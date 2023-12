[海と日本プロジェクト広報事務局]

2023年12月9日(土)開始9時00分~11時30分ごろ <場所:乙川河川公園左岸(西三河庁舎前)>



一般社団法人海と日本プロジェクト in 愛知県は、昨年に引き続き2023年12月9日(土)に岡崎市乙川河川公園左岸(西三河庁舎前)にてリバークリーンイベント開催します。当日は、海と日本プロジェクトのオリジナルごみ袋を使ってごみ拾いを実施します。本イベントは、ONE RIVERと(一社)海と日本プロジェクト in 愛知県の合同開催イベントです。この取り組みは、日本財団が推進する海洋ごみ対策プロジェクト「海と日本プロジェクト・CHANGE FOR THE BLUE」の一環で開催するものです。

公式サイト:https://one-river.jp/programs/otogawa-river-clean/







■おとがわリバークリーン

毎年12月は、リバークリーンイベント!

限られた時間と人数では拾いきれないごみがたくさんあります。そこで、12月はいつもより長時間、たくさんの人で実施したいと思い毎年規模を拡大して実施しています。

今年は、各チームでテーマを掲げてごみ拾いを行います。大物を見つける!たくさん拾う!などなど各チームで楽しみながら力を合わせて目標達成を目指しましょう!最後には恒例の綱引きも開催!力自慢のご参加もお待ちしています!



<イベント概要>





<団体概要>

団体名称︓一般社団法人海と日本プロジェクト in 愛知県

URL︓https://tv-aichi.co.jp/aichi_uminohi/

活動内容︓愛知県を対象地域とした海と日本プロジェクトを推進する。



CHANGE FOR THE BLUE

国民一人ひとりが海洋ごみの問題を自分ごと化し、”これ以上、海にごみを出さない”という社会全体の意識を向上させていくことを目標に、日本財団「海と日本プロジェクト」の一環として2018年11月から推進しているプロジェクトです。

産官学民からなるステークホルダーと連携して海洋ごみの削減モデルを作り、国内外に発信していきます。

https://uminohi.jp/umigomi/



日本財団「海と日本プロジェクト」

さまざまなかたちで日本人の暮らしを支え、時に心の安らぎやワクワク、ひらめきを与えてくれる海。そんな海で進行している環境の悪化などの現状を、子どもたちをはじめ全国の人が「自分ごと」としてとらえ、海を未来へ引き継ぐアクションの輪を広げていくため、オールジャパンで推進するプロジェクトです。

https://uminohi.jp/



