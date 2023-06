[吉本興業株式会社]

2023年6月30日(金)~7月6日(木) よしもとおススメ配信コンテンツご紹介





吉本興業株式会社は、ご自宅でお笑いを楽しんでいただくため、スマートフォンやパソコン、TVなどで手軽にコンテンツが楽しめるライブ配信サービス「FANY Online Ticket」を提供しております。

「FANY Online Ticket」は、吉本興業主催を中心としたライブ配信のチケットが買える、吉本興業公式のライブ配信サービスです。より一層多くの方々にライブ配信を知っていただくため、常設劇場や、その他各地で行われるオリジナルの公演を毎週お届けしていきます。今回は、2023年6月30日(金)~7月6日(木)の厳選したおススメ公演を7つピックアップし、ご紹介します。



60分間全身で…Let’s エンターテイメンッ!!



無限ヤジマリー。~潮風がピューピューピュー!Ocean view view view!~





◆配信日時:6月30日(金)配信開始21:00 配信終了22:00

※見逃し視聴は7月2日(日)21:00まで

※チケットの販売は7月2日(日)12:00まで

◆概要:毎回大盛り上がりのコーナーライブ「無限ヤジマリー。」が、ゲストに

アインシュタイン、レインボー、マユリカを迎えてついにホールで初開催しワンチュッ!

60分間全身でヤジマリー。を感じてください!!Let’s エンターテイメンッ!!

◆出演者:スカチャン、ゲスト:アインシュタイン、レインボー、マユリカ

◆料金:1,200円(税込)

◆配信URL:https://bit.ly/46liS2N



<スカチャン・ヤジマリー。 コメント>

初、無限大ホールでの開催無限ヤジマリー。

会場も完売となりました。

観に来れなかった皆様にはなんと配信がございワンチュッ!!

配信チケットを買っていただいて

仕事終わり、寝る前、電車の中、様々な場所で好きな時に無限ヤジマリー。を観て

日頃のストレスをリフレッシューー!!してください!

アインシュタインさん、マユリカ、レインボーと織りなす至極のエンターテイメンッな60分ぜひ配信でご覧ください!



<スカチャン・宮本和幸 コメント>

今までの会場ではスプレーを5秒以上使用すると火災報知器が鳴るという制限がありましたが今回はその制限はありません。お楽しみに!





荒川直筆によるフライヤーが完成!ゲストはカベポスター



エルフの好きな人を呼ぶライブ「Gal whip」





◆配信日時:7月1日(土)配信開始21:00 配信終了22:00

※見逃し視聴は7月3日(月)21:00まで

※チケットの販売は7月3日(月)12:00まで

◆概要:栄えある初回ゲストはエルフの最推しコンビ・カベポスター!

◆出演者:エルフ/ゲスト:カベポスター

◆料金:1,200円(税込)◆配信URL:https://bit.ly/46lYSgy





トークライブ「親友」







◆配信日時:6月30日(金)配信開始21:00 配信終了22:00

※見逃し視聴は7月2日(日)21:00まで

※チケットの販売は7月2日(日)12:00まで

◆概要:NSC東西の同期であり「親友」、ジャンポケ斉藤と見取り図のトークライブ!

◆出演者:ジャングルポケット 斉藤、見取り図

◆料金:1,500円(税込)

◆配信URL:https://bit.ly/3PFdilQ





銀河劇場 ーSTAGE THE CONTEー







◆配信日時:7月1日(土)配信開始18:00 配信終了19:30

※見逃し視聴は7月3日(月)18:00まで

※チケットの販売は7月3日(月)12:00まで

◆概要:「ザ・プラン9」「ダウ90000」「九条ジョー」

3つの【9】が集結してお送りする、その日限りのユニットコントイベント。

◆出演者:ザ・プラン9、九条ジョー、ダウ90000 (YOU GO sign)

◆料金:3,000円(税込)

◆配信URL:https://bit.ly/3NONsL7



銀河劇場の夜

◆配信日時:7月1日(土)配信開始20:30 配信終了21:30

※見逃し視聴は7月3日(月)20:30まで

※チケットの販売は7月3日(月)12:00まで

◆概要:ザ・プラン9 お~い!久馬、九条ジョー、ダウ90000 蓮見翔によるスペシャルトークイベント。

◆出演者:お~い!久馬<ザ・プラン9>、九条ジョー、蓮見翔<ダウ90000> (YOU GO sign)

◆料金:2,000円(税込)

◆配信URL:https://bit.ly/3r7J0xU





福岡ネクストエイト全力公演 第一回「チャッカ」





◆配信日時:7月2日(日)配信開始14:00 配信終了16:00

※見逃し視聴は7月4日(火)14:00まで

※チケットの販売は7月4日(火)12:00まで

◆概要:福岡ネクストエイトが全部ぞろい!時には仲間!時には敵!

切磋琢磨する8組の芸人が全力で挑む本気公演!

◆出演者:とらんじっと、インクルージョン、中村圭太、カーネギー、ザ・ローリングモンキー、

出目金、太宰、パスタとパスタ

◆料金:1,500円(税込)

◆配信URL:https://bit.ly/3NOrqIp





EXITりんたろー。×相席スタート山添トークライブ「リンカーン」





◆配信日時:7月4日(火)配信開始19:00 配信終了20:00

※見逃し視聴は7月6日(木)19:00まで

※チケットの販売は7月6日(木)12:00まで

◆概要:りんとかんでリンカーン!!EXIT りんたろー。と相席スタート 山添の仲良し同期トークライブ。同期だからそして2人だから話せるトークとコーナーをお楽しみください!

◆出演者:EXIT りんたろー。、相席スタート 山添

◆料金:1,500円(税込)

◆配信URL:https://bit.ly/3qTrVrt





【セット券】《7/5(水)オンラインセット券》





◆料金:2,200円(税込)

◆配信URL:https://bit.ly/3NmFDL8



(1)大宮ネタとトーク「うるとらブギーズ大好き芸人」

◆配信日時:7月5日(水)配信開始19:00 配信終了20:00

※見逃し視聴は7月7日(金)19:00まで

※チケットの販売は7月7日(金)12:00まで

◆概要:前半はネタ・後半はトークをお届け!

今回の企画は「うるとらブギーズ大好き芸人」。

東京吉本の激渋コント師・うるとらブギーズの魅力を芸人たちが語りつくします!

◆出演者:囲碁将棋、GAG、うるとらブギーズ、石井輝明、アイロンヘッド、男性ブランコ



(2)激ヤバ混入~俺たちのネタになんか自由奔放の化身・平井まさあきがいる~

◆配信日時:7月5日(水)配信開始20:30 配信終了21:30

※見逃し視聴は7月7日(金)20:30まで

※チケットの販売は7月7日(金)12:00まで

◆概要:自由奔放の化身こと男性ブランコ平井が、各コンビのネタに混入します!

芸人たちはうまく取り入れてネタをやり切れるのか?!

『異岸混入』『青山混入』『野澤輸入』に続く大好評の芸人混入シリーズ第4弾!

◆出演者:囲碁将棋、GAG、うるとらブギーズ、石井輝明、アイロンヘッド、男性ブランコ



