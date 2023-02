[SDKI Inc.]



調査期間: 2023年1月9日ー16日



調査業者: SDKI Inc.



調査対象: 当社は、あらゆる規模の 541 人の市場関係者を対象に調査を実施しました。



有効な回答の数: 541



調査方法: 実地調査221、インターネット調査320



調査回答者:調査は、収益に基づいて企業を対象に実施されました。



質問: ICソケット市場の規模はどのくらいですか?



IC ソケット市場は 2022 年に十分な収益を上げ、予測期間中に 約9% の CAGR で成長すると予想されます。さらに、世界の IC ソケット市場は、2035 年までにかなりの収益に達すると予想されています。



質問: ICソケットは何ですか?



集積回路 (IC) とプリント回路基板 (PCB) を接続する静的コネクタは、IC ソケットと呼ばれます。IC ソケットの主な目的は、IC チップを PCB に直接はんだ付けする必要をなくすことです。IC を PCB に直接はんだ付けすると、チップが損傷する可能性があります。IC ソケットは、チップに比べて耐久性が高く、PCB にはんだ付けできます。 基板にはんだ付けした後は、IC チップを IC ソケットに簡単に挿入および取り外しできます。このような機能により、PCB 上の損傷した IC チップの交換が容易になります。 デュアルインライン ソケット、ライトアングル マウント IC ソケット、およびプレス フィット IC ソケットは、IC ソケットが製造される一般的なスタイルです。



質問: ICソケット市場の成長を牽引する要因は何ですか?



以下は、IC ソケット市場のドメインの成長を促進するいくつかの顕著な要因です。



小型化された電子機器の開発における驚異的な急増

電気回路の試作品を作るときのICソケットの使用

過酷な環境での集積回路 (IC) の耐久性と信頼性をテストするためのバーンイン ソケットの使用



半導体のさらなる製造が増加しています。電気自動車の需要の増加につれ、この半導体の製造の増加は、市場の成長にプラスの影響を与えると予想されます。





質問: ICソケット市場の主な分類は何ですか?



IC ソケット市場は、アプリケーションと業種に分類できます。これらのカテゴリは、次のようにさらに分岐します。: -



1. アプリケーション別





メモリー

CMOSイメージセンサー

高電圧

RF

SOC

CPU

GPU

その他のメモリー





2. 業種別





家電

自動車と輸送

航空宇宙と防衛

テレコム

工業用





質問: ICソケット市場で最大のシェアを獲得すると推定されるアプリケーション別のサブカテゴリはどれですか?



CMOS イメージ センサーは、アプリケーションによるサブカテゴリであり、IC ソケット市場で最大のシェアを獲得すると推定されています。このサブカテゴリは、2035 年までに総市場シェアの約 15% を占めていると予想されています。このサブカテゴリの市場を改善する主な要因の 1 つは、産業オートメーションの成長です。産業オートメーションにより、画像センシング技術の開発に対する需要が高まっています。イメージ センサーによってキャプチャされた高解像度の画像は、業界での自動目視検査に特に理想的です。



質問: 業種に基づいて、ICソケット市場で最大のシェアを保持すると予想されるサブカテゴリはどれですか?



業種に基づいて、家電のサブカテゴリが IC ソケット市場で最大のシェアを保持すると予想されます。また、2035年までに全市場シェアの約26%を占めると予測されています。PC、ラップトップ、スマートフォンなどの民生用電子機器では、小型化された IC チップに対する高い需要があります。したがって、これらのデバイスの売上の増加が、サブカテゴリの成長の主な理由になると予想されます。ウェアラブルスマート電子デバイスの普及と、成長するゲーム業界向けの高度なゲームコンソールを開発する必要性も、市場の成長に貢献すると予想されます。さらに、モノのインターネット(IoT)などのテクノロジーの発展につれ、ICソケットの需要も増加します。



質問: ICソケット市場の成長抑制要因は何ですか?



IC ソケット市場の成長を抑制しているいくつかの要因を次に示します。



パンデミック中の世界的な貿易制限の結果としての原材料のサプライチェーンの混乱

高性能で長寿命のICソケットの高価な性質

占有スペースの縮小を必要とする電気部品およびデバイスの小型化は、市場に課題をもたらします。





質問: ICソケット市場をリードしている企業はどれですか?



ICソケット市場をリードする以下の企業は次のとおりです -



TE Connectivity Ltd.

Smiths Interconnect Group Limited

Yamaichi Electronics Deutschland GmbH

Enplas Corporation

Leeno Industrial Inc.

Sensata Technologies, Inc.

Ironwood Electronics

Plastronics Socket Company

Inno Global Inc.

WinWay Tech. Co., Ltd.





質問: ICソケット市場のドメインにおける最近の開発のいくつかは何ですか?



IC ソケット市場における最近の開発の一部は、下記の通りです。



2022 年 7 月、Smiths Interconnect Group Limited は DaVinci Micro テスト ソケットのシリーズを拡大しました。この拡張は、高速テスト中のクロストークの問題を軽減することを目的としています。

2020 年 12 月、WinWay Tech. Co., Ltd.は、来年中に高速および高周波ICテストソケットの生産能力を拡大する計画を発表しました。この拡張は、HPC チップに対する膨大な需要を満たすための試みでした。





質問: ICソケット市場で最も有利な機会を提供すると予想される地域はどれですか?



アジア太平洋地域は、IC ソケット市場で最も有利な機会を提供すると予想されます。この地域は、世界市場の約 29% を占めると予想されています。 中国は、アジア太平洋地域の市場の成長に大きな役割を果たしていると考えられています。中国は、半導体、通信機器、電子機器の開発において世界をリードしています。この国には強力な自動車部門もあり、電気自動車の生産が増加し、市場の成長につながる可能性があります。さらに、Made in China 2025 や Make in India 政策など、製造部門における政府の積極的な取り組みにより、アジア太平洋地域での IC ソケットの需要が増加すると予想されます。



ヨーロッパ地域は、IC ソケットの世界市場で大きなシェアを占めるべきもう 1 つの地域です。この地域の自動車セグメントと半導体産業の成長は、この地域の市場開発を促進する主な要因です。ウェアラブル エレクトロニクスの需要は、ヨーロッパでも健康意識の高い人口のために高いです。これらのスマートウェアラブルの生産の増加も、地域市場の成長に貢献すると予想されます。



北米地域も世界市場でかなりのシェアを占めると予想されています。北米の地域市場は、スマート デバイスや IoT などの高度なテクノロジの採用の増加により、成長すると予測されています。また、そこにデータセンターが多数存在することで、IC ソケットの需要も増加します。



当社について:



SDKI の目標は、信頼できる詳細な調査と洞察を提供することです。当社は、成長指標、課題、傾向、および競合状況を調査し、それらに関する詳細なレポートを提供することに焦点を当てるだけでなく、お客様と協力して、最大の成長と成功のためにビジネスの全体的な変革を達成します。当社の専門知識は、さまざまな市場セクターのさまざまな規模の企業と長年にわたって協力してきた結果です。



