ヘルスケア





質問: USB Type-C市場で最大のシェアを獲得すると推定されるプロトコルのサブカテゴリはどれですか?



プロトコル別の Thunderbolt サブカテゴリは、USB TYPE C 市場で最大のシェアを獲得すると推定されています。さまざまな種類の民生用電子機器との高い互換性により、Thunderbolt プロトコルは Type-C USB で最も人気のあるプロトコルになっています。USB タイプのもう 1 つの特徴は、39 Gbps 以上の転送速度をサポートできることです。このプロトコルは、電力と高品質のビデオ データを同じポートで伝送することも容易にし、その高い需要にさらに貢献しています。



市場で大きなシェアを占めると予想されるもう 1 つのプロトコルは、HDMI プロトコルです。HDMI プロトコルの需要は、さまざまな家庭用電化製品での HDMI の経済的な適用の結果として増加すると予測されています。



質問: 業界に基づいて、USB Type-C市場で最大のシェアを保持すると予想されるサブカテゴリはどれですか?



業界別では、テレコミュニケーション業界がUSB type-C市場で最大のシェアを占めると予想されています。この業界は、総市場収益の約 36% を占めると予測されています。Type C USB の電力供給における新しい技術は、通信業界での人気の主な要因です。この電力供給施設は、テレビ、携帯電話、コンピューター、ラップトップなどの重要な通信機器に役立ちます。Type-C USB のもう 1 つの顕著な特徴は、その優れたオーディオ伝送です。



質問: USB Type-C市場の成長抑制要因は何ですか?



USB Type C 市場の成長を抑制しているいくつかの要因を次に示します。



Type-C USB の需要を減らす市場での偽造品への容易なアクセス

Type-C USB の使用が制限されているため、一部のデバイスでの使用の不可能

車載アプリケーション向け Type-C USB 充電器の使用中の熱放散の発生率





質問: USB Type-C市場をリードしている企業はどれですか?



USB Type-C市場をリードする企業は次のとおりです -



TE Connectivity Ltd.

Belkin International, Inc.

Semiconductor Components Industries, LLC

Diodes Incorporated

STMicroelectronics NV

Texas Instruments Incorporated

NXP Semiconductors N.V.

Infineon Technologies AG

Microchip Technology Inc.

HIROSE ELECTRIC CO., LTD.





質問: USB Type-C市場のドメインにおける最近の開発のいくつかは何ですか?



USB Type-C市場における最近の開発の一部は、下記の通りです。: -



2022年1月、HIROSE ELECTRIC CO., LTD. は、Type-C コネクタの CX シリーズに防水トップ マウント レセプタクルを追加しました。CX90BW-16Pという名前のレセプタクルは、IPX4の防水レベルをサポートしています。

2020 年 12 月、Diodes Incorporated は、自動車に準拠した新しい USB TYPE C ポート プロテクター、DPO2039DABQ を発表しました。この USB TYPE C ポート プロテクターは、短絡や過電圧から保護します。



質問: USB Type-C市場で最も有利な機会を提供すると予想される地域はどれですか?



アジア太平洋地域は、USB Type C 市場で最大の有利な機会を提供すると予想されます。アジア太平洋地域の市場は最高の成長率で成長すると予測されており、2035 年までに世界市場の収益の 34% 以上を獲得する必要があります。アジア太平洋地域での Type-C USB の成長は、主に中国などの場所でのスマートフォンやその他の消費者向け電子機器の普及率が高いことによるものです。中国には、スマートフォンやタブレットの非常に広範な産業もあります。さらに、この地域では、プレミアム スマートフォンとミッドレンジ スマートフォンの両方に Type-C USB の使用が組み込まれています。2030 年までに総人口の 50% 以上をカバーすると予想されるアジア太平洋地域の都市人口の増加は、市場の成長に寄与するもう 1 つの要因です。



北米地域は、Type-C USB の需要が大幅に増加すると予想されるもう 1 つの地域です。家電製品の需要の増加は、市場の成長をリードする主な要因です。たとえば、米国では 2026 年までに約1,012百万個のさまざまな家庭用電化製品が使用されると推定されています。さらに、通信および情報技術の研究開発への寛大な支出と、新しい技術に対する前向きな見通しは、地域市場の成長に大きく貢献すると予想されます。



ヨーロッパ地域の Type-C USB の市場は、予測期間中に最大 21% の割合で成長すると予想されます。ドイツが主導する地域市場の成長は、在宅勤務の普及に伴うスマートフォン、タブレット、ラップトップなどの消費者向け電子機器の使用の増加の結果として起こると予測されています。さらに、地域の政府による支援的な規制も市場の成長に貢献すると予想されます。







当社について



SDKI Inc.の目標は、日本、中国、米国、カナダ、英国、ドイツなど、さまざまな国の市場シナリオを明らかにすることです。また、リサーチアナリストやコンサルタントの多様なネットワークを通じて、成長指標、課題、トレンド、競争環境など、信頼性の高いリサーチインサイトを世界中のクライアントに提供することに重点を置いています。SDKIは、30か国以上で信頼と顧客基盤を獲得しており、他の手つかずの経済圏での足場を拡大することにさらに注力しています。当社は、さまざまな市場ドメインに対処し、クライアントに最高のサービスを提供し、健全な意思決定を支援する経験を積んできました。



