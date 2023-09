[株式会社東京ニュース通信社]

人気アイドルグループ・FRUITS ZIPPERの1年間が全て詰まったフォトブックが重版決定!



雑誌「TVガイド」や「B.L.T.」等の媒体を発行する株式会社東京ニュース通信社は、4月24日に発売した「FRUITS ZIPPER PERFECTBOOK ふるっぱーのほん vol.1」が売れ行き好調なことから、重版を決定しました。全国の書店、ネット書店にてご購入いただけます。







今年2023年4月24日に発売されたアイドルグループ・FRUITS ZIPPER初のアーティストブック「FRUITS ZIPPER PERFECTBOOK ふるっぱーのほん vol.1」の重版が決定しました。ふるっぱーの世界を様々な方向から堪能できる本作は、ロケ地・沖縄でのメンバーの素顔を覗くことができる「FRUITS ZIPPER in OKINAWA」、メンバー7人それぞれのやりたいことを実現した「ふるっぱーそろ」、FRUITS ZIPPER始動の裏側などを7人で語ったロンググループトークや、メンバーそれぞれのデビュー前から現在までの赤裸々な心情を記した7人のソロインタビュー、さらにスタッフインタビューや1年間のあゆみ、メンバーQ&A、楽曲&MV紹介、グッズ紹介などを通じて、FRUITS ZIPPERの現在を明らかにしていく「FRUITS ZIPPER大解剖」に大きく分かれています。現在もファンの増加が著しいFRUITS ZIPPERのことを全て知ることができる1冊ということで、発売以来これまで、ファンの皆さんをはじめとして、大変反響をいただいております。



そして、10月28日(土)に1万人規模で開催される初のアリーナ公演、東京・東京体育館公演まで、大阪・名古屋・福岡・広島・札幌・神奈川・東京と全国7都市をめぐる初の全国ツアー「FRUITS ZIPPER JAPAN TOUR 2023 -AUTUMN- The Parlor of FRUITS ZIPPER」の実施中に今回、重版が決定いたしました!



9月に行われた大阪・Zepp Namba公演から神奈川・KT Zepp Yokohama公演まで全国ツアー6公演を超満員で埋め尽くしたFRUITS ZIPPERをより知ることができる作品として、ファンの方をはじめ、FRUITS ZIPPERに関係する全ての方々に永く愛していただけるであろう一冊に今後もご期待ください!



<FRUITS ZIPPERのメンバーからの喜びのコメント>

月足天音

人気なアイドルさんや女優さんが“重版決定!”ってニュースになっているのをよく聞いたり見たりしていました。「いつか重版決定したよ!」って言われるのが夢のまた夢だったので、聞いた時は本当にびっくりして目が飛び出るかと思いました。ファンの皆様をはじめ、この本に関わってくださった方に心から感謝しています!「ふるっぱーのほん」はメンバーのパーソナルな部分や、グループをもっともっと詳しく知れる上、写真も全部全部、素敵な本です。FRUITS ZIPPERを気になっている方は1度読んでみてください!



鎮西寿々歌

「ふるっぱーのほん」の重版! とてもうれしいです! 重版という言葉がとてもすごいことは知っていたので、まさか私たちグループとしての本が1冊目から重版がかかるというのは夢みたいです。これも全部いつも応援してくれているふるっぱーのみんなのおかげです(ハート) 既に持ってくれてる人は何回も読んでほしいし、これから本に出会ってくれる人にも感謝の気持ちを伝えたいです。みんないつもありがとう(ハート)



櫻井優衣

「ふるっぱーのほん」を手に取ってくださり、ありがとうございます! デビューしてからこんなにもすぐに自分たちのグループの本が発売されるだけで特別でうれしいことなのに、重版まで決定して心からうれしいです! 写真はもちろんインタビューも沢山お話させていただいているので、ぜひ読んでください(ハート)



仲川瑠夏

まず、「ふるっぱーのほん」の重版本当にありがとうございます! たくさんの方が手に取ってくれて私たちのことをもっと知ってくれると思うとすごくうれしい気持ちでいっぱいですぴ、まだ、「ふるっぱーのほん」を手に取っていないFRUITS ZIPPERを少しでも気になってくれている方、デビューしてまだ1年と半年ですがもう追いつけないと思わないでほしいし、この「ふるっぱーのほん」を手に取って、メンバー全員のことをよく知れるとおもうのでぜひよんでほしいし、メンバーそれぞれの人生を知った上でまたライブを見てくれると見え方が変わってくると思います! ぜひ手に取って欲しいですぴー!



真中まな

ふるっぱーに欠かせない、たくさんの方々のご協力あってのこの本です! 考え方などは日々変わっていくものだと思っているので、その時の感情などが形に残ることには始めすごく不安がありましたが、こんなにも皆さんにご好評いただけて本当にうれしい気持ちでいっぱいです! 今までの私たちを知ることのできる1冊として、これからのふるっぱーを知っていくにも沢山の方にずっと愛される本になるといいなぁと思っています。この度は重版本当にありがとうございます!



松本かれん

ふるっぱーいつも色んな人にみーんなにいっぱい愛されててうれしい! とってもすごい! 「ふるっぱーのほん」を読んで、かれんもメンバーのことももっと知れたし、かれんもちっちゃい時の話とかもたくさん聞いてもらったし、みんながすきなもの、ふるっぱーのほんを見ればいっぱいわかります!!



早瀬ノエル

まさかデビューしてから1年と少しの私たちの1周年本がこんなにもたくさんお方に読んで頂けると正直思っていなかったので、本当に本当にうれしいです。2周年目はさらにたくさんの方に愛していただけるようにがんばります!



【プロフィール】

FRUITS ZIPPER(ふるーつじっぱー)

昨年2022年4月にデビューした7人組アイドルグループ。「原宿から世界へ」をコンセプトに、多様なカルチャーの発信地、個性の集まるファッションの街“原宿”から「NEW KAWAII」を発信していく。現在、グループ初の全国ツアー「FRUITS ZIPPER JAPAN TOUR 2023 -AUTUMN- The Parlor of FRUITS ZIPPER」を開催中。ツアーファイナルは、10月28日(土)に行われる東京体育館公演。また、9月13日には、FRUITS ZIPPER 1stシングルCD「わたしの一番かわいいところ」が発売。



「ふるっぱーのほん」重版記念オンラインイベント開催決定!





「FRUITS ZIPPER PERFECTBOOK ふるっぱーのほん vol.1」の重版を記念して、9月20日(水)、21日(木)にオンラインイベントの開催が決定しました。現在、予約受付中です。詳細は、CORAZON(https://www.corazon-store.com/event/2023/08-23/8932/)をご確認ください。



【商品概要】

「FRUITS ZIPPER PERFECTBOOK ふるっぱーのほん vol.1」

●発売日:2023年4月24日(月) <好評発売中>

●定価:3,300円

●発行:東京ニュース通信社

全国の書店、ネット書店にてご購入いただけます。詳細はTOKYO NEWS magazine&mook<https://zasshi.tv/>をご確認ください。



