[株式会社キョードーメディアス]

中野信子さん 山口真由さん、長谷川ミラさん、佐野亜裕美さん(テレビプロデューサー)、吉田明世さん(フリーアナウンサー) 小林照子さん(美容研究家、メイクアップアーティスト)らが 登壇!





日本経済新聞社と日経BPは、今週末の2023年6月10日(土)、渋谷ヒカリエ ヒカリエホール(東京都渋谷区)にて、働く女性に向けた総合イベント「WOMAN EXPO 2023」を開催します。開催日まで、13のセミナーの会場聴講、展示会入場の事前申込を受け付けています。

事前申込の受付は公式サイトから → https://events.nikkeibp.co.jp/woman/2023/



WOMAN EXPOは「自分らしく輝く、すべてのワーキングウーマンのために」をコンセプトに、「キャリア」「学び」「美」「健康」などさまざまな情報や体験を提供してきました。10年目を迎える今年は渋谷ヒカリエホールを舞台に、個人の生き方から持続可能な社会まで、多様なテーマを体感できる場へと進化します。

働く女性のための情報誌「日経WOMAN」、働く女性に役立つ情報を届けるWebメディア「日経xwoman」、健康や美容に関する情報を届ける「日経ヘルス」ほか、日経グループの媒体がそれぞれの特徴を生かし、自分らしく輝くすべてのワーキングウーマンに役立つ情報や体験を、セミナー、展示などリアルの場で提供します。

セミナーの登壇者として、中野信子さん(脳科学者)、山口真由さん(信州大学特任教授・法学博士)、長谷川ミラさん(モデル、ラジオナビゲーター)、佐野亜裕美さん(テレビプロデューサー)吉田明世さん(フリーアナウンサー)、小林照子さん(美容研究家・メイクアップアーティスト)らが参加します。

さらに、働く女性のロールモデルにふさわしい自分らしく輝く女性を讃える【Women of Excellence Awards】の授賞式(第9回)を実施。昨年は女優の内田有紀さんと弁護士の菊間千乃さんが受賞しました。また、働くママパパ自身だけでなく、プレママやチームリーダー、ダイバーシティ担当者、人事部、あらゆる経営層の方が必見の【第5回 Working Parents Forum キャリア派もバランス派もみんな集まれ!~仕事も育児も、自分らしく輝く秘訣を大公開~】なども開催します。

いずれのセミナーも、事前申込による参加となります。展示会場は「来て、見て、触って、試せる!

」商品とサービスを紹介するブースが集まり、協賛社によるサンプル配布やワーキングウーマンにおすすめの体験コーナーなど盛りだくさんです。さらに、来場者限定のプレゼント企画も用意しています。

WOMAN EXPOは入場無料ですが、ご来場予定の皆様は公式サイトからの事前申込が必要となります(→ https://events.nikkeibp.co.jp/woman/2023/)。新着情報や、各セミナープログラム内容の詳細、各社展示ブースの出展内容についても、公式サイトをご覧ください。



【WOMAN EXPO 2023 開催概要】

名 称 WOMAN EXPO 2023

主 催 日本経済新聞社、日経BP

協 力 テレビ東京、BSテレビ東京

会 期 2023年6月10日(土)10:00~18:00

会 場 渋谷ヒカリエ ヒカリエホール(東京都渋谷区渋谷2-21-1)

入場料 無料(Webによる事前登録制)

公式サイト https://events.nikkeibp.co.jp/woman/2023/

セミナー協賛 アクセンチュア/大塚製薬/公文教育研究会/グランドセイコー/第一三共ヘルスケア

/トランス・コスモス/日本航空/日立ソリューションズ/マーサージャパン

ブース協賛 京都芸術大学 通信教育課程/サンワード貿易/PREMIUM WATER/マルコ

協力媒体 日経xwoman、日経WOMAN、日経ヘルス





■講演・セッション 登壇者(6月5日時点)

※セミナータイトルや内容など、変更になる場合がございます。追加情報は随時、公式サイトにて発表します。





























セミナー聴講、展示入場の事前申込を受付中!

※下記は事前申込受付中の13のセミナーの一部です。WOMAN EXPO 2023公式サイトから参加の

事前申込ができます。なお、各セミナーは満員になり次第、事前申込を終了いたします。ご了承ください。

◇ 10:00-10:40 A01

挫折からのキャリア論 山口 真由さん (信州大学特任教授・法学博士)

◇ 11:05-11:45 B02

企業成長のカギは女性の健康~ドラマ『エルピス』の佐野亜裕美プロデューサーも登壇

◇ 12:10-12:50 A03

正直FPが教える、女性のためのライフスタイル別「迷わない新NISA投資術」

◇ 13:15-13:55 A04

生理痛を「ガマンしない」選択をするために。痛みがある方も、そうでない方も

◇ 13:15-14:45 B04

第5回 Working Parents Forum キャリア派もバランス派も

みんな集まれ!~仕事も育児も、自分らしく輝く秘訣を大公開~

◇ 14:45-15:20 A05

第9回「Women of Excellence Awards」 授賞式

presented by Grand Seiko

◇ 16:15-16:55 B06

Z世代が発信するリアルなSDGs 長谷川ミラさん(モデル、ラジオナビゲーター)

◇ 16:45-17:25 A06

中野信子さんと考える 京都人に学ぶエレガントな毒の吐き方





企業プレスリリース詳細へ (2023/06/05-17:46)