PC向けオンラインゲーム『ブレイドアンドソウル(以下ブレソ)』をサービスしているエヌ・シー・ジャパン株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:金 澤憲(キム テクホン)以下、エヌシージャパン)は、2023年7月19日(水)に、夏イベント「流浪団ゲーム 一対の架け橋」の開催、期間限定超強化「郷愁!渦動の寺院」の開催、及び新作水着「猛暑」を含む新衣装の登場をお知らせします。





■向こう岸を目指せ!「流浪団ゲーム 一対の架け橋」開催!





【開催期間】

2023年7月19日(水)定期メンテナンス終了後 ~ 2023年8月16日(水) 定期メンテナンス開始前

【概要】

2つの橋を渡りつぎながら向こう岸を目指すイベント「流浪団ゲーム 一対の架け橋」を開始しました。

イベント専用ダンジョンは12人専用のダンジョンとなり、毎日2回(午後0時30分/午後9時30分)から30分間登場します。

参加者は、2つの透明な橋のうち正解の橋を選びながら進み、向こう岸にたどり着くことができればクリアとなります。

ただし、間違った足場を選んだ途端、奈落へ真っ逆さま!落ちた時点で挑戦失敗となってしまいます。

イベントクリアで獲得できる「流浪団ゲーム鋳貨」は、新衣装「楓」や限定バフアイテム「パルパルのお菓子」、「ネコのお菓子」といったアイテムと交換することができます。

≪新衣装「楓」≫





仲間と一緒にスリリングなゲームを楽しみましょう!

≪向こう岸を目指せ!「流浪団ゲーム 一対の架け橋」の詳細はこちら≫

https://event2.ncsoft.jp/1.0/bns/2307ingame/



■懐かしのダンジョンが期間限定で超強化!「郷愁!渦動の寺院」





【開催期間】

2023年7月19日(水)定期メンテナンス終了後 ~ 2023年8月16日(水) 定期メンテナンス開始前

【概要】

期間限定で登場モンスターのHPが上方調整された12人用ダンジョン「渦動の寺院」に挑戦し、ウィークリークエスト「呪われた魔女」を完了すると、ウィークリー報酬として「豊穣の金貨箱」や「ウィークリーチャレンジ結晶箱」などの豪華アイテムが獲得できます。

さらにクエストの通算達成回数によって、夏らしい衣装「大鮫セット」をプレゼントします。

≪衣装「大鮫セット」≫





ブレソをはじめたばかりの人は新しい気持ちで、昔からプレイされている方や久しぶりにプレイされる方は懐かしさを感じながら、「渦動の寺院」をお楽しみください!

≪懐かしのダンジョンが期間限定で超強化!「郷愁!渦動の寺院」の詳細はこちら≫

https://event2.ncsoft.jp/1.0/bns/2307ingame2/



■夏らしい水着などバラエティ豊かな「新衣装」が続々登場!

≪2023新作水着販売≫





【販売期間】

2023年7月19日(水)定期メンテナンス終了後 ~ 2023年8月16日(水) 定期メンテナンス開始前

【概要】

2023年の新作水着「猛暑」が登場しました。

恒例のリン族女性専用「特別な猛暑」やネコ専用衣装「猛暑にゃん」も登場中の今、夏らしい出で立ちで夏を満喫してください!

≪2023新作水着「猛暑」「特別な猛暑」「猛暑にゃん」≫





≪「2023新作水着」紹介動画はこちら≫









≪「2023新作水着販売」の詳細はこちら≫

https://event2.ncsoft.jp/1.0/bns/2307swimsuit/



≪石獅子箱≫





【販売期間】

2023年7月19日(水)定期メンテナンス終了後 ~ 2023年8月16日(水) 定期メンテナンス開始前

【概要】

「真断下武器選択箱」、「緑龍のネーム プレート/吹出し選択箱名」、新衣装「トレンディー」といった様々なアイテムが獲得できる「石獅子箱」が登場しました。

≪新衣装「トレンディー」≫





≪「石獅子箱」の詳細はこちら≫

https://event2.ncsoft.jp/1.0/bns/2307randombox/



≪90日龍翔会≫





【販売期間】

2023年7月19日(水)定期メンテナンス終了後 ~ 2023年9月20日(水) 定期メンテナンス開始前

【概要】

特別なバフや特典が受けられる龍翔会会員に90日間加入できる利用券「90日龍翔会」が登場しました。!

特典として新衣装「白磁」セットが登場しました。

≪新衣装「白磁」≫





≪「90日龍翔会」の詳細はこちら≫

https://www.ncsoft.jp/shop/bns/playList



【ゲーム概要】





NCSOFT総制作費50億円の超大作オンラインRPGで9,999兆通り以上のキャラメイキングが可能。

職業15職それぞれが繰り出すド派手なアクションとスピーディーなスキルの打撃はPC操作ならではの爽快さを体感できます。仲間との協力プレイでダンジョン攻略や強靭なボスモンスターに挑もう!圧倒的な3Dグラフィック、ドラマチックな音楽、緻密に練られた壮大なストーリーと個性あふれるキャラクターが常にあなたを待っています。



タイトル:ブレイドアンドソウル(ブレソ)

ジャンル:MMORPG

利用料金 基本プレイ無料(アイテム課金)

(c) NCSOFT Corporation. Licensed to NC Japan K.K. All Rights Reserved.



※当プレスリリースの内容は2023年7月20日現在のものです。諸般の事情により予定を変更する場合がございます



