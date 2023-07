[エヌ・シー・ジャパン株式会社]



株式会社NCSOFT(韓国 板橋(パンギョ)、代表:金 澤辰(キム テクジン)、以下NC)は、「ブレイドアンドソウル」シリーズ最新作、ソウルアクションRPG『ブレイドアンドソウル2(Blade&Soul2)』に関して、現在実施中の事前登録の報酬が追加されたことをお知らせします。あわせて、各種キャンペーンの開催をお知らせします。



■「ブレイドアンドソウル2」事前登録報酬の追加が決定!



【事前登録期間】

2023年7月5日(水)~

【概要】

7月5日(水)より事前登録を開始した「ブレイドアンドソウル2」に関して、オリジナルグローバルサービスを展開することが決定しました。

オリジナルグローバルサービス決定を記念して、特定の方法で事前登録をした場合にもらえる事前登録クーポンの報酬が追加になりました。

事前登録サイト内の「事前登録クーポンを発行する」のボタンから、以下の方法で事前登録を行うことで、ゲーム内アイテムが手に入るクーポンをプレゼントします。

≪「ブレイドアンドソウル 2」事前登録クーポン発行はこちら≫

https://s.g.nc.com/s/qzF28



≪1.NCアカウントで事前登録≫

サイト内の「ログインして事前登録クーポンを発行」ボタンを選択し、NCアカウントでログインして完了

≪2.メールアドレスで事前登録≫

Step1:サイト内の「メールアドレスで事前登録クーポンを発行」ボタンを選択し、ご自身のメールアドレスを入力

Step2:入力したメールアドレス宛に届いた認証キーを入力して完了

≪3.携帯電話番号(SMS)で事前登録≫

Step1:サイト内の「携帯電話番号(SMS)で事前登録クーポンを発行」ボタンを選択し、ご自身の携帯電話番号を入力

Step2:入力した携帯電話番号へSMS にて届いた認証キーを入力して完了



また、以下方法でも事前登録を行うことができます。

≪4.ストアで登録≫

Google Playで事前登録

https://bns219.onelink.me/aFnS/xo6qt2kc

≪5.各種SNSで事前登録≫

公式Twitterアカウントをフォローで完了

https://twitter.com/BnS2_JP

公式Discordサーバーに参加で完了

https://event2.ncsoft.jp/1.0/re/bns2/

LINE公式アカウントの友だち登録で完了

https://lin.ee/6h7hvJj



【事前登録クーポン追加報酬詳細】

天空の処断者:[衣装アイテム] 衣装は登録すると、メニュー内のタンスから衣装を装着することができます。

[一般~伝説]ソウルチケット(11回) 2個:定められた確率に基づいてソウルを獲得する際に必要となるアイテムです。(等級:一般~伝説)

ナリム・ソユ:使用すると、ナリム・ソユの守護霊を獲得します。

きらめく薬膳スープ(刻印) 10個:使用すると、30分間以下の効果が適用されます。

[使用効果]経験値獲得量増加+30%、金貨獲得量増加+30%



≪「ブレイドアンドソウル2」事前登録サイトはこちら≫

https://s.g.nc.com/s/WcyRL



■「ブレイドアンドソウル2LIVE 大解剖SP生放送!」配信記念キャンペーン開催中!



【開催期間】

2023年7月11日(火)~7月14日(金)23時59分まで

【概要】

7月15日(土)19時より「ブレイドアンドソウル2LIVE 大解剖SP生放送!」が配信予定です。生放送の配信を記念して、フォロー&RTキャンペーンが開催中です。

本キャンペーンに参加いただく方の中から抽選で、5名様にApple Gift CardもしくはGoogle Playギフトコード 1,500円分をプレゼントします。



<参加方法>

1.ブレイドアンドソウル2公式Twitter(@BnS2_JP)をフォロー

2.キャンペーン対象ツイートをリツイート

※当選者は7月15日(土)19時~配信予定の生放送内にて発表



≪キャンペーン対象ツイートはこちら≫

https://twitter.com/BnS2_JP/status/1678607609438547968?s=20

≪「ブレイドアンドソウル2LIVE 大解剖SP生放送!」配信記念キャンペーンの詳細はこちら≫

https://bns2.plaync.com/ja-jp/board/notice/view?articleId=64acc5b03ee90a5c862c9eca



なお、7月15日(土)配信予定の生放送では、基本的なゲームシステムや特徴的な戦闘システムを初公開するだけでなく、ゲーミングチェアやグラフィックボードといった豪華な視聴者プレゼントも用意していますので、ぜひご覧ください!

≪「ブレイドアンドソウル2LIVE 大解剖SP生放送!」放送URLはこちら≫

https://youtu.be/Q9kO3F05LFA



■「ブレソ2 キャラクター人気投票キャンペーン」開催決定!



【開催期間】

2023年7月13日(木)~8月23日(水)23時59分まで

【概要】

期間中、お気に入りのソウル図鑑を引用リツイートしてくれた方の中から抽選で、毎週1名様にApple Gift CardもしくはGoogle Playギフトコード1万円分 をプレゼントします。

7月13日(木)~7月19日(水)に実施予定の第1弾のお題は「イケメンソウル編」!お気に入りのソウルを見つけてみてくださいね。



<参加方法>

1.ブレイドアンドソウル2公式Twitter(@BnS2_JP)をフォローし、期間中の指定ハッシュタグでソウル図鑑を検索

2.ブレイドアンドソウル2公式Twitterが投稿した各ソウル図鑑のツイートを引用ツイート



≪ブレソ2 キャラクター人気投票キャンペーンの詳細はこちら≫

https://bns2.plaync.com/ja-jp/board/notice/view?articleId=64ae173096e6332404ad0216

≪ブレイドアンドソウル2公式Twitterはこちら≫

https://twitter.com/BnS2_JP





■ゲーム概要



『ブレイドアンドソウル2』は、PC向けオンラインゲーム「ブレイドアンドソウル」の正統後継作であるアクションMMORPGです。

相手の攻撃を見極めてからの防御や回避、「武功」の連携技を駆使するなど、キャラクター操作が鍵を握る華麗なバトルを体験することができます。

本作の特徴である「ソウル」は、武器に最大3種まで装着することができ、戦闘時に「ブレイド効果」と呼ばれる装着したソウルの固有能力が発動します。

個性あふれる多様なソウルから、自分だけの組み合わせを見つけてみてください。

NCSOFT独自のクロスプラットフォーム「PURPLE」を利用することで、スマートフォンはもちろんPCでも遊ぶことが可能です。

武術と魂が織り成す新たな世界へ旅立ちましょう。



【タイトル情報】

タイトル名:ブレイドアンドソウル2(Blade&Soul2)

ジャンル:ソウルアクションRPG

価格:ダウンロード無料(一部アイテム課金有)

対応プラットフォーム:Google Play/App Store/PURPLE(NC独自のPC向けクロスプレイサービス)

開発・運営:NCSOFT

コピーライト:(C)NCSOFT Corporation. Certain rights granted to NC Japan K.K. All Rights Reserved.

事前登録サイト:https://s.g.nc.com/s/WcyRL

公式YouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/@BnS2_JP

公式Twitter:https://twitter.com/BnS2_JP

公式Discord:https://event2.ncsoft.jp/1.0/re/bns2/

公式LINE:https://lin.ee/6h7hvJj

PURPLE公式WEB: https://ncpurple.com/





※当プレスリリースの内容は2023年7月12日現在のものです。諸般の事情により予定を変更する場合がございます。



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/12-17:46)