[SDKI Inc.]



調査期間: 2023年1月23日ー30日



調査業者: SDKI Inc.



調査対象: 当社は、あらゆる規模の538の市場プレーヤーに対して調査を実施しました。



有効な回答の数: 538



調査方法: 実地調査 214、インターネット調査 324



調査回答者: 調査は、収益に基づいて企業を対象に実施されました。



質問: 音楽出版市場の規模はどのくらいですか?



音楽出版市場は、2022 年に最大 60 億米ドルを獲得し、予測期間中に最大 6% の CAGR で成長すると予想されています。さらに、世界の音楽出版市場は、2035 年までに約 90 億米ドルに達すると予想されています。



質問: 音楽出版とは何ですか?



音楽出版という言葉は、主に、作曲家、ソングライター、またはその他の権利所有者の音楽作品に対するライセンス供与および権利の取得を指します。ミュージシャンと出版社の間で結ばれる著作権契約は、出版契約と呼ばれます。出版契約が締結されると、ソングライターや作曲家の作品が商業的に使用された場合に確実に支払われるようにするのは、出版社の責任です。出版社はまた、映画や広告を含む他のアーティストやメディアに作品を宣伝し、作品のライセンスを取得します。また、出版収入の主要な源の 1 つを形成する使用料も徴収します。ロイヤリティの一部はアーティストにも分配されます。



質問: 楽出版市場の成長を促進する要因は何ですか?



以下は、音楽出版市場のドメインの成長を促進する顕著な要因の一部です。



アーティスト数の急激な増加と、音楽出版社からのパーソナライズされたサービスの必要性

メディアおよびエンターテイメント業界の世界的な驚異的な成長

世界のさまざまな地域のアーティストによるライブ パフォーマンスに対する著しい需要





また、音楽に熱中する若者の増加も市場の成長に寄与すると考えられます。市場は、広告業界の世界的な成長からも恩恵を受ける可能性があります。



質問: 音楽出版市場の主な分類は何ですか?



音楽出版市場は、ロイヤリティの種類とアプリケーションによって分類できます。これらのカテゴリは、次のようにさらに分岐します。: -



1. ロイヤリティの種類別





パフォーマンス

シンクロ

デジタル収益

物的な収益





2. アプリケーション別





商業

コモンウェルス





質問: 音楽出版市場で最大のシェアを獲得すると推定されるロイヤリティの種類のサブカテゴリはどれですか?ロイヤリティ種類別のデジタル収益サブカテゴリは、音楽出版市場で最大のシェアを獲得すると推定されています。このサブカテゴリも、予測期間中に大幅に成長すると予測されています。最近、物理的な音楽からデジタル音楽への音楽消費者のシフトが非常に目立っています。アーティストが直接店舗に販売するデジタル音楽は、アーティストに大きな利益をもたらします。このタイプの音楽は、仲介者がアーティストの作品を公開する必要を回避します。また、アーティストが自分の作品に対して 1 セント パーセントのロイヤルティを獲得するのにも役立ちます。予測期間中に大幅な成長が見込まれる別のサブカテゴリは、同期です。シンクロナイゼーション ライセンスは、アーティストの作品がミュージック ビデオ、テレビ番組、映画で使用されるため、アーティストに収益をもたらします。



詳細はこちら http://bit.ly/3KCdPCV





質問: アプリケーションに基づいて、音楽出版市場で最大のシェアを保持すると予想されるサブカテゴリはどれですか?



アプリケーションに基づいて、商業サブカテゴリが音楽出版市場で最大のシェアを保持すると予想されます。商業音楽の主な目的は、お金を稼ぐことです。お金は、音楽を作成し、演奏し、一般に販売することによって作られます。商用音楽カテゴリは、作品の適切なライセンスと著作権保護を保証します。 また、アーティストが十分なネットワーキングを行い、業界で確立された人々とつながり、作品を商業的に成功させるのにも役立ちます。



質問: 音楽出版市場の成長抑制要因は何ですか?



音楽出版市場の成長を抑制しているいくつかの要因を次に示します。



プロキシサイトからの非倫理的な音楽ダウンロードの増加

世界中で増加する音楽著作権侵害事件

パンデミック中の音楽イベントの延期とキャンセルの結果として、音楽出版業界が経験した金融危機





質問: 音楽出版市場をリードしている企業はどれですか?



音楽出版市場をリードする以下の企業は次のとおりです -



Sony Music Publishing, LLC

Universal Music Publishing Group

Warner Chappell Music, Inc

Kobalt Music Group, Ltd.

BMG Rights Management GmbH

Round Hill Music

Pulse Recordings Inc.

Big Yellow Dog Music

Black River Entertainment

Reach Music Publishing, Inc.





質問: 音楽出版市場のドメインにおける最近の開発のいくつかは何ですか?



音楽出版市場における最近の開発の一部は、下記の通りです。: -



2022 年 5 月、Sony Music Publishing UK は、アイルランドのシンガーソングライター、Kal Lavelle と全世界での出版契約を結びました。Kal Lavelleは、Ed Sheeranと共作した作品『Shivers』で有名です。

2022 年 2 月、Universal Music Publishing Groupは、音楽ベースのエンターテインメントで世界的に有名な人物である、Neil Diamondのマスター レコーディングと完全な曲のカタログを取得しました。この契約により、Diamond の出版と録音された音楽は新しい出版社で統一されます。





質問: 音楽出版市場で最も有利な機会を提供すると予想される地域はどれですか?



北米地域は、音楽出版市場で最も有利な機会を提供すると予想されます。2021 年に米国だけで音楽出版業界が生み出した収益は、約 50 億米ドルと推定されています。さらに、米国の業界の収益は、地域市場で最大のシェアを占めると予想されています。音楽のデジタル配信に関するこの地域の前向きな見通しは、そこでの市場成長につながる主な要因です。米国およびこの地域の他の場所にも、古い、新しい、小規模、および大規模な音楽出版社の重要な存在があります。これらの出版社間のパートナーシップは、多くの方法で業界とアーティストに利益をもたらし、最終的に市場の成長につながることが期待されています。同様に、Sony Music Entertainment、Universal Music Group、Warner Music Group などの音楽出版社の存在により、地域市場も成長するはずです。SonyとUniversalは、2021 年の世界の音楽出版社の収益の 20% 以上のシェアをそれぞれ保有していると推定されています。



アジア太平洋地域は、世界市場で大きなシェアを占めると予想されるもう 1 つの地域です。この地域市場の成長は、最近の地域の音楽消費者とアーティストの数の著しい成長に起因するはずです。2020 年と 2021 年だけで、約 166 人のクリエイターがアジア太平洋地域で新たに音楽を作り始めたと推定されています。 音楽消費者のさまざまな関心も市場の成長に貢献するはずです。ラテンアメリカは、予測期間中に最速の成長を示すと予想される地域です。この地域への音楽出版社の拡大と、この地域の強力な著作権規制は、地域市場の主要な成長要因になると予想されます。たとえば、英国を拠点とする受賞歴のある音楽出版社である Horus Music は、2021 年にサービスをブラジルに拡大しました。同様に、さまざまな音楽消費手段も地域市場の成長に貢献すると予想されます。



