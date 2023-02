[SDKI Inc.]



調査期間: 2022年12月12日ー12月19日



調査業者: SDKI Inc.



調査対象: 当社は、あらゆる規模の538の市場プレーヤーに対して調査を実施しました。



有効な回答の数: 538



調査方法: 実地調査227、インターネット調査311



調査回答者: 調査は、収益に基づいて企業を対象に実施されました。



質問: IoTセンサー市場の規模はどのくらいですか?



IoTセンサー市場は、2022年に約110億米ドルを獲得し、予測期間中に、約28%のCAGRで成長すると予想されています。さらに、世界の IoT センサー市場は、2030 年までに約 1,420 億米ドルに達すると予想されています。



質問: IoTセンサー市場の成長を促進する要因は何ですか?



以下は、IoT センサー市場の成長を牽引する顕著な要因の一部です。



世界の家電製品の普及

世界中のスマートハウスの増加

農業分野での IoT センサーの使用の増加





さらに、IoT センサー対応デバイスは、高齢者やその他の患者の健康状態をより適切に監視するために、医療システムでますます使用されています。ヘルスケア業界での IoT センサーの使用の増加は、市場の成長に好影響を与えると考えられています。



質問: IoTセンサー市場の主な分類は何ですか?



IoT センサー市場は、センサーの種類、ネットワーク技術、および垂直方向によって分類できます。 これらのカテゴリは、次のようにさらに分岐します: -



1. センサータイプ別





温度センサー

湿度センサー

圧力センサー

近接センサー

音響センサー

磁気センサー

慣性センサー

ジャイロセンサー

加速度計

その他





2. ネットワーク技術別





有線

ワイヤレス





3. 業種別





消費者

自動車

ヘルスケア

農業

工業用





質問: IoTセンサー市場で最大のシェアを獲得すると推定されているセンサータイプ別のサブカテゴリはどれですか?



圧力センサーは、IoT センサー市場で最大のシェアを獲得すると推定されています。高い自動車排出ガスに関する懸念は、市場での圧力センサーの需要の増加に寄与する主な要因です。さらに、温室効果ガスの排出を制御するために車両のオンボード診断を義務付ける政府規制があります。また、自動運転車では、圧力センサーも不可欠になっています。これにより、これらのセンサーを使用するかなりの機会が生まれることが期待されます。



質問: IoT センサー市場で最大のシェアを占めると予想されるネットワーク技術別のサブカテゴリはどれですか?



ワイヤレス ネットワーク技術は、IoT センサー市場で最大のシェアを占めていると予想されています。日常生活や職場でのモバイル デバイスやコネクテッド デバイスの使用は急速に増加しています。ワイヤレス テクノロジの需要は、さまざまな業界での BYOD (Bring Your Own Devices) と IoT の成長の結果として、大幅に増加すると予想されます。市場の成長に貢献すると考えられているもう 1 つの要因は、5G ネットワークへのアクセスの増加です。



質問: 業種では、IoT センサー市場で最大のシェアを保持すると予想されるサブカテゴリはどれですか?



業種に関しては、産業用が IoT センサー市場で最大のシェアを保持すると予想されます。さまざまな業界でのIoTセンサーの需要は、(主に、これらの業界のさまざまなプロセスとワークフロー)提供される可視性が向上するため、増加すると予想されます。このように、Wi-Fi と自動化の展開の急増は、業種の IoT センサー市場の成長に大きく貢献しています。



質問: IoTセンサー市場の成長を抑制している課題は何ですか?



IoT センサー市場の成長を抑制しているいくつかの要因を以下に示します。



IoT センサーで使用されるデータのセキュリティとプライバシーに関する懸念

パンデミック中の原材料のサプライチェーンの混乱

IoT システムのインフラストラクチャの開発コストが高い





質問: IoTセンサー市場の主なプレイヤーは?



IoTセンサー市場をリードする次の企業は次のとおりです -



Texas Instruments Incorporated

TE Connectivity Ltd

Broadcom, Inc.

NXP Semiconductors N.V.

STMicroelectronics International N.V.

Bosch Sensortec GmbH

Infineon Technologies AG

Honeywell International Inc

Siemens Aktiengesellschaft

OMRON Corporation





質問: IoTセンサー市場分野における最近の発展は何ですか?



以下に書かれているのは、IoT センサー市場における最近の開発の一部です。



Texas Instruments Incorporated は、TDK Corporation と協力して TDK i3 マイクロ モジュールを構築しました。このモジュールには、バッテリ駆動の超小型ワイヤレス センサーが付属しています。

Broadcom, Inc. は、同社の IoT ビジネスが Synaptics Incorporated に買収されることを発表しました。この買収は、新しい GNSS/GPS、Wi-Fi、および Bluetooth テクノロジを使用して、さまざまなアプリケーションにわたって Synaptics のフットプリントを拡大することを目的としています。





質問: IoTセンサー市場で有利な成長機会を提供すると予想される地域はどれですか?



アジア太平洋地域は、IoT センサー市場で最大の有利な機会を提供すると予想されます。この地域はまた、予測期間で最高の成長率を示すと予想されます。アジア太平洋地域における自動車、ヘルスケア機器、消費者向け電化製品の巨大な需要は、地域市場の成長を促進する主な要因です。インドは、ヘルスケア業界におけるセンサー搭載デバイスにより、市場の成長に大きく貢献しています。この地域での急速なインターネット普及は、アジア太平洋地域で IoT センサーの需要が高いもう 1 つの要因です。また、電子機器の普及により、5GやIoTなどの先端技術の導入にも好条件。アジア太平洋地域の市場の成長にとって同様に重要なのは、スマートシティ プロジェクトやデジタル インディアなどの政府のイニシアチブです。



