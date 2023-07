[エヌ・シー・ジャパン株式会社]



株式会社NCSOFT(韓国 板橋(パンギョ)、代表:金 澤辰(キム テクジン)、以下NC)は、リネージュシリーズ最新作『リネージュW(Lineage W)』に関する情報をお知らせします。



■2度目のグローバルIPコラボレーションコンテンツで「進撃の巨人」とのコラボレーションが進行中!



【概要】

本日、「リネージュW」は2度目のグローバルコラボレーションとして、「進撃の巨人」とのコラボレーションを発表しました。 「進撃の巨人」は、圧倒的な力を持つ未知の巨人とそれに立ち向かう人間の戦いを描いた日本のダークファンタジー漫画です。 日本を越えて全世界で大きな人気を得ている作品です。



●「エレン・イェーガー」、「ミカサ・アッカーマン」など主要キャラクターが登場!

コラボ期間中、「リネージュW」に「進撃の巨人」世界観とストーリーがコラボレーションします。 プレイヤーは、イベント クエスト「進撃の巨人」を遂行しながら次元の亀裂を越えてきた「エレン」、「ミカサ」などに会うことができます。



さらに、「進撃の巨人」世界観をベースにした2種類のイベントダンジョンも開かれます。 「アデン市街戦」はクエスト遂行後に入場できる1人用イベント ダンジョンです。 プレイヤーは「進撃の巨人」に変身して村を破壊する巨人を退け、最終ボス「鎧の巨人」と戦うことでダンジョンをクリアすることができます。



イベント ダンジョン「ウォール・アデン」はプレイヤー同士が協力して城壁を守備するコンテンツです。 超大型巨人に対抗して城壁を守り切ればダンジョンをクリアすることができます。イベント ダンジョンクリア時に「氷爆石(刻印)」など様々なアイテムを獲得することができます。 「氷爆石(刻印)」は「立体起動装置」、「雷槍」、「エルディアの腕章」などのイベントコレクションアイテムのほか、様々なアイテムと交換が可能です。

「進撃の巨人」コラボレーションコンテンツは7月19日にアップデート予定です。 コラボレーションを記念して、様々なインゲームイベントも開催します。

詳細は公式サイトのお知らせをご確認ください。

≪「リネージュW×進撃の巨人」の詳細はこちら≫

https://lineagew.plaync.com/jp/board/cm_story/view?articleId=64ad3d383ee90a5c862c9ef1





■「進撃の巨人」とは

単行本世界累計発行部数1億1000万部突破。

巨人がすべてを支配する世界。巨大な壁によって外界と隔てられた人類と巨人との闘いを描いた物語。

(C)諫山創・講談社/「進撃の巨人」The Final Season製作委員会





【ゲーム概要】



「リネージュW」はPCオンラインゲーム『リネージュ』の正統性を継承しつつ、「ワールドワイド」というコンセプトに基づきグローバル展開を前提として戦略的に開発された、最新タイトル。

フル3Dグラフィックとクォータービューを採用し、「グローバル ワンビルド」でのサービスを展開するほか、言語が異なるプレイヤー同士のスムーズなコミュニケーションのため、リアルタイム「AI(人工知能)翻訳」機能を実装。

iOS/Androidを始め、NCSOFT独自のクロスプラットフォーム「PURPLE」を介したPCで「リネージュW」の世界を体験できます。

世界と戦い、世界と共に生き残れ!



『リネージュW』は、App Store / Google Play のほか、PC(NCSOFT独自のクロスプラットフォーム「PURPLE」)にて、ゲームのダウンロードが可能です。

≪App Store≫

https://apps.apple.com/jp/app/id1444980563

≪Google Play≫

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ncsoft.lineagew

≪PURPLE≫

https://ncpurple.com



【タイトル情報】



タイトル名:リネージュW(Lineage W)

ジャンル:MMORPG

価格:ダウンロード無料(一部アイテム課金有)

対応プラットフォーム:iOS/Android/Windows

開発/運営:NCSOFT

リリース日:2021年11月4日(木)

公式サイト:https://lineagew.plaync.com/

日本公式Twitter:https://twitter.com/LineageW_JP

日本公式LINE:https://page.line.me/lineagew_jp

初心者支援サイト:http://forum.ncsoft.jp/lineagew

グローバルYouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/channel/UCQcL_ooESP8rvQa8ogtKkvQ



コピーライト:(C) NCSOFT Corporation. Certain rights granted to NC Japan K.K. All Rights Reserved.



※当プレスリリースの内容は2023年7月12日(水)現在のものです。諸般の事情により予定を変更する場合がございます。



