[SDKI Inc.]



調査期間: 2023年1月6日ー13日



調査業者: SDKI Inc.



調査対象: 当社は、あらゆる規模の 531 人の市場関係者を対象に調査を実施しました。



有効な回答の数: 530



調査方法: 実地調査225、インターネット調査305



調査回答者:調査は、収益に基づいて企業を対象に実施されました。



質問:インジウムガリウム亜鉛酸化物市場の規模はどのくらいですか?



インジウムガリウム亜鉛酸化物市場は、2022 年に約 20 億米ドルを獲得しており、予測期間中に約 12% の CAGR で成長すると予想されます。さらに、世界のインジウムガリウム亜鉛酸化物市場は、2035 年までに約 40 億米ドルに達すると予想されています。



質問:インジウムガリウム亜鉛酸化物市場の成長を牽引する要因は何ですか?



以下は、インジウムガリウム亜鉛酸化物市場の成長を促進する顕著な要因のいくつかです:



液晶ディスプレイ(LCD)などのディスプレイ技術の発展

世界中のスマート家電機器に対する高い需要

世界中のゲーム業界で目覚ましい成長





また、インジウムガリウム亜鉛酸化物(IGZO)の継続的な研究、と材料のカスタマイズのしやすさが、IGZOの需要拡大に貢献することが期待されます。



質問:インジウムガリウム亜鉛酸化物市場の主な分類は何ですか?



インジウム ガリウム亜鉛酸化物市場は、アプリケーションとエンド ユーザーによって分類できます。これらのカテゴリは、次のようにさらに分類します:



1. アプリケーション別





スマートフォン

ウェアラブル デバイス

壁掛けディスプレイ

テレビ

タブレット、ノートブック、ラップトップ

その他





2. エンド ユーザー別





自動車

家電

健康管理

工業用

その他





質問:インジウムガリウム亜鉛酸化物市場で最大のシェアを獲得すると推定されるアプリケーション別のサブカテゴリはどれですか?



アプリケーションに基づいて、ウェアラブル デバイス セグメントは、インジウム ガリウム亜鉛酸化物市場で最大のシェアを獲得すると推定されています。フィットネスを意識した消費者の数の増加は、市場の成長を牽引する主な要因です。この健康的なライフスタイルへの顕著な変化により、消費者の間で接続されたウェアラブルの消費が増加しています。また、モノのインターネット (IoT) などのテクノロジーの継続的な進化により、ウェアラブル センシング デバイスの重要性が高まることも予想されます。先進国および発展途上国における慢性患者数の増加も、市場の成長機会を生み出す可能性があります。



詳細はこちら https://bit.ly/3S4JrCK





質問:エンドユーザーに基づいて、インジウムガリウム亜鉛酸化物市場で最大のシェアを保持すると予想されるサブカテゴリはどれですか?



エンドユーザーに基づいて、健康管理セグメントはインジウムガリウム亜鉛酸化物市場で最大のシェアを保持すると予想されます。現在、IGZO技術は健康管理で使用され、高度な医療機器のタッチセンサーで画面を駆動しています。医療機器での IGZO ディスプレイの使用は時間の経過とともに増加すると予測されており、その結果、IGZO 技術に対する需要が高まっています。



質問:インジウムガリウム亜鉛酸化物市場の成長抑制要因は何ですか?



以下は、インジウムガリウム亜鉛酸化物市場の成長を抑制しているいくつかの要因です -



低温多結晶シリコン (LTPS) を含む他の技術との競合

パンデミック中のスマートデバイスの原材料供給の混乱

パンデミック後のスマート家電の価格変動





質問:インジウムガリウム亜鉛酸化物市場をリードしている企業はどれですか?



以下は、インジウムガリウム亜鉛酸化物市場をリードする企業です -



ASUSTeK COMPUTER INC.

SHARP CORPORATION

Apple Inc.

Sony Group Corporation

LG Corp.

Samsung India Electronics Pvt. Ltd.

TCL

AUO Corporation

Fujitsu Limited

American Elements





質問:インジウム ガリウム亜鉛酸化物市場のドメインにおける最近の開発のいくつかは何ですか?



以下は、インジウム ガリウム亜鉛酸化物市場における最近の開発の一部です: -



2022 年 8 月、SHARP CORPORATION は、バックライト付きの 5.0 インチ R-IGZO ディスプレイの発売を発表しました。低消費電力の製品のポートレート モード ディスプレイは、明るい屋外環境に最適であると考えられます。

2021 年 10 月、TCL は世界初の IGZO テクノロジーを搭載した 85 インチ 8K 120Hz 1G1D ハイエンド LCD を発売しました。この製品は、World Display Industry Conference 2021年 の機会に発表されました。





質問:インジウムガリウム亜鉛酸化物市場で最も有利な機会を提供すると予想される地域はどれですか?



アジア太平洋地域は、インジウム ガリウム亜鉛酸化物市場で最も有利な機会を提供すると予想されます。地域市場の成長は、日本、中国、インドなどの国が主導しています。この地域では、スマート デバイスの需要と製造において目覚ましい成長が目撃しました。日本企業は、タブレットやスマートフォンなどのデバイスの LCD パネルに IGZO-TFT を使用するパイオニアです。インドのデータの低コストも、市場の成長に大きく貢献しています。さらに、エンドユーザー業界の市場リーダーの存在、通信のインフラストラクチャの開発、およびアジア太平洋地域での予算にやさしいスマートフォンの利用可能性は、市場の成長につながります。



当社について:



SDKI の目標は、信頼できる詳細な調査と洞察を提供することです。当社は、成長指標、課題、傾向、および競合状況を調査し、それらに関する詳細なレポートを提供することに焦点を当てるだけでなく、お客様と協力して、最大の成長と成功のためにビジネスの全体的な変革を達成します。当社の専門知識は、さまざまな市場セクターのさまざまな規模の企業と長年にわたって協力してきた結果です。



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/16-20:46)