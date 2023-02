[SDKI Inc.]



調査期間: 2023年1月23日ー1月30日



調査業者: SDKI



調査対象: 当社は、あらゆる規模の533の市場プレーヤーに対して調査を実施しました。



有効な回答の数: 533



調査方法: 実地調査 211、インターネット調査 322



調査回答者: 調査は、収益に基づいて企業を対象に実施されました。



調査結果:



質問: ピラティスとヨガスタジオ市場の規模はどのくらいですか?



ピラティスとヨガスタジオ市場は、2022 年時点で 1280億米ドルと評価されており、2035 年までに 2700億米ドルに達すると推定されています。この市場は、2023-2035年の予測期間中に、約10%の CAGRで成長しています。



質問: ピラティスとヨガスタジオとは何ですか?



ピラティスとヨガのスタジオは、インストラクターの指導のもと、これらのワークアウトのセッションが行われる場所です。このようなスタジオは、フィットネスの旅で人々に適切な動機づけとコーチングを提供することを目的としています。ヨガとピラティスは、どちらも体に負担の少ないエクササイズです。しかし、その実践方法には違いがあります。ヨガは、体を刺激して若返らせるエクササイズの集合体です。一方、ピラティスは体幹を強化するために行われます。



質問: ピラティスとヨガスタジオ市場の成長を促進する要因は何ですか?



ピラティスとヨガスタジオ市場の需要の増加は、次の要因に起因します。-



健康で活動的なライフスタイルを促進するための政府によるイニシアティブの拡大。

世界各国の人々の消費財収入の著しい増加。

健康志向の人口の急激な増加。



また、年齢を問わず、健康的な身体づくりのニーズが高まっています。このような傾向は、ピラティスとヨガスタジオの市場成長に貢献すると期待されます。





質問: ピラティスとヨガスタジオ市場の分類は何ですか?



ピラティスとヨガスタジオ市場は次のように分類されます。



1. タイプ別





­ヨガクラス

ピラティスクラス

ピラティスとヨガ認定トレーニング

商品販売



2. 企業規模別





­小規模企業

中規模企業

大企業



3 アプリケーション別





­プライベート

グループ





質問 :ピラティスとヨガスタジオ市場で最大のシェアを獲得すると推定されているタイプ別のサブカテゴリはどれですか?



タイプ別では、ピラティスとヨガスタジオのサブカテゴリーであるヨガクラスが最大のシェアを獲得すると推定されます。ストレス関連の問題に悩む人は世界中で増加傾向にあります。ヨガは、不安やストレスの症状を軽減するために非常に効果的であると考えられています。したがって、不安障害を持つ人々の人口が増加していることが、ヨガ教室の需要を高める大きな要因となっています。また、ヨガは、世界で増え続ける過労の人々に、リラクゼーションと身体の動きを提供することができます。ヨガに続いて人気があるのは、ピラティスのクラスです。ピラティスは、筋肉の強化や引き締めに最適なワークアウトとして選ばれることが多いようです。したがって、この特殊性は、その市場の成長をもたらすはずです。



質問: 企業規模に関して、ピラティスとヨガスタジオ市場で最大のシェアを保持すると予想されるサブカテゴリはどれですか?



企業規模別に関して、小規模企業規模が最大のシェアを占めると予測されます。このサブカテゴリーは、予測期間を通じて安定した速度で成長すると予測されます。世界における小規模企業やスタートアップ企業の存在感が大きいことが、このサブカテゴリーの成長の主な理由です。さらに、ピラティスとヨガの小規模スタジオは、健康的なライフスタイルを促進し、COVID-19に関連する合併症を軽減することを目的とした政府の取り組みによっても奨励されています。こうした取り組みは、ヨガやピラティスの新興企業に対する十分な投資の獲得にもつながり、同分野の成長をさらに後押ししています。



質問: ピラティスとヨガスタジオ市場の成長を抑制している課題は何ですか?



ピラティスとヨガスタジオ市場の需要を抑制する課題は次のとおりです。



パンデミック時に様々なヨガとピラティススタジオにもたらされた金融危機。

パンデミックに伴う制限により、自宅でのワークアウトの人気が高まっていること。

ジムや様々なスポーツなど、代替的な運動方法の台頭。





質問: ピラティスとヨガスタジオ市場の主なプレイヤーは?最近の発展は何ですか?



ピラティスとヨガスタジオ市場をリードする企業は次のとおりです –



Alona Pilates

Body & Soul yoga club(china)

Authentic Pilates Ltd,

Fitness Firm Yoga and Pilates Studio Velan Inc.

CORE PILATES & YOGA

Solidcore

Apple Fitness+ (Apple Inc.)

Flex Studio

Fitness Unlimited

Harmony Yoga and Pilates





質問: ピラティスとヨガスタジオ市場の分野における最近の開発は何ですか?



この市場における最近の開発の一部は次のとおりです。



2021年2月、Solidcoreは、パンデミック後の消費者のフィットネス教室への復帰に備え、VMGとの提携を発表しました。Solidcoreは、ピラティスをベースとしたレジスタンストレーニングを提供する企業です。

2020年12月、Apple Inc.はApple Watchに関連するフィットネスサービス「Apple Fitness+」の導入を発表した。このサービスは、ヨガなど人気のあるワークアウトをスタジオスタイルで行うことで、顧客にパーソナライズされた没入感のあるワークアウト体験を提供することを目的としています。



質問: ピラティスとヨガスタジオ市場で有利な成長機会を提供すると予想される地域はどれですか?



アジア太平洋地域は、ピラティスとヨガスタジオにおいて最大の利益をもたらすと予想されます。この地域は、2035年までにヨガとピラティスのスタジオから9000万以上の収益を保持すると予測されています。アジア太平洋地域の人々は、ヨガが提供する利点についてますます認識するようになってきています。これらの利点は、精神的、治療的な性質を持っています。この地域の市場成長をもたらすもうひとつの要因は、インドや中国などの国々でヨガスクールが広く存在していることです。これらの学校は、資格のあるヨガの導師の指導のもとで生徒がヨガを実践する機会を提供しています。



北米地域は、アジア太平洋地域に続いて市場拡大が見込まれる地域です。この地域の市場成長は、最近のアメリカにおけるヨガプラクティショナーの数の驚異的な増加の結果として起こると予想されます。また、北米の地域市場の成長は、米国が牽引すると予想されます。



また、ヨーロッパ地域では、ヨガ・ピラティスとヨガスタジオの事業が顕著に成長することが予想されます。ヨーロッパでは、ソーシャルメディアを通じてヨガ・ピラティスとヨガスタジオの普及が進んでおり、同市場の拡大が期待されます。また、ヨーロッパの人々の肥満に対する懸念も、同地域の市場成長に寄与するものと思われます。



