[株式会社パルコ]







名古屋PARCO(愛知県名古屋市中区)では、TVアニメ「東京リベンジャーズ」のPOP UP STOREを、東京・原宿会場(東京都渋谷区)に続き、2023年1月13日(金)より、西館7F・PARCO GALLERYにて開催いたします。



「東京リベンジャーズ POP UP STORE」では、ストリート衣装に身を包んでいる登場人物たちの描き下しイラストを使用したイベント限定グッズが多数ラインナップされます。



さらに、ショップで2,000円(税込)以上お買い上げ毎に1枚、特典ポストカード(全10種/ランダム配布)をプレゼントいたします。





イベント開催概要





●タイトル :「東京リベンジャーズ POP UP STORE」

●会 期 :2023年1月13日(金)~2023年1月29日(日) 11:00~20:00 (入場は閉場30分前まで/最終日は18:00閉場)

●会 場 :名古屋PARCO 西館6F・PARCO GALLERY (名古屋市中区栄3-29-1)

●入場料 : 無料

●主 催 :名古屋PARCO

●イベント公式サイト: https://www.movic.jp/shop/pages/tokyo-revengers.aspx

●イベント公式 Twitter : https://twitter.com/touribe_popup



※混雑状況により、入場制限、整理券配布等を行う場合がございます。

※感染症拡大防止等の観点から営業日時の変更、入場者数の制限及び休業となる場合がございます。最新の営業時間は名古屋PARCO公式HP (https://nagoya.parco.jp/)をご確認ください。※企画内容は予告なく変更になる可能性がございます。





グッズ



花垣 武道、佐野 万次郎、龍宮寺 堅、場地 圭介、松野 千冬、三ツ谷 隆、柴 八戒、羽宮 一虎、乾 青宗、九井 一たち人気登場人物が、描き下しイラストで登場。





































※掲載商品は一部となります。

※商品画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※表記価格は税込です。

※一部商品はご購入いただける数に制限がございます。また購入制限数は会期中に変更になる場合がございます。購入制限数は会場にてご確認ください。

※在庫の状況によってはご購入いただけない場合がございます。予めご了承下さい。

※ご購入後の返品・交換はお断りしております。ご購入前にお客様ご自身でご確認をお願いいたします。

※POP UP STORE・近隣店舗、館内、近隣住宅等の私有地内、および路上でのグッズのトレーディング行為や、金銭の授受が発生するトレーディング行為はおやめください。 これらの行為は近隣店舗、住民の方のご迷惑をなるばかりでなく、道路使用許可のない売買行為、交通の妨害行為として 警察の指導を受ける可能性もございます。

※店内での録音・動画撮影はお断りしております。※他のお客様、施設へご来館のお客様に迷惑が及ぶ行為はご遠慮ください。





購入特典(ポストカード)



会場にて2,000円(税込)以上お買い上げ毎に1枚、特典ポストカード(全10種/ランダム配布)をプレゼント!









※特典はランダムでの配布となります。絵柄はお選びいただけません。

※特典は無くなり次第、終了となります。

※入場は入替制ではございません。ただし、会場内の混雑状況により、時間制限・入場制限などを行う場合がございます。

※イベント会期、時間、人数制限、内容などは予告なく変更・延期・中止となる場合がございます。

※ご入場時には、マスクの着用、場内設置の消毒用アルコールのご利用をお願い申し上げます。

※会場内ではお客様の密集を避けるため、入場等につきましては順次スタッフがご案内させていただきます。スタッフの案内に従っていただきますようお願い申し上げます。

※画像はイメージです。

※企画内容は予告なく変更となる場合がございます。



(C) 和久井健・講談社/アニメ『東京リベンジャーズ』製作委員会



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/27-18:46)