[SDKI Inc.]



調査期間: 2023年1月9日ー1月16日



調査業者: SDKI Inc.



調査対象: 当社は、あらゆる規模の539の市場プレーヤーに対して調査を実施しました。



有効な回答の数: 539



調査方法: 実地調査 211、インターネット調査 328



調査回答者: 調査は、収益に基づいて企業を対象に実施されました。



質問: ファンタジースポーツ市場の規模はどのくらいですか?



ファンタジー スポーツ市場は、2022 年に約240 億米ドルを獲得し、予測期間中に、約 14% の CAGR で成長すると予想されています。さらに、世界のファンタジー スポーツ市場は、2035 年までに 約790 億米ドルに達すると予想されています。



質問: ファンタジースポーツ市場の成長を促進する要因は何ですか?



以下は、ファンタジー スポーツ市場のドメインの成長を促進するいくつかの顕著な要因です。: -



世界の発展途上国におけるデジタルインフラの成長

インターネット加入者による平均データ使用量の上昇

5Gなどの高速ネットワークを手頃な価格で利用可能





さらに、さまざまなスポーツリーグの導入により、世界のさまざまな地域でスポーツへの熱意が再燃しています。このようなスマートフォンの普及につれスポーツ文化の成長は、市場の成長に大きく貢献すると予想されます。



質問: ファンタジースポーツ市場の主な分類は何ですか?



ファンタジー スポーツ市場は、スポーツのタイプ、人口統計、およびプラットフォームによって分類できます。これらのカテゴリは次のように分岐します: -



1. スポーツのタイプ別





サッカー

野球

バスケットボール

ホッケー

クリケット

その他





2. 人口統計別





25歳未満

25~40歳

40歳以上





3. プラットフォーム別





ウェブサイト

モバイルアプリ





質問: ファンタジースポーツ市場で最大のシェアを獲得すると推定されるスポーツ タイプ別のサブカテゴリはどれですか?



サッカーのサブカテゴリは、ファンタジー スポーツ市場で最大のシェアを獲得すると推定されています。ファンタジー フットボール ゲームでは、プレーヤーは仮想チームのゼネラル マネージャーです。これらのマネージャーは、人工知能の助けを借りて作成された仮想リーグで互いに競います。そのようなゲームはすでに広く人気を博しています。さらに、クリケットのサブカテゴリは、予測期間で最も速い成長を示すと予想されます。



詳細はこちら https://bit.ly/3I2ClKw



質問: 人口統計に基づいて、ファンタジースポーツ市場でより大きなシェアを獲得すると予想されるサブカテゴリはどれですか?



人口統計によるサブカテゴリの中で、25 歳から 40 歳までのプレーヤー グループが、ファンタジー スポーツ市場で最大のシェアを保持すると予想されます。この年齢層は主にミレニアル世代です。ファンタジー スポーツ プラットフォームの大部分は、市場の成長につながるミレニアル世代のニーズに適合しています。たとえば、ミレニアル世代は、これらのプラットフォームの多くが準拠しているシンプルなユーザー インターフェイスを好みます。同様に、これらのプラットフォームは主にデジタル決済機能と提携して、ミレニアル世代による代替決済方法の需要に応えています。さらに、25 歳未満の年齢層の間で急速な成長が見られます。



質問: プラットホームに関して、ファンタジースポーツ市場でより大きなシェアを獲得すると予想されるサブカテゴリはどれですか?



プラットフォームに関しては、モバイル アプリケーションがファンタジー スポーツ市場で最大のシェアを保持すると予想されます。このサブカテゴリの成長の背後にある主な理由は、スマートフォンの普及率が高まる中でモバイル アプリケーションを使用することの利便性です。スポーツで特定のタスクを実行するための特定のアクションの使用におけるモバイル アプリケーションの精度も高く評価されています。



質問: ファンタジースポーツ市場の成長を抑制している課題は何ですか?



ファンタジー スポーツ市場の成長を抑制しているいくつかの要因を次に示します。



ファンタジースポーツでの賭けの合法性と公平性についての認識の欠如

世界のいくつかの地域での一部のファンタジー スポーツの禁止

パンデミック中の重要なスポーツリーグの一時的な不在





質問: ファンタジースポーツ市場の主なプレイヤーは?



ファンタジースポーツ市場をリードする以下の企業は次のとおりです。 -



DraftKings Inc.

Dream Sports Group

NFL Enterprises LLC

CBS Sports Digital (CBS Interactive)

RealTime Fantasy Sports, Inc.

Flutter Entertainment plc

Low 6 Limited

Fantrax

Sorare SAS

Marzen Media LLC d/b/a FantasyPros.com





質問: ファンタジースポーツ市場の分野における最近の発展は何ですか?



以下は、ファンタジー スポーツ市場における最近の動向の一部です。



2023 年 1 月、Sorare SAS は、英国プレミア リーグと革新的なオンライン ゲームの作成に合意しました。EPLのサッカークラブの選手に基づいてリリースされるゲームとデジタルカードは、サポーターが新しい方法でプレミアリーグとつながることを目指しています。

2022 年 12 月、DraftKings Inc. は、オハイオ州で有名なオンライン スポーツブックを立ち上げる計画を発表しました。この立ち上げは、オハイオ州の適格なスポーツ愛好家が、新年から始まるさまざまなスポーツイベントに規制された合法的な賭けを行えるようにすることを目的としていました。





質問: ファンタジースポーツ市場で有利な成長機会を提供すると予想される地域はどれですか?



北米地域は、ファンタジー スポーツ市場で最も有利な機会を提供すると予想されます。米国の経済成長と技術開発におけるカナダの卓越性が、地域市場の成長を牽引する主な要因です。もう 1 つの重要な理由は、米国のサッカーに対する熱意です。これは、スポーツのスポンサーシップ、パートナーシップ、および買収の増加にもつながります。同様に重要なのは、カナダがゲーム業界でリードしていることです。これらの要因は、設備投資の増加とともに、地域市場の成長を大幅に後押しすると考えられています。



当社について



SDKI Inc.の目標は、日本、中国、米国、カナダ、英国、ドイツなど、さまざまな国の市場シナリオを明らかにすることです。また、リサーチアナリストやコンサルタントの多様なネットワークを通じて、成長指標、課題、トレンド、競争環境など、信頼性の高いリサーチインサイトを世界中のクライアントに提供することに重点を置いています。SDKIは、30か国以上で信頼と顧客基盤を獲得しており、他の手つかずの経済圏での足場を拡大することにさらに注力しています。当社は、さまざまな市場ドメインに対処し、クライアントに最高のサービスを提供し、健全な意思決定を支援する経験を積んできました。



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/16-20:46)