[SDKI Inc.]



調査期間: 2022年12月12日ー12月19日



調査業者: SDKI Inc.



調査対象: 当社は、あらゆる規模の542の市場プレーヤーに対して調査を実施しました。



有効な回答の数: 542



調査方法: 実地調査231、インターネット調査311



調査回答者: 調査は、収益に基づいて企業を対象に実施されました。



質問: スピアフィッシング市場の規模はどのくらいですか?



スピア フィッシング市場は、2022 年に約 10 億米ドルを獲得し、予測期間中に、約8% の CAGR で成長すると予想されています。さらに、世界のスピア フィッシング市場は、2035 年までに、約 30 億米ドルに達すると予想されています。



質問: スピアフィッシング市場の成長を促進する要因は何ですか?



以下は、スピア フィッシング市場のドメインでの開発を促進する要因の一部です。



さまざまな分野でのスピアフィッシング攻撃の発生率の急増

世界中で拡大する電子メールのユーザーベース

企業によるデジタルトランスフォーメーションのグローバルな採用







質問: スピアフィッシング市場の主な分類は何ですか?



スピア フィッシング市場は、展開タイプ、コンポーネント、および業種によって分類できます。これらのカテゴリは次のように分岐します。: -



1. コンポーネント別





ソリューション

サービス





2. 業種別





銀行、金融サービス、保険

政府と防衛

小売り

ヘルスケア

製造業

ITとテレコミュニケーション

メディアとエンターテイメント

重要インフラ





質問: スピアフィッシング市場で最大のシェアを獲得すると推定されているコンポーネント別のサブカテゴリはどれですか?



コンポーネント別のソリューション サブカテゴリは、スピア フィッシング市場で最大のシェアを獲得すると推定されています。スピア フィッシングを防止するためのサイバー セキュリティ対策は、さまざまな業界で大規模に採用されています。これらの業界には、政府および防衛、ヘルスケア、BSFI などが含まれます。 スピア フィッシング ソリューションは、これらの業界が IT セキュリティの有効性を高めるのに役立ちます。



スピア フィッシングに対するいくつかの重要なソリューションには、電子メール認証、スパム フィルタリング、マルウェア攻撃警告、および電子メール アーカイブが含まれます。これらのソリューションは、電子メール ゲートウェイと、送信および受信電子メールの監視に役立ちます。これらの理由により、市場でのソリューションに対する需要が高まることが予想されます。



質問: 業種別では、スピア フィッシング市場で大きなシェアを占めると予想されるサブカテゴリはどれですか?



業種に基づいて、重要なインフラストラクチャのサブカテゴリがスピア フィッシング市場で大きなシェアを占めていると予想されます。水道施設、原子力発電所、エネルギー グリッド プラントは、重要なインフラストラクチャを構成しています。スマート グリッドは、モノのインターネット (IoT)、人工知能、ビッグ データ、データ分析など、多くの高度なテクノロジを利用しています。また、ある地点から別の地点へのデータ転送に最高水準の通信技術を利用しています。スマート グリッドでこのようなテクノロジを開発および実装するために、世界中の政府によって非常に多額の投資が行われています。これらの投資は、主にサブカテゴリの市場成長をリードすると予想されます。



質問: スピアフィッシング市場の成長を抑制している課題は何ですか?



スピアフィッシング市場の成長を抑制しているいくつかの要因を次のとおりです。–



スピアフィッシングに対するクラウドベースのソリューションの導入にかかるコストが高い

サイバー戦争とサイバー攻撃に対する一般大衆の意識の欠如

スピアフィッシング攻撃に関する警告に対処するためのサイバーセキュリティ担当者の専門知識の欠如





質問: スピアフィッシング市場の主なプレイヤーは?



スピアフィッシング市場をリードする次の企業は次のとおりです。-



Barracuda Networks, Inc.

BAE Systems plc

Check Point Software Technologies Ltd

Cisco Systems, Inc.

Forcepoint LLC

GreatHorn, Inc.

Intel Corporation

IRONSCALES LTD

Microsoft Corporation

RSA Security LLC





質問: スピアフィッシングの分野における最近の発展は何ですか?



以下に書かれているのは、スピアフィッシング市場における最近の動向の一部です。



Check Point Software Technologies Ltd は最近、2022 年第 4 四半期のブランド フィッシング レポートを公開しました。レポートの中で、同社は Yahoo が 2022 年の最後の 4 か月間に主にフィッシング攻撃で偽装されたブランドであると発表しました。

Barracuda Networks, Inc. は、2021 年 2 月に Barracuda Email Threat Scanner をリリースしました。メール脅威スキャナーは、その後 4,550 の組織でメールボックスのスキャンに使用されました。検出された 2,029,413 の固有の脅威のうち、59% がフィッシング詐欺でした。





質問:スピアフィッシング市場で有利な成長機会を提供すると予想される地域はどれですか?



北米地域は、スピア フィッシング市場で最大の有利な機会を提供すると予測されています。地域市場は、予測期間中に世界市場シェアの 37% 以上を保持すると予想されます。急速なデジタル トランスフォーメーション、スマートフォンの使用、およびスマートフォンを介した電子メールへのアクセスは、この地域の市場の成長に貢献していると考えられているいくつかの要因です。



北米地域の市場成長を促進するその他の要因は、政府からの十分な資金と主要企業による投資です。この財政的支援は、この地域における高度なサイバーセキュリティ技術の開発に役立ちます。



