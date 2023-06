[株式会社キョードーメディアス]



2023年8月11日より新宿FACEにて上演する、「ALTAR BOYZ 2023」のメインビジュアルが解禁となった。





「ALTAR BOYZ」はオフ・ブロードウェイ・ミュージカルの決定打。

2004年、ニューヨークの47丁目劇場(Puerto Rican Traveling Theater)にて初演。

2008年からDodger Stagesにて通算2000回以上の上演記録を誇る。その後、全米ツアー、シカゴ、韓国、ハンガリー、フィンランド、オーストラリア、カナダ、フィリピンなど、世界各地で人々を熱狂の渦に巻き込んできた。

ライブ感満載のこのミュージカルは日本でも2009年以来、キャストと組み合わせを変えながら再演を重ね、大勢の熱いファンを生んできた。そしてこの夏、【Team GOLD】【Team SPARK】、そして新たに編成された【Team SAPPHIRE(サファイア)】が観る者を救いの道へと導く!



ALTAR BOYZ 日本公演は8 度目にして初の夏公演!今回は夏に合わせた爽やかなメインビジュアルとなった。

軽やかな白を基調としつつも、それぞれのチームカラーをアクセントに加えうつくしき男たちの強さを表現している。



さらに出演キャストよりコメントが到着!



◆燃えて燃えて眩いGOLD【Team GOLD】

・大山真志

さて、帰ってまいりましたTeam GOLD。今年は何が生まれるのでしょう?

初日と千秋楽は変則的なメンバーです。一回一回を噛み締めながら、味わいながら、皆さんに楽しんでいただけるように創り上げようと思います。



・法月康平

Team GOLDのマークとして、愛をもってメンバーやお客様を包みたい。

燃えて燃えて眩いGOLDの名に恥じぬよう、キラキラした輝きを見せることができたら満足です。



・松浦 司

長い間待たせたね。

やっとみんなで一緒に作り上げる本当のALTAR BOYZが帰ってきたよ。

この日を夢みて帰ってきたGOLDはきっとみんなの魂を浄化するどころか、昇天させてしまうじゃないかと内心心配だよ。

Are You Ready

ALTAR Boys and Girls

最高のコンサートにしよう!



・常川藍里

みなさんお元気ですか?

ALTAR BOYZが戻って参りました!

パワーアップした姿をお見せしたいです!

みなさんの魂を最高の音楽とGOLDの輝きで照らしてみせます!

会場でお待ちしております!



・石川新太

GOLDでやる4度目の「ALTAR BOYZ」

僕たちならではの空気感、ハーモニー…

そして僕たちだけの振付。

今年も過去最高を更新します!

親愛なるALTAR GIRLZの皆さんに会えること今からとても楽しみです!



◆跳べ!美しく華やかにSPARK【Team SPARK】

・鍵本 輝(Lead)

歴史のある作品に携われる事を光栄に思います。

役どころや作品の過酷さは体感しないとわからない部分がありますが、受け取ったバトンをしっかり握って、この作品を楽しんで取り組みたいと思います!



・若松渓太

新しいチーム、新しい役。2021年、Team GOLDで過ごした時間も胸に刻みつつ、

2023年のTeam SPARKに全身全霊で愛を注いで取り組みたいと思います。

よろしくお願いします!



・米原幸佑

またALTAR BOYZとして来日出来ることを楽しみにしていました。今回はSPARKだけではなくGOLDでも参加させてもらうので振り付けも2倍!!めちゃくちゃ熱い夏になること間違いなし!

劇場でお待ちしています



・和田泰右

ALTAR BOYZ 2023に出演する事ができて本当に嬉しいです!前回は公演半ばで

緊急事態宣言が出た為に最後まで走りきれず、悔しさも沢山ありました…。今

回、こうして再びステージに立てる事がとても嬉しいです!!

この2年間は自分自身が確実に前へ進めた時間でした。必ず皆様へ新しい

ALTAR BOYZ from SPARK をご披露できると思います☆劇場で待っています!!



・川原一馬

この作品にまた戻ってくることができて嬉しいです。

新しいキャストやSPARKに初参加のメンバーもいるので気持ちを新たに

NEW SPARKをお見せできたらと思います。

宜しくお願いします!



◆空高く掴めレジェンドをSAPPHIRE【Team SAPPHIRE】

・中山優貴

今回から新しいチームとして参加させていただくので、

僕らにしか出せないパフォーマンスや時間をお届けできたらと思います!

一緒にアツい夏を過ごしましょう!



・大野瑞生

長い歴史のあるこの作品。そして全員初参加のTeam SAPPHIRE。ドキドキです。

自分がこれまで努力してきたことや経験してきたこと、自分の人間性を全てマーク役に注いで、皆様の魂を浄化したいと思います!お待ちしてます!



・中本大賀(円神)

Team SAPPHIRE LUKE役で出演します中本大賀です!

ボク自身普段からグループで歌って踊るという活動をさせていただいている身として、全く新しい環境でALTAR BOYZという新たなグループを組めることにとっても楽しみです!

ミュージカルは、今年から始めて、今作品が2作目になるので、フレッシュな気持ちで何事も吸収しながら、ALTAR BOYZという伝統を受け継ぎ、観客の魂を虜にしたいと思います!



・司波光星

ALTAR BOYZ 2023公演に出演させて頂きますフアン役の司波光星です!

歴史あるALTAR BOYZという作品に出演できる事嬉しく思います

歌ありダンスあり演技ありと、最高の作品にできる様に精一杯頑張っていきますので、応援よろしくお願い致します!



・Rayshy

歴史あるこの作品に出演させていただけることを大変光栄に思います。

自分のできる限りを尽くして、1つ1つの公演に全力で挑んでいきたいと思います。

早く皆さまの前で歌い、踊りたい。劇場でお待ちしております!





<STORY>

“アルターボーイ”とは、神と司祭に仕える「使徒」のこと。使徒である美しき男子5人はボーイズグループ(ダンスボーカルグループ)「ALTAR BOYZ」を結成。人々の魂を救うため、歌とダンスで愛を説きながら、魂を測る装置と共に世界中をツアーしていた。なぜ彼らはこの活動を始めたのか?それぞれが抱えていたのは、人種、移民、LGBT、家族などの問題。それらを原動力とユーモアの種にして、ALTAR BOYZはパフォーマンスを披露、観客の魂は徐々に浄化されていく。しかし、メンバー1人のために用意されたサプライズの誕生日プレゼント…、そこから雲行きが怪しくなり、どうしても救済されない魂があることが発覚する。なぜ救済されない魂が?果たしてALTAR BOYZは観客全員の魂を救うことができるのか!?



<公演概要>

「ALTAR BOYZ 2023」



作:ケビン・デル・アギラ

作詞・作曲:ゲイリー・アドラー&マイケル・パトリック・ウォーカー

演出:玉野和紀

台本・翻訳:北丸雄二

Co-Producer:東山義久/植木 豪



出演者

【Team GOLD】 大山真志 / 法月康平 / 松浦 司 / 石川新太 / 常川藍里

【Team SPARK】 鍵本 輝(Lead) / 米原幸佑 / 和田泰右 / 川原一馬 / 若松渓太

【Team SAPPHIRE】 中山優貴 / 大野瑞生 / 中本大賀(円神) / 司波光星 / Rayshy



会場:新宿FACE(〒160-0021 東京都新宿区歌舞伎町1丁目20−1 Humax Pavilion 新宿歌舞伎町 7F)

公演期間:2023年8月11日(金・祝)~8月29日(火) 新宿FACE 全29公演







チケット料金:10,000円

★Team SAPPHIREプレビュー公演(8月12日(土)17:00公演) 9,500円

※別途1ドリンク500円 ※全席指定・税込 ※未就学児童入場不可

プレイガイド先行:6月1日(木)18:00~11日(日)23:59

チケット一般発売日:7月 2日(日)10:00



公式サイトURL:https://www.altarboyz.jp/



お問合せ先:キョードー東京0570-550-799(平日11:00~18:00/土日祝10:00~18:00)



