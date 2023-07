[エヌ・シー・ジャパン株式会社]

PCオンラインRPG「リネージュ」のモバイル版タイトル『Lineage M(以下、リネージュM)』のサービス、運営をしているエヌ・シー・ジャパン株式会社(東京都港区、代表取締役:金 澤憲(キム テクホン) 以下、エヌシージャパン)は、2023年7月19日(水)に「2023 Summer Festival in ADEN」第2弾として、「夏休みシーズンパス」、「特殊ダンジョン入場時間延長」の開始、及び「軍王の祝福の聖水補給パッケージ」を含む新たなパッケージの登場をお知らせします。





■2023 Summer Festival in ADEN第2弾

≪夏休みシーズンパス≫





【開催期間】

2023年7月19日(水) 定期メンテナンス後 ~ 2023年8月16日(水) 定期メンテナンス前まで

【概要】

Summer Festivalイベント第2弾として、毎日ログインするとアイテムを獲得できる「[シーズンパス]SUMMER VACATION」がゲーム内ショップに登場しました。

「[シーズンパス]SUMMER VACATION」は、ゲーム内通貨「アデナ」を消費することでオープンでき、出席報酬にプラスして毎日様々なアイテムが獲得出来ます。

また、シーズンパスは期間中にオープンすると、シーズンパスに設定されている期間中のアイテムを遡って受け取ることができます。

夏休みは、リネージュMを毎日遊んで冒険に役立つプレゼントを受け取ってください。

≪「夏休みシーズンパス」の詳細はこちら≫

https://lineagem-jp.com/news_detail?seqNo=22915



≪特殊ダンジョン入場時間延長≫





【開催期間】

2023年7月19日(水) 定期メンテナンス後 ~ 2023年8月2日(水) 定期メンテナンス前まで

【概要】

イベント期間中、特殊ダンジョンの入場時間が1時間から2時間に延長されます。

≪対象ダンジョン≫

影の神殿:入場可能レベル70以上

象牙の塔:入場可能レベル72以上

対象のダンジョンはどちらも、出現するモンスター討伐時に多くの経験値を獲得できるので、キャラクターの育成に役立つこの機会をお見逃しなく!

≪「特殊ダンジョン入場時間延長」の詳細はこちら≫

https://lineagem-jp.com/news_detail?seqNo=22916



このほかにも、「2023 Summer Festival 2023 in ADEN」第2弾として、「サーバー移動キャンペーン」も開始しました。

≪「2023 Summer Festival in ADEN」特設サイトはこちら≫

https://lineagem-jp.com/lp/202307summerFestival



■軍王の祝福の聖水補給パッケージ





【販売期間】

2023年7月19日(水) 定期メンテナンス後 ~ 2023年7月26日(水) 定期メンテナンス前まで

【概要】

「最上級ピックアップ ガチャパック選択箱(総合)」1個と一緒に、紋様の強化に必要な祝福ポイントを大量に獲得出来る「祝福の聖水(大)」5個や、「スキルカードガチャパック箱(イベント)」2個、「コイン選択箱」3個が一緒に獲得できる「軍王の祝福の聖水補給パッケージ」が登場しました。

付属の「軍王の製作証書」は、「英雄級カード選択箱(補給)」等の英雄級の変身カードやマジックドールカードを獲得できるアイテムの製作に挑戦できます。

「軍王の祝福の聖水補給パッケージ」は、1アカウントにつき8回まで購入できます。

≪「軍王の祝福の聖水補給パッケージ」の詳細はこちら≫

https://lineagem-jp.com/news_detail?seqNo=22918



このほかにも、「アシュールの特別な補給箱」や、「ゾウの特別な補給箱」など新たなパッケージも登場しました。

詳細は、公式サイトの「パッチノート」でご確認いただけます。

≪7月19日パッチノートはこちら≫

https://lineagem-jp.com/news_detail?seqNo=22923



■ゲーム概要





大ヒットゲームとして世界各国で名高い『リネージュ』をもとにした、スマートフォンMMORPGです。

血盟員を導く戦場の主役「君主」、強靭な肉体と攻撃力を誇る「騎士(ナイト)」、遠距離攻撃と精霊魔法に特化した「エルフ」、多種多用な魔法を駆使して相手を翻弄する「魔術師(ウィザード)」、強力な近接攻撃力を誇る「ダークエルフ」、範囲攻撃スキルや妨害スキルを駆使して戦う「銃士」、竜の力を借りて特殊な「覚醒」スキルを使用する「竜闘士」、強靭な肉体で大きな盾と暗黒魔法を操る「暗黒騎士」、片手剣と盾と神聖魔法を操る「神聖剣士」、斧や槍と盾を同時に装備し様々な攻撃や生存に特化したスキルを使用する「狂戦士」、高い攻撃力と多彩なスキルを持ち合わせた「死鎌士」が紡ぐ、剣と魔法と血の盟約が織り成す唯一無二の世界観。

さまざまな人々が冒険や血盟や戦争を通して交差し、あなたの人生にとって、かけがえのない友人やライバルとなることでしょう。また、アイテムはゲーム内の商店で売却する事ができる他、取引所を通じて他のプレイヤーとのアイテムの売買が可能となり、自分の所有しているアイテムは資産となり、リアルと同じような経済感覚を楽しめます。





【タイトル情報】

タイトル名:Lineage M(リネージュM)

ジャンル:MMORPG

サービス開始日:2019年5月29日

価格:ダウンロード無料・アイテム課金有り

対応OS:iOS 9.0以降/Android4.4以上

開発:NCSOFT

運営元:NC Japan K.K.

コピーライト:(C) NCSOFT Corporation. Licensed to NC Japan K.K. All Rights Reserved.



※当プレスリリースの内容は2023年7月20日現在のものです。諸般の事情により予定を変更する場合がございます。



