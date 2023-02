[SDKI Inc.]



調査期間: 2023年1月16日ー1月23日



調査業者: SDKI



調査対象: 当社は、あらゆる規模の537の市場プレーヤーに対して調査を実施しました。



有効な回答の数: 537



調査方法: 実地調査 211、インターネット調査 326



調査回答者: 調査は、収益に基づいて企業を対象に実施されました。



調査結果:



質問: ダイカストマシン市場の規模はどのくらいですか?



ダイカストマシン市場は、2022 年時点で 30 億米ドルと評価されており、2035 年までに 50 億米ドルに達すると推定されています。この市場は、2023-2035年の予測期間中に、約6%の CAGRで成長しています。



質問: ダイカストマシン市場の成長を促進する要因は何ですか?



ダイカストマシン市場の需要の増加は、次の要因に起因します。-



世界中で非常に高い軽量化車両の需要

製造業を強化するための世界各地の政府の取り組み

エレクトロニクス生産の著しい増加





さらに、製造技術の進化により、ダイカストプロセスの効率化が進むと考えられます。この効率の向上は、市場の成長にプラスの影響を与えると予想されます。



質問: ダイカストマシン市場の分類は何ですか?



ダイカストマシン場は、マシンタイプ別、業界、原材料、オペレーションタイプ別、ダイのタイプによって分類できます。これらのカテゴリは、次のようにさらに分岐します。



1. マシンタイプ別





コールドチャンバーダイカストマシン

ホットチャンバーダイカストマシン





2. 業界別





­輸送機器

機械・製造装置

建築・建設

その他





3. 原材料別





­アルミニウム

亜鉛

マグネシウム

その他





4. オペレーションタイプ別





­フルオートマチック

セミオートマチック

マニュアル





5. ダイのタイプ別





­シングルキャビティ

マルチキャビティ

コンビネーション・ユニットダイ





質問 : ダイカストマシン市場で最大のシェアを獲得すると推定されている マシンタイプのサブカテゴリはどれですか?



ダイカストマシン市場では、ホットチャンバーダイカストマシン方式が最大シェアを獲得すると推定されます。この市場の成長は、ホットチャンバーダイカスト法が他の方法に比べて多くの利点を持っている結果である。ホットチャンバーダイカストは、金属の無駄を最小限に抑えることができるため、環境に優しい方法です。同様に、内部溶解釜により、金属を別の炉で加熱し、鋳造機に移す必要がありません。したがって、ホットチャンバーダイカストでかかる時間は、コールドチャンバーダイカストと比較してはるかに短くなります。また、ホットチャンバーダイカストでは、低温の金属しか扱わないため、装置が破損するリスクも比較的少ないです。



質問: 原材料に関して、ダイカストマシン市場で最大のシェアを保持すると予想されるサブカテゴリはどれですか?



原材料に関して、アルミニウムがダイカストマシン市場で最大のシェアを占めると予想されます。アルミダイカストは、熱や電気に対する伝導率が高いのが特徴です。また、アルミニウムはダイカストマシンに使用される他の原材料と比較して、非常に耐久性に優れています。また、高温でも薄肉で複雑な形状の寸法を安定させることができるのも、アルミニウムダイカストの特徴です。この特性もあって、アルミニウムはさまざまな産業のダイカストマシンで最も好まれる原材料となっています。



質問: ダイカストマシン市場の成長を抑制している課題は何ですか?



ダイカストマシン市場の需要を抑制する課題は次のとおりです。



パンデミック時に製造業の生産に影響を与えるサプライチェーンの混乱

COVID-19の時の貿易制限

高額な設備投資を必要とするため、大量生産業に限定して使用します。





質問: ダイカストマシン市場の主なプレイヤーは?最近の発展は何ですか?



ダイカストマシン市場をリードする企業は次のとおりです –



Bühler AG

ItalPresseGauss (Norican Group)

Shibaura Machine CO., LTD.

L.K. Technology Holdings Limited

Ube Machinery Corporation, Ltd.

Toyo Machinery & Metal Co., Ltd.

Dynacast

Oskar Frech GmbH + Co. KG

IDRA Srl

Zitai Precision Machinery Co., Ltd.





質問: ダイカストマシン市場の分野における最近の開発は何ですか?



この市場における最近の開発の一部は次のとおりです。



2021年11月、Ube Machinery Corporation, Ltd.は、射出成形機のラインアップに型締力1,600トンの新型機emIIIシリーズを追加しました。

2021年9月、L.K. Technology Holdings LimitedとWencan Groupは、9000Tスーパーインテリジェントダイカストユニットに関する契約を締結した。





質問: ダイカストマシン市場で有利な成長機会を提供すると予想される地域はどれですか?



アジア太平洋地域は、ダイカストマシン市場において最も有利な機会を提供することが期待されています。アジア太平洋地域における自動車製造業の著しい成長は、同地域のダイカストマシンの成長の最も重要な理由の1つであると考えられています。この地域の市場成長にとって同様に重要なのは、さまざまな産業における製造装置や機械装置の需要が急増していることです。また、建設分野への大規模な投資の結果、市場も拡大すると思われます。



