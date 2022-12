[株式会社パルコ]

「1/ ONE SLASH」第3弾企画『ソードアート・オンライン』アニメ10周年&劇場版記念イベント





株式会社パルコ(本部:東京都渋谷区)の直営アートフィギュア事業「1/ ONE SLASH」(ワンスラッシュ)が、2022年12月23日(金)から渋谷PARCO5Fのギャラリーで第3弾企画『ソードアート・オンライン』を開催します。









企画概要



全世界シリーズ累計3,000万部発行の川原礫氏による大人気小説『ソードアート・オンライン』の、アニメ放送開始10周年と劇場版「冥き夕闇のスケルツォ」の公開を記念したイベントを開催します。不動のメインヒロイン・アスナのウェディングVer.等身大フィギュアと販売予定のスケールフィギュアの原型展示のほか、描き下ろしオリジナルを含む各種グッズを販売します。





イベント情報



期間 2022年12月23日(金)~2023年2月7日(火)

年末年始など、詳しくは渋谷PARCO公式HP(https://shibuya.parco.jp/)をご確認ください。

会場 渋谷PARCO(東京都渋谷区宇田川町15-1)5F 1/ ONE SLASH 店舗

主催:株式会社パルコ / 協力:SAO-P Project / 特別協力:目白ファッション&アートカレッジ

入場無料 / 混雑時には入場制限・整理券対応を実施する場合がありますのでご了承ください。

(C)2020 川原 礫/KADOKAWA/SAO-P Project



展示・グッズ情報







アスナ ウェディングVer. 等身大フィギュア(展示のみ)

≪閃光≫の異名を持つ、不動のメインヒロイン・アスナの等身大フィギュア。最強の女剣士として戦う一方で、お化けを怖がるなど可愛い一面も持ち合わせるアスナの、幸せいっぱいの表情を再現しました。等身大フィギュアが身にまとうのは本物のウェディングドレス。スタイルの良さを引き出すためのスレンダーデザインを描き起こしました。

アスナ 1/7 スケールフィギュア(グレー原型)

等身大と同じデザインのスケールフィギュアをONLINE PARCOにて受注生産・販売予定です。開始時期はWebサイトおよびTwitterアカウントにてお知らせします。スケールフィギュアのドレスはATBC/PVC素材となります。

・原型/彩色:Design COCO (Art Director:CHIGA)

・ドレスデザイン/制作:目白ファッション&アートカレッジ(公式サイト:https://mfac.ac.jp/)





オリジナルグッズ ※価格は変更になる場合があります





・劇場版 ソードアート・オンライン -プログレッシブ- 冥き夕闇のスケルツォ

アスナ バックプリントパーカー ¥7,480



・ソードアート・オンライン チケットホルダー ¥605





・ソードアート・オンライン スクエア缶バッジ(ブラインド・全7種)¥605







・ソードアート・オンライン アクリルキーホルダー(ブラインド・全7種)¥660



・ソードアート・オンライン ダイカットステッカー(全7種)¥440





グッズは店頭とONLINE PARCOで販売します。

https://online.parco.jp/shop/c/cs027612/

詳細はイベント開始以降にONLINE PARCO内でご確認ください。

※画像はイメージです。実際の商品とはデザイン・仕様が一部異なる場合がございます。



『ソードアート・オンライン』作品概要









第15回電撃小説大賞<大賞>を受賞した川原礫氏による小説『ソードアート・オンライン』シリーズ(『電撃文庫』刊)。次世代VRMMORPG《ソードアート・オンライン》を舞台に繰り広げられる主人公・キリトの活躍を描いた物語は、2009年4月の原作小説第1巻発売以来高い人気を誇り、2022年現在、全世界での累計発行部数は3000万部を突破。



最新作『劇場版 ソードアート・オンライン -プログレッシブ- 冥き夕闇のスケルツォ』

公式サイト:https://sao-p.net/





「1/ ONE SLASH」(ワンスラッシュ)とは



2022年4月、パルコ直営の『アートフィギュアギャラリー』 として、渋谷PARCO・5F にオープンしたパルコの新事業です。アニメ・コミック・ゲームといったジャンルを問わず、当社がこれまで重視してきたアート・カルチャー性を最優先に追求しながら、ときに異業種のクリエイターコラボなどを交えてブランドを構築していきます。



事業パートナー 株式会社デザインココ







宮城県仙台市に本社を置き、立体造形、フィギュア、現代アートなどを制作。数多くの作品を3Dデータや最新デバイスを駆使し、彩色まで社内一貫生産する制作集団。

https://www.dcoco.co.jp/





店舗について







住所 東京都渋谷区宇田川町15-1 渋谷PARCO 5F

電話番号 090-7222-1344

営業時間 11:00~21:00 ※渋谷PARCO営業時間に準ずる

ECサイト https://online.parco.jp/shop/c/cs027612/

Webサイト https://art.parco.jp/otherspace/detail/?id=1132

公式SNS Twitter: https://twitter.com/parco_oneslash



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/21-18:16)