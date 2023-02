[SDKI Inc.]



調査期間: 2022年12月12日ー12月19日



調査業者: SDKI Inc.



調査対象: 当社は、あらゆる規模の531の市場プレーヤーに対して調査を実施しました。



有効な回答の数: 531



調査方法: 実地調査211、インターネット調査 320



調査回答者: 調査は、収益に基づいて企業を対象に実施されました。



質問: クラウドゲーム市場の規模はどのくらいですか?



クラウド ゲーム市場は 2022 年に約30 億米ドルを獲得し、予測期間中に、約 44% の CAGR で成長すると予想されています。さらに、世界のクラウドゲーム市場は、2030 年までに、約 410 億米ドルに達すると予想されています。



質問: クラウドゲーム市場の成長を促進する要因は何ですか?



以下は、クラウドゲーム市場の成長を牽引する顕著な要因の一部です。



クラウド サービスの継続的な進化とそのゲーマーへのメリット

ゲームをダウンロードするための十分なストレージ容量の必要性

ゲームで使用されるハードウェアへの多額の出費





パンデミック中に社交的な集まりが制限された後、世界中でゲーマーの数が増加しました。スマートフォンのユーザーベースの増加は、モバイルゲームの成長、ひいては市場の成長に貢献しています。さらに、5Gネットワークへのアクセスの拡大も市場の成長につながると考えられています。



質問: クラウドゲーム市場の主な分類は何ですか?



クラウド ゲーム市場は、ストリーミングの種類とデバイスによって分類できます。これらのカテゴリは、次のようにさらに分岐します。: -



1. ストリーミングのタイプ別





ビデオストリーミング

ファイルストリーミング





2. デバイス別





スマートフォン

錠剤

ゲーム機

コンピューターとラップトップ

その他





質問:クラウドゲーム市場で最大のシェアを獲得すると推定されるストリーミング タイプ別のサブカテゴリはどれですか?



ビデオストリーミングタイプは、クラウドゲーム市場で最大のシェアを獲得すると推定されています。クラウド ゲーム業界のいくつかの主要なプレーヤーは、ゲームのビデオ ストリーミング機能を提供しています。ビデオ ストリーミングを可能にするゲームは、特別なテクノロジにアクセスしなくても、さまざまなデバイスでプレイできます。このタイプのストリーミングは、クラウド ゲーマーが直面するレイテンシの問題も大幅に解決します。さらに、ビデオ ストリーミングを使用すると、ゲーマーはインターネット接続さえあれば、どこからでも、どのプラットフォームからでもゲームをプレイできます。



質問: デバイスに関しては、クラウドゲーム市場でで最大のシェアを占めると予想されるサブカテゴリはどれですか?



デバイスに関しては、スマートフォンがクラウドゲーム市場で最大のシェアを保持すると予想されます。スマートフォンの市場拡大の主な要因はコストパフォーマンスです。市場の成長は、VR、AR、5G などの新しいテクノロジーの開発にも依存しています。世界中の 5G サブスクリプションは日々増加しており、アジア太平洋地域だけでも 5G サブスクリプションは 2025 年までに 20 億近くに達すると予想されています。ネットワークプロバイダーによる無制限データプランの導入も、市場の成長に貢献すると予想されます。



質問: クラウドゲーム市場の成長を制限する課題は何ですか?



クラウドゲーム市場の成長を抑制しているいくつかの要因を次に示します。



低遅延で高帯域幅のネットワークに対する大きなニーズ

高品質のオーディオ デバイスの必要性

シームレスなゲーム体験に必要な品質を備えたインターネット接続の高額な費用





質問: クラウドゲーム市場をリードしている企業は?



クラウドゲーム市場をリードする以下の企業は次のとおりです。-



Microsoft Corporation

NVIDIA Corporation

Numecent Holdings Ltd.

Nintendo of Europe GmbH

Tencent Holdings Ltd.

Ubitus K.K.

Shadow.tech (SHADOW SAS)

Sony Interactive Entertainment LLC

International Business Machines Corporation

Intel Corporation





質問: クラウドゲーム市場の分野における最近の開発は何ですか?



以下は、クラウド ゲーム市場における最近の開発の一部です。



2022 年 6 月、Microsoft はニュージーランドとアルゼンチンで Xbox Cloud Gaming を開始しました。このリリースにより、Xbox Game Pass Ultimate サブスクライバーは、さまざまなデバイスで 100 以上のゲームをストリーミングできるようになりました。

2022 年 2 月、任天堂はスタジオ SRD Co. Ltd. を買収しました。これは、SRDの経営基盤強化を目的としています。任天堂は買収の一環として、ソフトウェア開発のためのリソースも確保しました。





質問:クラウドゲーム市場で有利な成長機会を提供すると予想される地域はどれですか?



アジア太平洋地域は、クラウド ゲーム市場で最大の有利な機会を提供すると予想されます。クラウド インフラストラクチャの急速な発展は、地域市場の成長を促進する主な要因です。さらに、ゲームは、この地域におけるクラウド技術の主要なエンドユーザー産業の 1 つです。



アジア太平洋地域の 5G インフラストラクチャを改善するためのイニシアチブの数にも増加が見られます。地域市場の成長に貢献するもう 1 つの重要な要因は、クラウド ゲームへの多額の投資です。インドなどの国でゲームをプレイする若者が大勢いることも、市場拡大の多くの機会をもたらします。スマートフォンのユーザーベースの拡大と、日本などの主要なプレーヤーの存在も、市場の成長を強化します。



