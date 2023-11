[株式会社マッシュホールディングス]

モノトーンの宝石をあしらったホリデーコレクションにピアス3型、ネックレス、リングの計5型が登場



株式会社マッシュスタイルラボ(本社 東京都千代田区/代表取締役社長 近藤広幸)が運営するレディースブランド「styling/(スタイリング/)」はジュエリーブランド「Hirotaka(ヒロタカ)」との初となる別注アイテムを、2023年11月29日(水)より、全国の直営店、公式オンラインストアにて発売いたします。











Hirotaka × styling/



繊細ながら圧倒的な存在感を放つジュエリーブランド

“Hirotaka”とのリミテッドエディションが初登場。



曲線と直線がおりなす美しいフォルムは

上品な佇まいで、身につけるアートピースとして

集めたくなるラインアップ。



styling/らしいモノトーンの宝石をあしらった

スペシャルなホリデーコレクションです。



ひとつだけでも華やかに、

レイヤードして自分らしさを楽しめるのも魅力。

まとう人の個性を引き出す心躍るジュエリーです。





"肩の力をぬいて、自分が一番心地良いと感じるスタイルに出会う。

styling/の最新の装いに、Hirotakaのジュエリーで、スパイスアップを。"

By Hirotaka





商品ラインアップ







Hirotaka×styling/ Narrow curveピアス ¥48,400

Color:パール、ブラックオニキス

※こちらのピアスはシングル販売です。



Hirotaka×styling/ Triangleピアス ¥41,800

Color:パール、ブラックオニキス

※こちらのピアスはシングル販売です。



Hirotaka×styling/ Arrowピアス ¥40,700

Color:パール、ブラックオニキス

※こちらのピアスはシングル販売です。







Hirotaka×styling/ Ovalネックレス ¥99,000

Color:パール、ブラックオニキス





Hirotaka×styling/ ダブルフィンガーリング ¥55,000

Color:パール、ブラックオニキス



※全て税込価格

販売について





■全国発売日:2023年11月29日(水)

■販路:

・styling/直営店舗( https://stylings.jp/Page/shoplist.aspx )

・styling/オフィシャルオンラインストア( https://stylings.jp/ )

※オンラインストアは12:00(正午)発売





ABOUT "Hirotaka"





ニューヨークの小さなトランクショーからスタートしたジュエリー・ブランド。東洋と西洋が行き交う交差点で見つけた不思議な形、熱帯の森で輝く動植物の奇妙な美しさをインスピレーションソースに、ブランドオーナーである井上寛崇がデザイン。抽象的・都会的に削ぎ落としたミニマルさとアートのような存在感を備えた独自のスタイルにこだわり、揺るぎない人気に。

現在、国内に直営 5 店舗と、その他の販売拠点は 50 箇所以上、アメリカ、ヨーロッパ、中東で展開。ヒロタカのジュエリーは日本の熟練した職人によるハンドメイドにこだわり、サスティナブルでエシカルな商品を提供しています。







ABOUT "styling/"





2016SSコレクションよりデビュー。スタイリスト白幡啓がディレクションを務める。

オリジナルブランド「styling/」、ハイエンドライン「styling/ by kei shirahata」を中心としたセレクトショップ。

Mannish and elegant in mode をコンセプトにファッションを自分のアンテナで取捨選択し、移り変わる様々な流行を体験してきた“服にはちょっとうるさい” 大人たちへ。

TIMELESS でありながらTIMELY。マニッシュでエレガントでモードなスタイルを提案いたします。



