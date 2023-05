[株式会社キョードーメディアス]

日本が誇るゲームエンターテイメントの最高峰「ファイナルファンタジーXIV」とコラボレーションによるエンターテインメント花火ショー、国内2会場で開催決定!東大阪公演より発売スタート!!











「全ての冒険者よ 思いを馳せよ 夜空を彩る大輪の花に」

「ファイナルファンタジーXIV 10th ANNIVERSARY FIREWORKS & MUSIC」実行委員会は、株式会社スクウェア・エニックス(本社︓東京都新宿区 代表取締役 桐生隆司 以下スクウェア・エニックス)が開発・運営する、オンラインRPG「ファイナルファンタジーXIV」の新生10周年を記念し、コラボレーションによる花火イベント「ファイナルファンタジーXIV 10th ANNIVERSARY FIREWORKS & MUSIC」を、2023年8月26日(土)大阪府東大阪市花園ラグビー場特設会場と2023年11月(予定)に関東会場で開催します。



世界中で人気のオンラインRPG「ファイナルファンタジーXIV」新生10周年を記念したイベント「ファイナルファンタジーXIV 10th ANNIVERSARY FIREWORKS & MUSIC」は日本が世界に誇る「花火」の打ち上げ技術にゲームエンターテインメントという新たな要素を盛り込み、「ゲーム音楽」と「花火」を融合させた新しい「エンターテインメント花火イベント」です。

数々の冒険を彩った「ファイナルファンタジーXIV」の楽曲とシンクロした花火を打ち上げるだけではなく、「ファイナルファンタジーXIV」がこれまでに紡いできた物語・世界観を現実の演出やドローン・ショーに反映させた特別な花火イベントをお届けします。



夜空いっぱいに舞い上がる、日本最高峰の花火師チームが打上げる珠玉の花火と、「ファイナルファンタジーXIV」とのコラボレーションによる新しいエンターテインメント・ショーを是非ご体験ください。

会場では本イベント限定のオフィシャルグッズの販売も予定しています。

また、大阪会場では「グルメフェス」も同時開催!大阪ならではの美味しいグルメをご堪能ください。



本イベント限定、オリジナルデザインのグッズがバンドルされた特別チケットもお見逃しなく







【ファイナルファンタジーXIVについて】

『ファイナルファンタジーXIV』はオンライン上の広大な世界を舞台に、世界中のプレイヤーと共に冒険ができるRPGです。キャラクターをカスタマイズし、物語の主人公として世界へ降り立てば、『ファイナルファンタジー』シリーズらしい重厚な世界観や魅力的なキャラクターたち、そして、まだ見ぬ冒険者たちとの出会いが待っています。ひとりで冒険に出かけるもよし、仲間とともに強敵に挑むもよし。家を建ててフレンドと一緒にのんびりしたり、美しい景色のなかで釣りをしたり、ときには遊技場でオンライン麻雀に明け暮れることも…… 楽しみ方は無限大です!RPG2本分のストーリーが無料の「フリートライアル」もあり、まずは多くの冒険者たちが集うこの世界を体験するだけでも、感動や驚きが待っているはず。さあ、この世界の主人公となり、あなただけの冒険へ旅立ちましょう!



【ファイナルファンタジーXIV公式サイト】

●「ファイナルファンタジーXIV」プロモーションサイト

https://sqex.to/oRZf0

●RPG 2本分の物語が無料で遊べる!「ファイナルファンタジーXIV フリートライアル」 https://sqex.to/0excD

【商品概要】

プラットフォーム: PlayStation 5、PlayStation 4、Windows、Mac

対象年齢:CERO C

ジャンル:MMORPG(オンラインゲーム)



【公演詳細】

イベント名:「ファイナルファンタジーXIV 10th ANNIVERSARY FIREWORKS & MUSIC」

日程:2023年8月26日(土曜日) 開場:16:00/開演:19:30~予定

会場:関西地区 東大阪市花園ラグビー場

関東地区 2023年11月開催予定

主催:「ファイナルファンタジーXIV 10th ANNIVERSARY FIREWORKS & MUSIC」実行委員会

後援:東大阪市 協力:HOS株式会社



【東大阪会場チケットについて】

※全席指定椅子席/未就学児無料(お座席が必要な場合はチケットが必要です)

※1申込につき4枚まで

※料金は税込価格となります。

※雨天決行(荒天時中止)※途中中止の場合は、払戻はいたしません。

※入場チケットのご発券は、公演日の2週間前を予定しております。



早割 オフィシャル先行受付期間 : 6月1日(木) 10:00~6月11日(日)23:59締め切り抽選

オフィシャルプレイガイド(チケットぴあ) 受付URL:https://w.pia.jp/t/ffxiv-hanabi/

●早割 芝グラウンドバンドルチケット ¥13,000

●早割 芝グラウンドチケット ¥8,300

●早割 芝グラウンドペアチケット ¥15,500

●早割スタンドバンドルチケット ¥13,000

●早割スタンドチケット¥8,300

●早割スタンドペアチケット ¥15,500

●早割 車椅子ペアチケット ¥12,200



早割 オフィシャル2次先行受付期間 : 6月12日(月) 10:00~6月20日(火)23:59締め切り抽選

オフィシャルプレイガイド(チケットぴあ) 受付URL:https://w.pia.jp/t/ffxiv-hanabi/

●早割 芝グラウンドバンドルチケット ¥13,000

●早割 芝グラウンドチケット ¥8,300

●早割 芝グラウンドペアチケット ¥15,500

●早割スタンドバンドルチケット ¥13,000

●早割スタンドチケット¥8,300

●早割スタンドペアチケット ¥15,500

●早割 車椅子ペアチケット ¥12,200



一般先行受付期間:6月21日(水) 10:00~

●芝グラウンドバンドルチケット ¥13,500

●芝グラウンドチケット ¥8,800

●芝グラウンドペアチケット ¥16,500

●スタンドバンドルチケット ¥13,500

●スタンドチケット¥8,800

●スタンドペアチケット ¥16,500

●スタンドチケット(注釈付き) ¥7,700

※花火を含む演出の一部が見えづらい可能性がございます。

●車椅子ペアチケット ¥13,200

※車いす 1 名様と付添い 1 名様のペアチケットです。

付添いの方も必ずチケットが必要になります。



●プレミアム4名テーブル席 ¥50,000

●3名テーブル席 ¥30,000

●カメラマン席 ¥11,000

※背の高い三脚を使用しての撮影が可能なエリアです。お座席はございません。



一般販売日 : 7月15日(土) 10:00~



配信チケット ¥3,300

開催当日の模様をインターネットライブ配信でお届けします。

※視聴方法は特設サイトでの告知、およびお申込者様にお知らせいたします。

※購入方法は7月初旬にイベント特設サイトにてお知らせいたします。



市民割チケット販売開始:6月下旬より

東大阪市 市内コンビニエンスストア 販売端末より、および東大阪市、チケット販売協力店舗

●市民割スタンドチケット(注釈付き) ¥5,800

※花火を含む演出の一部が見えづらい可能性がございます。

チケット販売案内や、その他開催会場については、決定次第随時イベント特設サイトにて告知いたします。

https://miraino-hanabi.com/ffxiv/



【チケットに関するお問合せ】

●8/26(土) 東大阪

キョードーインフォメーション 0570-200-888 (日祝除く 11:00~18:00)

※車イス席ペアチケットは車イス1名様と付添い1名様のペアチケット(近隣駐車場付き1台)です。

※開催に際しては、全席を有料指定席にすることにより入退場時の混乱を最小限に抑え、安心安全な運営を行います。

※天候や地震の発生によってやむを得ずイベントを中止・中断する場合がございます所轄の警察・消防の指示を仰ぎお客様の安全を第一に考えます。



【主催】

「ファイナルファンタジーXIV 10th ANNIVERSARY FIREWORKS & MUSIC」実行委員会

イベント特設サイト https://miraino-hanabi.com/ffxiv/





【公演に関するお問い合わせ】

「ファイナルファンタジーXIV 10th ANNIVERSARY FIREWORKS & MUSIC」実行委員会

広報担当:松田 MAIL: info@miraino-hanabi.com





(C) 2010 – 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.



