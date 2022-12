[株式会社パルコ]

2022年に35周年を迎えた『ファイナルファンタジー』とパルコがコラボレーション









株式会社パルコ(本部:東京都渋谷区/以下、パルコ)は23年冬~春に掛けて、2022年冬にシリーズ35周年を迎えた日本発のロールプレイングゲーム『ファイナルファンタジー』とのコラボレーションキャンペーン “PARCO× FINAL FANTASY 35th ANNIVERSARY“ を全国のパルコにて開催いたします。

第1弾となる「PARCO グランバザール」では、オリジナルビジュアルの展開やプレゼントキャンペーンなどを展開します。



■キャンペーン特設サイト:https://parco.jp/finalfantasy/







“PARCO×FINAL FANTASY 35th ANNIVERSARY “ CAMPAIGN概要



【PART1】PARCO グランバザール (23年1月2日~15日まで)

冬物アイテムがプライスダウンとなる半期に一度の大セール開催!

お買上げ先着スペシャルプレゼント企画も実施。

※一部除外店舗、商品がございます



【PART2】COLLABORATION ITEM FAIR (23年3月発売予定)

パルコに出店する人気ブランドと『ファイナルファンタジー』のコラボアイテムを発売。

ご購入の方限定のスペシャルなプレゼントも!





セール概要



タイトル :PARCO グランバザール

会期 :2023年1月2日(月・休)~1月15日(日)

対象店舗 :全国PARCO18店舗

(札幌・仙台・浦和・渋谷・池袋・調布・新所沢・ひばりが丘・錦糸町・吉祥寺・津田沼・松本・静岡・名古屋・心斎橋・広島・福岡PARCO・PARCO_ya上野)

HP : https://parco.jp/finalfantasy/gb/





広告概要



【CM】









さあ、感動のお買い物へ旅立とう。

パルコアラが『ファイナルファンタジー』シリーズ(ファイナルファンタジーI~XVI) の世界の中で、キャラクターと一緒に、時には一人で旅にでます。

テレビCMは、関東エリアでは 12月28日(水)からオンエア。

12月19日(月)からグランバザールオフィシャルサイトでも視聴できます。

URL:https://parco.jp/finalfantasy/



【ポスター】

(B全タテ、B3ヨコ)

※掲出期間:2022年12月26日(月)~2023年1月15日(日)







(C) 2022 PARCO CO.,LTD.

(C) 2022 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

LOGO ILLUSTRATION:(C)2022 YOSHITAKA AMANO



CD:嵐田光(博報堂)

AD:小杉幸一(onehappy_)

PL:吉兼啓介(博報堂キャビン)

PL:冨田 佳菜子 (博報堂)

D:小暮菜月(博報堂)

Dir:田向潤(CONNECTION)







スペシャルプレゼント





「PARCOグランバザール」の開催を記念して、「ほぼ日」とタイアップしたオリジナルお買上げノベルティやSNSのプレゼントキャンペーンを開催します。

(プレゼントキャンペーンの詳細は http://www.parco.jp/gb/#present )



Special Present 1.

期間中、税込10,000円(期間中合算可)以上お買上げの全国計5,000名様に「PARCOグランバザール」 特典「ほぼ日手帳」スペシャルセット(非売品)をプレゼント!



■引換期間:2023年1月2日(月・休)~1月4日(水)※各店舗ともなくなり次第終了

■引換会場:各店舗とも配布会場が異なります(詳細はキャンペーンサイトをご確認ください)



【「PARCOグランバザール」 × 「ほぼ日手帳」オリジナルノベルティ】





※画像はイメージです。



Special Present 2.

PARCO official Twitter をフォロー&リツイートで「PARCOグランバザール」 オリジナルブランケット(非売品)をプレゼント!



■応募期間:2023年1月4日(水)~1月15日(日)まで

■内容:期間中、PARCO official Twitterアカウント (@parco__official)をフォローの上、該当のツイートをリツイートされた方の中から抽選で全国計100名様にオリジナルブランケットをプレゼント!



※画像はイメージです。







渋谷パルコ



「PARCOグランバザール」の開催を記念して、渋谷PARCO 1F・公園通り口 では『ファイナルファンタジー』シリーズ(ファイナルファンタジーI~XVI)の中で記憶に残る言葉の展示や、全16シリーズのキャラクターとパルコアラが登場する特別な演出を展開いたします。







※画像はイメージです。





【第2弾】COLLABORATION ITEM FAIR



COLLABORATION ITEM FAIRの詳細は23年2月中旬頃に解禁予定となります。

(23年3月に発売を予定)





『ファイナルファンタジー』シリーズについて









1987年に第1作が発売された『ファイナルファンタジー』シリーズは、2022年に35周年を迎えました。

最先端の映像技術と独特の世界観、豊かなストーリー性で高い評価を受けており、2017年には「最もタイトル数の多いロールプレイングゲームシリーズ」としてギネス世界記録に認定(記録:87作)されています。

最新作「ファイナルファンタジーXVI」も世界中のファンの注目を集めています。



『ファイナルファンタジー』35周年特設サイト

https://jp.finalfantasy.com/35th



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/19-11:16)