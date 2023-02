[SDKI Inc.]



調査期間: 2023年1月7日ー1月15日



調査業者: SDKI



調査対象: 当社は、あらゆる規模の536の市場プレーヤーに対して調査を実施しました。



有効な回答の数: 536



調査方法: 実地調査 224、インターネット調査 312



調査回答者: 調査は、収益に基づいて企業を対象に実施されました。



調査結果:



質問: NANDフラッシュメモリ市場の現在と推定の規模はどのくらいですか?



NAND フラッシュ メモリ市場は、2022 年時点で 670 億米ドルと評価されており、2035 年までに 1,000 億米ドルに達すると推定されています。この市場は、2023-2035年の予測期間中に、11.27%の CAGRで成長しています。



質問: NANDフラッシュメモリ市場の成長を促進する要因は何ですか?



NAND フラッシュ メモリの需要の増加は、次の要因に起因します。-



ポータブル デバイスのデータ ストレージに対する絶え間ない要求 - PC、MP3 プレーヤー、デジタル カメラ、および USB フラッシュ ドライブにおける NAND フラッシュ メモリの需要は常に増加しています。現代のデバイスは、より優れた安定したパフォーマンスを実現するために、より高速なサーバー プロセッサ、より優れたメモリ、応答性の高いコンピューティング コア、および効率的なストレージ リソースを必要としています。

スマートフォンの普及が進み、データ生成とストレージの必要性が増加 - デジタル化により、画像、文書、オーディオ/ビデオファイル、およびその他の有益なコンテンツの形で大量に作成された非構造化データは、効果的に管理および保存する必要があります。

データの不揮発性ストレージ - NAND メモリは電源を切ってもデータを保持し、データは SSD 内の「チップ」に保存されるため、物理的に移動するディスクと比較してはるかに高速にアクセスできます。さらに、Web サーバーの転送速度も向上します。そのため、ポータブル デバイスのストレージとして理想的です。

チップの大容量化に対するニーズの高まり – NAND フラッシュ メモリは最大のチップ容量を提供するため、ハードディスクなどの磁気ストレージ デバイスと競合することができます。

NANDを使用した費用対効果の高いデータストレージの適用 – NAND フラッシュ ストレージは、効率的で高速なだけでなく、ビットあたりのコストが削減されるため、他の形式のストレージよりも経済的です。









質問: NANDフラッシュメモリ市場の成長を抑制している課題は何ですか?



NAND フラッシュメモリ市場の需要を抑制する課題は次のとおりです。



世界中で増加するNANDフラッシュチップの不足

3D NAND チップの製造は複雑なプロセスです

NAND フラッシュ メモリは、ROM に格納されたデータが通常必要とするバイト レベルのランダム アクセスを提供しないため、ROM の代わりに使用することはできません。





質問: NANDフラッシュメモリ市場の分類は何ですか?



NAND フラッシュ メモリ市場は次のように分類されます。



· タイプ別(SLC、MLC、TLC、QLC)、



タイプ セグメントでは、TLC サブセグメントが最も高い収益を獲得すると推定されています。これは、ほとんどのタスクをより迅速に実行できるため、QLC よりも効率的であると考えられているためです。TLC は、他の対応するものと比較して耐久性も優れています。TLC は、各セルに格納されるビット数が少ないため、プログラム/消去サイクルを少なくする必要があります。



· 構造別(2D構造と3D構造)、



3D 構造は、構造カテゴリの主要なサブセグメントです。3D NAND フラッシュは、2D NAND フラッシュと比較して、優れたストレージ容量、つまりデータ密度を提供します。複数の層のメモリセルを積み重ねることによって作成された3次元ストレージマトリックスは、同じチップ面積でストレージ容量を向上させることができます。



· アプリケーション別(スマートフォン、SSD、メモリーカード、タブレット)



スマートフォンは、アプリケーション セグメントの主要なカテゴリです。 スマートフォンは私たちの日常生活に浸透しています。スマートフォンの Web ブラウジング、メールの読み込み、ゲーム、さらには Facebook や Instagram などのソーシャル ネットワーク サイトのパフォーマンスを向上させるために、NAND フラッシュ メモリが大幅に使用されています。また、顔や手の認識やジェスチャーなどの追加機能を追加するためのスマートフォン用のコード ストレージ メディアとしても使用されます。



質問: NANDフラッシュメモリ市場の主なプレイヤーは?最近の発展は何ですか?



KIOXIA Corporation, Cypress Semiconductor Corporation (Infineon Technologies), SK Hynix Inc., SanDisk Corp. (Western Digital Technologies Inc.), Powerchip Technology Corporation, Samsung Electronics Co. Ltd., Intel Corporation, Yangtze Memory Technologies, および Micron Technology Inc. などは、NANDフラッシュメモリ市場の主なプレイヤーです。



この分野の最新の開発の一部は次のとおりです。-





Cypress Semiconductor Corp.は、SK Hynix system ic, Inc.とパートナーシップを締結しました。Cypressの既存のシングル レベル セル (SLC) NAND 製品を製造および販売するのは最初の 5 年間であり、次世代の NAND 製品への投資を継続します。合弁会社は香港に拠点を置き、SK Hynix system ic が 60%、Cypress が 40% を所有します。

Kioxia Corporationは、生産と販売の管理を改善するため、四日市工場と北上工場の生産調整を発表しました。同社は、現在の市況に合わせてウェーハの開始生産量を約 30% 削減することを計画しています。

SK Hynix Inc. は業界最高の 238 層の NAND フラッシュ製品を開発し、占有面積も最小です。同社は2023年前半に量産を開始する予定です。同社は最近、238 層 512Gb トリプルレベル (TLC) 4D NAND 製品のサンプルを顧客に出荷しました。





質問: NANDフラッシュメモリ市場で有利な成長機会を提供すると予想される地域はどれですか?



現在、アジア太平洋地域は、半導体分野での存在感が強いため、NAND フラッシュ メモリ市場で他の地域をリードしています。中国、日本、韓国、インドでは、いくつかのエンドユーザー アプリケーション、特にスマートフォンでの NAND フラッシュ メモリに対する高い需要があります。技術的に高度でコンパクトなメモリ チップを必要とするポータブル デバイスの採用の増加が、この地域の市場を牽引しています。それとは別に、日本、中国、韓国などの主要なプレーヤーの存在も競争力を提供し、市場をさらに後押ししています。



北米地域は、5G の普及と IoT デバイスの採用の増加を考慮して、NAND フラッシュ メモリ技術の成長に十分な見通しを提供しています。



ヨーロッパ地域は、今後 10 年間の NAND フラッシュ メモリ市場に十分な可能性を示しています。



