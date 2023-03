[SDKI Inc.]



調査期間: 2023年1月21日ー1月29日



調査業者: SDKI



調査対象: 当社は、あらゆる規模の542の市場プレーヤーに対して調査を実施しました。



有効な回答の数: 542



調査方法: 実地調査 220、インターネット調査 322



調査回答者: 調査は、収益に基づいて企業を対象に実施されました。



調査結果:



質問: 製造分析とは何ですか?



製造分析とは、イベントや運用からデータを収集し、主要業績評価指標(KPI)を分析して、品質の確保、生産性の向上、コストの削減、サプライチェーンの最適化を行うプロセスを指します。生産、ダウンタイム、コスト、資産収益率などのKPIを評価することは、パフォーマンスと歩留まりの向上、過剰支出の制限、製造業務の拡大に不可欠です。



質問:製造分析市場の規模はどれくらいですか?予測期間の末に推定収益成長率は何ですか?



製造分析市場は、2022年に98億米ドルと評価され、2035年まで、約394億米ドルに達すると予測されています。また、この市場は2023ー2035年に、約20.2%のCAGRで成長します。



質問:製造分析市場の成長を推進している要因は何ですか?



製造分析市場の成長を促進している要因は次のとおりです。



世界の急速な工業化 - 統計によると、2022年現在の世界の都市化の程度 は57%であり、製造業生産を含む工業化は2021年に7.2%増加 し、パンデミック前のレベルを上回りました。総GDPに占める製造業付加価値の世界シェアは、2015年の16.2%から2021年には16.9%に増加しました。工業化の進展は、製造分析市場の需要を刺激します。

製造業におけるモノのインターネットへの投資の増加 - ある調査によると、メーカーは2020 年までにIoTテクノロジーとソリューションに700億米ドルを投資し、2015年の290 億米ドルから急増しました。今後3年までに、製造IoTデバイスのインストールベースは1億を超えると予想されています。

製造プロセスにおけるクラウドの使用 - クラウドベースのテクノロジーは、現代の製造業の未来です。それはもはや製造現場の破壊者ではありません。世界中で、企業の90%が何らかのタイプのクラウドテクノロジーを使用しています。 クラウドサービスで保留中のSは、2022年の3,504億米ドルから2025年には合計4,983億米ドルに達し、CAGR 23.1%で成長すると予測 されています。

製造業によるビッグデータ技術の展開の拡大 - 製造業 における世界のビッグデータは、2021年に54億米ドルと評価され、2030年までに136億米ドルに達し、現在の10年間で14.5%のCAGRで拡大すると予測されています。

製造業におけるサプライチェーンのデジタル化 – 調査によると、デジタルトランスフォーメーションをサプライチェーンに取り入れると、収益が20%増加し、プロセスコストが50%削減されます。機械の消費者需要はますます重要になり、今後10年までに収益の20%以上を生み出すと予想されます。







質問:製造分析市場の成長を制限する課題は何ですかか?



市場を制限する課題のいくつかは次のとおりです。



導入コストが高く、投資収益率が低いです。

熟練した労働力が不足です。

セキュリティとプライバシーの欠如が懸念事項です。



質問:製造分析市場の分類は何ですか?



製造分析市場は次のように分類されます 。



コンポーネント別-(ソリューションとサービス)



コンポーネントに基づいて、サービスセグメントは、製造分析コンサルティングサービスに対する高い需要を考慮すると、最高のCAGRで獲得すると予想されます。組織がビジネスの生産性を妨げることなくさまざまな規制や法律を遵守する必要性が、このセグメントの成長を後押ししています。



展開別-(オンプレミスおよびオンクラウド)



展開に基づいて、クラウドセグメントは、70.4%以上の支配的なシェアを占めています。クラウドベースの製造分析ソリューションの展開が増加しているため、2022年の時点で70.4%これらのソリューションは、ITの直接的な制御、管理の向上、データ処理の高速化、社内データの配信と処理、費用対効果、効率的なリソース利用などの大きなメリットを提供します。



産業別- (半導体・電子、エネルギー・電力、製薬、自動車、重金属・機械製造、その他)



業界バーティカルに基づいて、半導体およびエレクトロニクスセグメントは、予測期間中にほぼ21.24% の最大のCAGRで成長すると予想されます。電子機器製造は、製造における電子機器と技術の使用の増加と、製造プロセスを簡素化するためのそれらへの依存度の高まりにより、製造および分析市場の最大のシェアを保持しました。



アプリケーション別-(予知保全、在庫管理、サプライチェーン最適化、その他)



予知保全(PdM)は、アプリケーションセグメントで最も高い収益シェアを獲得すると予測されています。製造業 向け予知保全の世界市場は、2022年に約22億米ドルに達し、2030年までに56億米ドルに達すると予測されており、過去10年間で22.3%の堅調なCAGRで成長します。 このセグメントの成長に寄与する主な要因は、効果的な資産パフォーマンス管理の必要性と厳格な職場の安全規制です。労働安全基準では、プラントおよび製造資産の状態を定期的に検査する必要があります。



質問:製造分析市場の主要なプレーヤーは?



世界の製造分析市場の主要なプレーヤーは、SAP SE, Oracle Corp., Statsoft, Inc., SAS Institute Inc., Tableau Software Inc., TIBCO Software Inc., IBM Corp., Alteryx, Inc., Sisense, Inc., Wipro Limited, and General Electric Company などです。



製造分析市場の最新の動向は次のとおりです。





PDF Solutions は SAP SE と協力して、Exensio(R) 分析プラットフォームによって収集および管理されるデータを含む工場データを、SAP S/4HANA(R) のエンタープライズ リソース プランニング (ERP) データに接続しました。このコラボレーションにより、製造データの分析に基づく財務上の洞察が促進され、半導体製造におけるより正確な収益性分析、収益の増加、およびコストの削減が可能になります。

Tableau Software Inc. 次世代の Tableau Online である Tableau Cloud を発表しました。インテリジェントで強力で使いやすい分析ツールを提供することで生産性を向上させる新しいイノベーションを包含し、誰もが洞察を明らかにし、データ主導の意思決定を自信を持って行えるようにします。データは、これらの複雑さと変化を管理するのに役立ち、DATA-主導のサプライチェーン管理は、混乱を回避し、予期しない状況に迅速かつ自信を持って対応するための新しい方法を提供します。





質問:製造業分析市場で有利な成長機会を提供すると予想される地域はどれですか?





北米地域 は、今後10年間で製造分析市場で最大の収益シェアを獲得すると予想されます。これは主に、技術革新とさらなる研究開発の重要性が高まっているためです。2021年、米国の製造業分析市場は約34億米ドルの収益を生み出し、2030年までに144億米ドルに達すると予想されており、10年間で18%の堅調なCAGRで成長します。この国は、地域全体で製造分析で58%の最大の市場シェアを持っています。公共投資の増加と政府の有利な政策により、成長はさらに加速すると予測されています。

ヨーロッパ地域は、製造分析の収益シェアの点で2番目のリードを占めています。ユーロスタットの最新データによると、2021年には2020年と比較して製造品の生産が8%増加しました。言い換えれば、EUの販売生産額は、2020年の45,810億米ドルから2021年には52,090億米ドルにほぼ14%増加しました。それとは別に、ヨーロッパのスマート製造市場は、この10年間で約4.27%のCAGRを記録すると予想されます。効率を高めるために製造および運用プロセスでデジタルテクノロジーの使用が増加しているため、製造分析の市場が後押しされています。

アジア太平洋地域は、製造分析市場で2022年から2030年の間に20.1 8%のCAGRを記録すると予想されます。 2021年の同地域の製造業生産見通しに関するレポートでは 、前年比5%前後の経済成長率を示しました。アジア太平洋地域では、GDP成長率はさらに速くなると予想されており、 2021年には前年比約5.8%でした。 自動車・自動車部品産業は製造部門を上回りました。過去6か月で3度目のすべてのカテゴリーの中で最も速い成長率を記録しました。アジアでの成長は、主に 製造業における技術関連の革新に対する意識の高まりによって推進されています。中国日本やインドなどの発展途上市場は、製造分析のための市場機会を提供しています。 統計によると、日本の製造産業からの収益は、2023年に3.28%のCAGRで成長し、2,705億米ドルに達すると予測されています。日本の企業数は2019年に約75,481社と、常に増加しています。 インドでは、2019年に建設産業がGDPの15%を占め、2022年にはほぼ25%に達しました。 中国は製造業で世界第1位にランクされています。さらに、アジア太平洋地域のスマートマニュファクチャリング市場は、この10年間で7.6%の成長を記録すると予想されます。これらの要因は、この地域の製造分析市場の成長に大きく貢献しています。







当社について:



SDKI の目標は、信頼できる詳細な調査と洞察を提供することです。当社は、成長指標、課題、傾向、および競合状況を調査し、それらに関する詳細なレポートを提供することに焦点を当てるだけでなく、お客様と協力して、最大の成長と成功のためにビジネスの全体的な変革を達成します。当社の専門知識は、さまざまな市場セクターのさまざまな規模の企業と長年にわたって協力してきた結果です。



