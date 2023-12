[海と日本プロジェクト広報事務局]

2023年12月9日(土)から <販売場所 河口湖屋台村 他>



一般社団法人海と日本プロジェクト in やまなしは河口湖を中心にキッチンカーで茶碗蒸しを販売する「むす河口湖」とのコラボレーション商品「金の茶碗蒸し」が2023年12月9日(土)より販売開始いたしました。この取り組みは、次世代へ豊かで美しい海を引き継ぐために、海を介して人と人とがつながる“日本財団「海と日本プロジェクト」”の一環です。







富士山の湧き水と地たまごを使ったオリジナル茶碗蒸しが人気の「むす河口湖」。キッチンカーで河口湖にある河口湖屋台村を中心に各地で茶碗蒸しを販売しています。

そんな「むす河口湖」がこの度、海と日本プロジェクトの活動に賛同し、今回海の食材を使用した「海と日本プロジェクト in やまなし」コラボレーションの新商品を開発しました。

新商品は「金の茶碗蒸し」で、ホタテの出汁の効いた卵液に香りと食感のよい桜えびをトッピングしたものです。茶碗蒸しの器は金色に塗られた益子焼で食べ終わった後にお土産としてお持ち帰りできるようになっています。

店主の希代清輔さんは「海や山と共存しているからこそ五感で感じる食体験ができると思っているのでこうした食をきっかけに自然を大切にしていきたいと思ってもらえたらうれしい。」と語っています。



<コラボ茶碗蒸し 概要>

・商品名:金の茶碗蒸し

・発売日:2023年12月9日(土)~2024年3月31日(日)※なくなり次第終了

・価格:1,000円(税込)

・販売場所:河口湖屋台村(山梨県南都留郡富士河口湖町河口字湖辺2868-1)

※販売場所のスケジュールについては、むす河口湖のHPからご確認ください。

むす河口湖HP:https://kawaguchiko-yataimura.com/shop/msu/



<団体概要>

団体名称:一般社団法人 海と日本プロジェクト in やまなし

URL:https://yamanashi.uminohi.jp/

活動内容:海洋保全啓発活動 他



日本財団「海と日本プロジェクト」

さまざまなかたちで日本人の暮らしを支え、時に心の安らぎやワクワク、ひらめきを与えてくれる海。そんな海で進行している環境の悪化などの現状を、子どもたちをはじめ全国の人が「自分ごと」としてとらえ、海を未来へ引き継ぐアクションの輪を広げていくため、オールジャパンで推進するプロジェクトです。

https://uminohi.jp/







企業プレスリリース詳細へ (2023/12/13-16:47)