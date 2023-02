[SDKI Inc.]



調査期間: 2023年1月10日ー1月18日



調査業者: SDKI



調査対象: 当社は、あらゆる規模の536の市場プレーヤーに対して調査を実施しました。



有効な回答の数: 536



調査方法: 実地調査 224、インターネット調査 312



調査回答者: 調査は、収益に基づいて企業を対象に実施されました。



調査結果:



質問:キャンディー市場の現在と推定の規模はどのくらいですか?



キャンディー市場は現在、2022 年時点で 2,270 億米ドルと評価されており、2035 年までに 3,120 億米ドルに達すると推定されています。また、この市場は、2023-2035年の予測期間中、4%のCAGRで成長しています。



質問:キャンディー市場の成長を促進する要因は何ですか?



キャンディー市場の需要の高まりは、次の要因に起因します-



チョコレートの利点に関する認識 - 強力な抗酸化物質源であるダーク チョコレートの利点に関連する認識の高まり、特に血流の改善と血圧の低下が市場を後押ししています。

つかの間のシュガーラッシュへの渇望 - キャンディーをポップするだけで簡単に提供できるシュガーラッシュへの短い渇望は、キャンディー市場の原動力です。

無糖キャンディーの需要の高まり - 高血糖に対する意識の高まりに伴い、無糖キャンディーの需要は上昇傾向にあります。

顔の筋肉を鍛えるためのチューインガムの使用の増加 - ガムを噛むことは、筋肉の成長と彫刻された顎のラインの刺激剤と見なされます。また、ガムを 1 日 2 回 5 分間噛むと、顎がシャープになると言われています。

膨大な種類とフレーバーの入手可能性 - キャンディーは、さまざまなフレーバーとパッケージで入手できます。 ナッツ、チョコレート、フルーツ、ゼリーをベースにした新しい品揃えの追加により、消費者は選択の余地がありません。さまざまな種類を試してみたいという衝動は、キャンディー市場の成長を促進する主な要因です。







質問: キャンディー市場の成長を抑制している課題は何ですか?



キャンディーの需要を抑制する課題は次のとおりです。



高糖分は健康への悪影響に関連しています。

キャンディーを定期的に食べると、虫歯につながる可能性があります。

世界的に肥満のリスクが高まっています。





質問: キャンディー市場の分類は何ですか?



キャンディー市場は次のように分類されます。





タイプ別(ハードボイルドスイーツ、ミント、ガムとゼリー、チョコレート、キャラメルとトフィー、薬用菓子、高級ベーカリー製品、その他)、





ハードボイルド スイーツは、1 つまたは複数の砂糖ベースのシロップを 160 °C (320 °F) の温度で沸騰させて濃厚にし、型またはトレイに注いで冷やして固めた砂糖菓子です。ハードキャンディーの変種は、キャンディーケーン、ロリポップ、ロック、アニスシードツイスト、ベティス・ド・カンブレ. ハードキャンディーは、歴史的に咳止めドロップ、特にロゼンジタイプのキャンディーに関連付けられています。また、低血糖症の人が低血糖値を急速に上昇させるために比較的使用されており、治療しないと失神やその他の身体的合併症を引き起こすことさえあります。それらは糖尿病管理の一環としても処方されています。



年齢別(子供、大人、高齢者)、





その中で、子供のカテゴリは最高の収益を獲得すると推定されています。子供たちをなだめたり喜ばせたりするためにキャンディーを使用することは、何世紀にもわたって当たり前のことでした。さらに、誕生日のお祝いやその他の子供関連のパーティーでのキャンディーの寛大で広範な使用は、常に無限の市場を提供します。







価格別(エコノミー、ミッドレンジ、ラグジュアリー)





価格に基づいて、エコノミーカテゴリは、すべての経済の手頃な価格と大量消費要因により、44.6% の市場シェアを持つ主要なセグメントと見なされます。それとは別に、競争力のある価格帯のさまざまな品種の存在も市場を後押ししています。







流通経路別(スーパーマーケット/ハイパーマーケット、コンビニエンスストア、医薬品・ドラッグストア、フードサービス、免税店、Eコマース、その他)





流通経路カテゴリのスーパーマーケット/ハイパーマーケット サブセグメントは、市場を支配すると推定されています。人口密集地域にあるスーパーマーケット/ハイパーマーケットの存在と、かなりの客足により、さまざまな種類のキャンディーを紹介したり、新しいキャンディーを紹介したりするプラットフォームとして人気があります。



質問: キャンディー市場の主なプレイヤーは?最近の発展は何ですか?



Ferrero, Meiji Holdings Co., Ltd, THE HERSHEY COMPANY, Quality Candy Company, Nestlé, Cloetta, General Mills Inc., Mondelez International, Mars, Incorporated, pladis global, LOTTE CONFECTIONERY CO.LTD, Storck, Perfetti Van Melle, Candy Rush Muskoka (Canada), HARIBO GmbH & Co. KG, Arcor, Sweet Candy Company, THE BANG CANDY COMPANY, palmer-candy, SUGARFINA USA LLC, Jelly Belly Candy Companyなどは、キャンディー市場の主なプレイヤーです。



この分野の最新の開発の一部は次のとおりです。-



Ferrero Group (Ferrero) は、Wells Enterprises (Wells) の買収を発表しました。この戦略的買収により、Blue Bunny(R)、Blue Ribbon Classics(R)、Bomb Pop(R)、Halo Top(R) などの Well の強力なアイスクリーム ブランドが Ferrero's に引き継がれます。したがって、アイスクリーム部門における Ferrero の野心と加速する成長に対する Wells のビジョンを強化することになります。



Hersheyは、2023 年のバレンタインデーとイースターに向けて、最も愛されている季節のお気に入りのいくつかを持ち込み、群衆を喜ばせるオプションのラインナップを紹介することを発表しました。



Jelly Belly は、史上初のバタービール キャンディー コレクションでハリー ポッター シリーズを拡大することを発表しました。また、これまでにないバタービールにインスパイアされた歯ごたえのあるキャンディーとミルク チョコレート バーを、お祝いの樽型缶からガラスのマグカップまでのクリエイティブなパッケージで提供するほか、新しいジェリー ビーン ディスペンサーであるハリー ポッター ハウス ポイント カウンター ディスペンサーも発売します。



質問: キャンディー市場で有利な成長機会を提供すると予想される地域はどれですか?



北米地域は、この地域でのキャンディーの需要の増加により、キャンディー市場の主要なシェアを支配すると予想されます。ハロウィーン、誕生日、バレンタインデー、イースターに向けてチョコレートをベースにした菓子を使用する人気が高まっており、市場が後押しされています。それとは別に、この地域に拠点を置く主要なプレーヤーによる製品の発売の増加も、市場に勢いを与えています。



アジア太平洋地域は、急速なグローバル化と個人の可処分所得の増加を考慮すると、今後 10 年間で最も急速に発展する地域になると予想されています。キャンディーやダーク チョコレートの医学的使用に関する若い世代の成長期の子供の存在と健康への意識は、この地域の市場成長の他の要因です。



