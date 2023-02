[SDKI Inc.]



調査期間: 2022年12月07日―12月15日



調査業者: SDKI Inc.



調査対象: 当社は、あらゆる規模の 536の市場プレーヤーに対して調査を実施しました。



有効な回答の数: 536



調査方法: 実地調査 224、 インターネット調査312



調査回答者: 調査は、収益に基づいて企業を対象に実施されました。



調査結果:



質問: フィールドサービス管理(FSM)をどのように定義できますか?



フィールドサービス管理(FSM)は、オフサイトの労働者と関連 リソースを制御および管理するシステムです。従来は、フィールドサービス技術者、顧客、オフィス担当者の間で電話や事務処理を通じて手動で行われていました。 しかし現在、デジタル化とモノのインターネットの出現により、フィールドサービス管理は自動化され、クラウドベースのサービスとソリューションを通じて行われています。



質問:フィールドサービス管理市場の現在および推定の規模はどのくらいですか?



フィールドサービス管理市場(FSM)は、2022年に62億米ドルを獲得し、予測期間中に、約17%のCAGRで成長すると予想されます。さらに、世界のフィールドサービス管理市場(FSM)は、2035年までに132億米ドルに達すると予想されています。



質問:フィールドサービス管理市場の需要が高まっている理由は何ですか?



フィールドサービス管理市場の需要の高まりは、次の要因に起因しています。



現場作業員とリソースの効率を管理する必要性の高まり-プロセスを追跡、整理、更新、および合理化するために、オフサイトおよびオンサイトの接続が常に必要とされています。

リアルタイムの可視性に対する需要の高まりーフィールドサービス管理 ソフトウェアは、重要な情報と運用へのリアルタイムの可視性とアクセスを提供します。

テクノロジーとモノのインターネットの浸透の高まりーフィールドサービス管理でのテクノロジーの使用により、タスクとプロセスの管理が容易になり、合理化されました。クラウドサービスの展開により、フィールド運用監視に効率と自動化が追加されました。

フィールドサービス管理におけるAR(拡張現実)およびVR(仮想現実)の採用ー拡張現実および仮想現実フィールドサービスアプリケーションは、必要なときに必要な情報に簡単にアクセスできるため、ユーザーエクスペリエンスとハンズフリー操作能力を向上させます 。ARおよびVRベースのウェアラブルデバイスは、フィールドサービスを提供する際の技術者の効率を高め、大規模なオペラやマニュアル、ハンドヘルドデバイスに取って代わりました。

リアルタイムの意思決定のために現場から最新のデータと情報にアクセスする必要性‐フィールドサービス管理は、より良い情報に基づいたビジネス上の意思決定を促進する運用とプロセスの現在の状態を反映するデータと統計を提供します。







質問:フィールドサービス管理市場の需要を制限する課題は何ですか?



フィールドサービス管理市場を抑制する課題は次のとおりです。



展開で発生した高額な費用

データのプライバシーとセキュリティに関する懸念

熟練労働力の不足





問題:フィールドサービス管理市場の分類は何ですか?



フィールドサービス管理市場は次のように分割されます。



コンポーネント 別(ソリューション、サービス)



コンポーネント別に基づいて、ソリューションセグメントは、作業指示と労働力管理、在庫管理、スケジューリング、派遣、および従業員の作業の簡素化におけるアプリケーションの増加により、最大の収益を獲得することが期待されています。フィールドサービス管理 ソリューションは、全体的な運用の合理化を促進すると同時に、従業員の生産性を監視します。



組織規模別 (大企業、中小企業)



組織の規模に基づいて、大企業セグメントは最も高い収益成長を示すと予想されます。大企業は、膨大な量のデータ、関連ドキュメント、および監視対象の大規模な労働力があることを考慮して、あらゆるレベルでフィールドオペレーションを合理化する必要があります。それとは別に、大企業は高度なサービス管理ソリューションを購入できるように財政的に設備が整っています。



展開タイプ別(オンプレミス、クラウド)



展開タイプに基づいて、オンプレミスセグメントは、データの効率的な取得と関連するセキュリティとプライバシーを考慮して、最大の収益を獲得することが期待されます。オンプレミスのフィールドサービス管理ソリューションの導入により、運用と情報セキュリティの完全な制御が容易になります。



業界別(ITとテレコミュニケーション、ヘルスケアとライフサイエンス、エネルギーとユーティリティ、製造、BFSI、建設、輸送とロジスティクス)



業界別に基づいて、製造セグメントは、関係する労働力の広大な広がりと膨大な量の生産プロセスを考慮すると、最も高い収益成長を示すと予想されます。製造業は、生産能力を妨げる可能性のあるダウンタイムを最小限に抑えるために、予知保全のためのインテリジェントで効率的な管理を必要としています。それとは別に、生産プロセスを最適化するために、物理的および手動のすべてのリソースを戦略的に採用し、定期的に監視する必要があります。



質問:フィールドサービス管理市場の主要なプレーヤーは?



フィールドサービス管理市場の主要なプレーヤーは、Field Aware US, Inc., Oracle Corporation (OFSC), IFS AB, ServiceMax Inc., ServicePower, Inc., Coresystems (SAP SE), Microsoft Corporation (Dynamics 365 for Field Service) Accruent LLC (Fortive Corp), Mize, Inc., Salesforce.com, Inc. (Field Service Cloud), Zinier, Inc., Trimble Inc., The simPRO Group Pty Limited, and Kirona Solutions Limitedなどです。



この分野の最新の開発のいくつかは次のとおりです。





GPS Insightは、クラウドベースのフィールドサービスソリューション企業であるFieldAwareを買収しました。この買収により、フィールドサービスとフリート追跡機能におけるGPS Insightの進歩が促進されました。これにより、GPS Insightsは、強力な洞察とコスト削減を実現する機能を備えた強力で包括的なデジタルプラットフォームを通じて、あらゆる規模の顧客により良いサービスを提供できます。

TechSeeは、Oracle Field Serviceに次世代のビジュアル・エンゲージメントとAIを活用したサービス自動化をもたらすために、オラクルと技術提携を締結しました。このコラボレーションにより、エージェントと技術者は、特許取得済みのインスタントビデオストリームを介してモバイルデバイスの拡張現実に関するガイダンスを提供します。





質問:フィールドサービス管理市場で有利な成長機会を提供すると予想される地域はどれですか?





現在、アジア太平洋地域はフィールドサービス管理市場の他の地域よりも進んでおり、16.04%のCAGRで成長する準備ができています。フィールドサービス管理ソリューションをますます採用している多数の中小企業の存在と、クラウドコンピューティングおよびAIベースのソリューションへの投資は、市場を後押しする要因の一部です。中国、日本、シンガポール、韓国、インドには、プロセスと労働力の生産性を合理化するための技術ソリューションの実装に慣れている多数の生産会社があります。

北米 地域はまた、今後10年間で12.7%のCAGRで成長するフィールドサービス管理市場の卓越したシェアを保持しています。 生産とプロセスへのテクノロジーの浸透、高度なフィールド管理ソリューションに対する意識の高まり、クラウドテクノロジーの展開、フィールドサービス業界でのモビリティの採用などの要因が、市場の成長を後押ししています。

ヨーロッパ地域の フィールドサービス管理市場は、今後10年間で10.9%のCAGRの市場成長を目撃すると予想されます。労働力を監視し、スケーラビリティを向上させるために技術的に高度なフィールドサービス管理ソリューションとサービスを展開する業界の大幅な成長は、市場の成長を推進しています。ドイツ、英国、フランスがこの地域の市場を支配しています。







当社について



SDKI Inc.の目標は、日本、中国、米国、カナダ、英国、ドイツなど、さまざまな国の市場シナリオを明らかにすることです。また、リサーチアナリストやコンサルタントの多様なネットワークを通じて、成長指標、課題、トレンド、競争環境など、信頼性の高いリサーチインサイトを世界中のクライアントに提供することに重点を置いています。SDKIは、30か国以上で信頼と顧客基盤を獲得しており、他の手つかずの経済圏での足場を拡大することにさらに注力しています。当社は、さまざまな市場ドメインに対処し、クライアントに最高のサービスを提供し、健全な意思決定を支援する経験を積んできました。



