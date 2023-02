[SDKI Inc.]



調査期間: 2023年1月4日ー11日



調査業者: SDKI



調査対象: 当社は、あらゆる規模の536の市場プレーヤーに対して調査を実施しました。



有効な回答の数: 536



調査方法: 実地調査 224、インターネット調査 312



調査回答者: 調査は、収益に基づいて企業を対象に実施されました。



調査結果:



質問: 産業用制御システムセキュリティ市場の現在と推定の規模はどのくらいですか?



産業用制御システムのセキュリティ市場は、2022 年時点で約 170 億米ドルと評価されています。また、この市場は、2035 年までに 300 億米ドルに達すると推定されており、2023-2035年の予測期間中に 8% の CAGR で成長しています。



質問: 産業用制御システムセキュリティ市場の成長を促進する要因は何ですか?



産業用制御システムのセキュリティに対する需要の高まりは、次の要因によるものです。



世界中で成長する産業インフラ - グローバルな産業インフラは成長し続け、進化し続けています。2021会計年度(会計年度)では、総FDI流入の13%、つまり81.72 億米ドルがインフラ関連の事業から行われました。グローバル産業分類に基づく 11 のセクターがあり、さらに 24 の産業グループ、69 の産業、および 158 のサブ産業に分類されます。2020年、中国はインフラへの支出が世界で最も多い国としてリードしていました。

テクノロジーの浸透とモノのインターネット -インターネットは、産業エコシステムの隅々まで浸透しています。物理的な施設と従来のネットワークは、クラウド インフラストラクチャ、デジタル化、および接続されたインフラストラクチャに取って代わられました。

高まるサイバー攻撃とネットワーク セキュリティの脅威 -インターネットの普及により、さまざまな種類のセキュリティの脅威が生じています。サイバー犯罪、マルウェア、ランサムウェア、およびハッキング攻撃は、産業部門の技術プロセスを絶えず悩ませています。効果的なセキュリティ管理システムは、脅威を制限する唯一のソリューションです。

増大するデジタルサプライチェーンのリスク - 現代の産業エコシステムには、プロセスを最適化するサプライ チェーン ネットワーク全体のソフトウェアとハードウェアが含まれます。 しかし、サイバー攻撃者による悪用のリスクが高まります。

ICS セキュリティのための革新的なソリューションの開発 - 技術の進歩により、固有のリスクと残留リスクの両方を管理し、機密リソースへの不正アクセスを防止する産業用制御システム向けの革新的なセキュリティ ソリューションが開発されました。







質問: 産業用制御システムセキュリティ市場の成長を抑制している課題は何ですか?



産業用制御システムのセキュリティに対する需要を制限する課題は次のとおりです。



効率的なセキュリティ システム ソリューションを組み込むための高いコスト

訓練を受けたサイバーセキュリティ要員の不足



質問: 産業用制御システムセキュリティ市場の分類は何ですか?



産業用制御システムのセキュリティ市場は次のように分類されます。



· セキュリティ別 (ネットワーク セキュリティ、アプリケーション セキュリティ、エンドポイント セキュリティ、データベース セキュリティ)



ネットワーク セキュリティ サブセグメントは、最大の成長が見込まれています。これは、ユーザーのネットワークへのアクセスを妨げるさまざまな種類の脅威やリスクを含む、ネットワーク セキュリティの効率的な管理に対する高い需要によるものです。



コンポーネント別 (ソリューションとサービス)





ソリューション - [ファイアウォール、SCADA 暗号化、ウイルス対策/マルウェア対策、侵入検知と防止、ID およびアクセス管理 {IAM}、分散型サービス妨害 {DDoS} ソリューション、データ損失防止 {DLP}、仮想化セキュリティ、セキュリティ情報およびイベント管理{ SIEM}、統合脅威管理 {UTM}]

サービス - [マネージド サービス、統合とコンサルティング、監査と報告、リスク管理])





コンポーネントに基づいて、サイバー攻撃防止ソリューションの需要が高まっているため、ソリューション サブセグメントが最高の市場シェアを獲得すると予想されます。マルウェア、ランサムウェア、ハッキングなど、産業エコシステムを混乱させる恐れのあるセキュリティ リスクが蔓延しているため、ICS セキュリティ ソリューションの採用が増加しています。







エンドユーザー別(電力とエネルギー、重要な製造業、自動車、鉱業、水道事業、運輸、化学)



エンドユーザーに基づいて、自動車サブセグメントは、テクノロジーと自動化への依存度が高まっているため、市場シェアを支配していると考えられています。さらに、産業用制御システムは、市場の要件への迅速な適応を促進し、生産のダウンタイムを短縮し、サプライ チェーン プロセスの効率を高めます。



質問: 産業用制御システムセキュリティ市場の主なプレイヤーは?最近の発展は何ですか?



Darktrace Ltd, FireEye Inc., IBM Corporation, Cisco Systems Inc., Fortinet Inc., Check Point Software Technologies Ltd, Honeywell International Inc., Broadcom Inc. (Symantec Corporation), AhnLab Inc., McAfee LLC (TPG Capital), Rockwell Automation Inc., Dragos Inc. などは、産業用制御システムセキュリティ市場の主なプレイヤーです。



この分野の最新の開発の一部は次のとおりです。-





ABB は ABB Ability Cyber Security Workplace (CSWP) を立ち上げました。これは、ABB とサードパーティのセキュリティ ソリューションの両方を 1 つのシンプルで包括的なデジタル プラットフォームに統合することで、重要な産業インフラの保護を強化します。Ability Cyber Security Workplace (CSWP) は、複雑な情報の表示を簡素化することで、リスクへの露出を減らし、より良い意思決定を促進し、産業オートメーションのセキュリティを向上させます。

FireEye, Inc. は、サイバーフィジカル システムに対する脅威に関するコンテキスト、データ、および実用的な分析を提供する FireEye Cyber Physical Threat Intelligence サブスクリプションを開始しました。これには、運用技術 (OT)、産業用制御システム (ICS)、モノのインターネット (IoT)、および相互接続された物理プロセスを管理するために使用されるその他の機器が含まれます。

IBM は、ボストンに本拠を置く攻撃面管理 (ASM) および攻撃的なサイバーセキュリティ プロバイダーである Randori の買収を計画しています。この買収により、IBM のハイブリッド クラウド戦略が前進し、AI を活用したサイバーセキュリティ製品とサービスのポートフォリオが強化されます。





質問: 産業用制御システムセキュリティ市場で有利な成長機会を提供すると予想される地域はどれですか?



現在、北米地域は、特に 2 つの要因により、産業用制御システムのセキュリティ市場で他の地域よりも進んでいます。1 つ目はサイバー犯罪グラフの増加、2 つ目は技術的に高度な産業インフラの成長です。2018 年、米国はサイバー犯罪の被害を最も深刻に受けた国であり、米国政府は 137 億米ドルを超える費用に直面していました。



統計によると、現在、毎日 2,200 件以上の攻撃があり、米国では 39 秒ごとにほぼ 1 件のサイバー攻撃に相当します。2023 会計年度について、米国政府はサイバー セキュリティに 10.89億米ドルの予算を提案し、重要なインフラストラクチャと必須テクノロジのセキュリティにおけるイニシアチブをサポートしています。



アジア太平洋地域とヨーロッパ地域の市場も、今後 10 年間で大きな成長機会が見込まれると予測されています。



