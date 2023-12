[海と日本プロジェクト広報事務局]

一般社団法人海と日本プロジェクト in とっとりは柿の葉寿司を製造・販売する良菜会と協力し、10月7日と8日に開催した学習体験イベント「とっとり海調査隊」に参加した小学5、6年生18人のデザイン画をもとにオリジナルパッケージの柿の葉寿司を完成させました。12月3日(日)には鳥取県鳥取市のスーパーマーケットにて「とっとり海調査隊」の参加者3名と柿の葉寿司の販売会を開催しました。

この取り組みは、次世代へ豊かで美しい海を引き継ぐために、海を介して人と人とがつながる“日本財団「海と日本プロジェクト」”の一環です。

公式サイト https://tottori.uminohi.jp/

公式SNS 【X(旧Twitter)】 https://twitter.com/Umipro_Tottori







【コラボ企画概要】

自分たちの身近にある海洋問題を「自分ごと」としてとらえ、行動につなげてもらうことを目的に海と日本プロジェクト in とっとりが企画した小学生向け学習体験プログラム「とっとり海調査隊」。2023年10月7日、8日の2日間に行われ、県内の小学5、6年生18人が参加しました。

同プログラムは、身近にある故郷の山、川、海のつながりについて学んでもらおうと企画し、智頭町の山では森を育てることが海を育むことを学びました。

柿の葉寿司は昔から智頭町に伝わる山と海のつながりを象徴する郷土料理です。児童たちはその歴史や誕生した背景について学び実際に柿の葉寿司作りを体験。そして、最終日には柿の葉寿司のパッケージデザインに挑戦し、イラストやタイトルを考え、柿の葉寿司作りの講師を務めてもらった良菜会の協力を得て、参加者全員のイラストやタイトル文字を使った4種類のパッケージが完成しました。



■「海と日本プロジェクトinとっとりオリジナルパッケージ柿の葉寿司」パッケージ





柿の葉寿司のオリジナルパッケージ4種



■オリジナルパッケージ柿の葉寿司の販売会

12月3日(日)には、エスマートつのい店(鳥取県鳥取市)で販売会を開催しました。体験学習に参加した3人の児童が店頭に立ち、「僕たちがパッケージをデザインした柿の葉寿司です!美味しいですよ。」と商品をPRしました。初めは、声も小さかったとっとり海調査隊の3人ですが慣れてくると積極的にお客さんに声をかけ、用意した30個の柿の葉寿司がわずか50分で完売となりました。今後、鳥取県東部のスーパーマーケットのほか物産館などでも販売する予定です。



・発売期間:2023年11月19日(日)~2024年12月末までを予定

・価格:500円(税別)

・販売場所:JAファーマーズマーケット(愛菜館、地場産プラザわったいな、アグリショップ夢菜館)

エスマート(12月3日の販売会で30個販売、今後鳥取市内の店舗を中心に随時展開予定)



<団体概要>

団体名称:一般社団法人 海と日本プロジェクト in とっとり

URL:https://tottori.uminohi.jp/

活動内容:鳥取の海に密着した情報を発信しながら、鳥取の海の今を伝え未来につなぐ活動をしています。



日本財団「海と日本プロジェクト」

さまざまなかたちで日本人の暮らしを支え、時に心の安らぎやワクワク、ひらめきを与えてくれる海。そんな海で進行している環境の悪化などの現状を、子どもたちをはじめ全国の人が「自分ごと」としてとらえ、海を未来へ引き継ぐアクションの輪を広げていくため、オールジャパンで推進するプロジェクトです。

https://uminohi.jp/









