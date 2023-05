[株式会社キョードーメディアス]







2023年7月、恵比寿ザ・ガーデンホールにて「Why dont' you SWING BY ?」が開催されます。



「Why dont' you SWING BY ?」は、コント師と舞台俳優がショートストーリーで繰り広げる、新たなエンターテインメント。

シソンヌと、みうらひろきが企画し実現したこの公演。演出・脚本には菅野こうめいを迎え、シソンヌ じろうも共同脚本を務めます。

シソンヌと対峙する舞台俳優は、三浦宏規、原田優一、そして鈴木拡樹と豪華で“生きのいい男達”によりお届け。

さらにはバンドの生演奏も加わります。



お芝居があり、歌があり、生演奏もあり、もちろんコントもある、「ウェルメイド」な「都会派」の粋で、やりたい放題の楽しい舞台。それが「Why dont' you SWING BY ?」。



チケットは、いよいよ6月10日(土)より一般発売開始、ただいま各プレイガイドでは、先行予約の受付も実施中です。

2023年夏、コント師×舞台俳優による、新たなエンターテインメントにどうぞご期待ください。





■菅野こうめい(演出・脚本) コメント

憧れの「ウェルメイド」

最近、年齢のせいか、この仕事を目指した頃の事をよく考えます。僕の演劇青春時代はまさに小劇場が運動だったブームのまっただ中でした。勿論、僕も夢中になって観劇したものです。その一方で、まだ進駐軍のレガシーの香りが充満する横浜の街で、FEN(極東放送)のラジオを中学生の頃から聞きまくっていた僕は、「おしゃれなもの」が好きで追い求めてもいました。そんな僕が二十歳を過ぎて舞台スタッフとして働き始めた頃、世間には「都会派コメディー」なんて言葉があって、僕好みのおしゃれなお芝居が上演され始めていました。「都会派?」ほとんどブロードウエイやウエストエンドの翻訳物でしたが、どこのどの言葉を訳すと「都会派」になるのかと不思議に思ってもいました。それが後々「ウェルメイドプレイ」などと呼ばれることを知り、「そうか僕の憧れていたのはウェルメイドなお芝居だったんだ」と目を輝かせたりしたものです。

そして今、人生を一周した頃に、三浦宏規さんやシソンヌさんと出逢い、若い情熱を持った俳優やクリエイターと話す内に僕は僕の若い時の姿を重ねて、こんな事を思い出したのかもしれません。そのことにはものすごく感謝しています。

とにかく今回は、今をときめく、三浦さんやシソンヌのお二人、鈴木拡樹さん、原田優一さんと言う生きのいい男達と、粋な舞台を創り上げたいと思います。つまりそれが、僕が憧れ続けて来た「ウェルメイド」な、「都会派」の(笑)、楽しい舞台なのです。お芝居があり、歌があり、バンドの生演奏もあり、もちろんコントもあり、のやりたい放題の「ウェルメイド」をお楽しみに!





Why dont' you SWING BY ? 公演概要



■上演期間:2023年7月21日(金)~7月31日(月)

■会場:恵比寿ザ・ガーデンホール

〇出演:シソンヌ、三浦宏規、原田優一、鈴木拡樹

〇企画:シソンヌ&みうらひろき

〇演出・脚本:菅野こうめい

〇共同脚本:シソンヌ じろう



■チケット(税込):全席指定 11,000円 ※未就学児入場不可

■一般発売:2023年6月10日(土)10:00より

<プレイガイド先行予約 受付中!>

チケットぴあ 6月1日(木)23:59まで

受付URL> https://w.pia.jp/t/wdy-swingby/

ローソンチケット 6月4日(日)23:59まで

受付URL> https://l-tike.com/wdy-swingby/

イープラス 6月4日(日)23:59まで

受付URL> https://w.pia.jp/t/wdy-swingby/



■オフィシャルHP https://promax.co.jp/swingby/



主催:PROMAX / 東宝

制作:PROMAX / 東宝

協力:恵比寿ガーデンプレイス、恵比寿ザ・ガーデンホール

問い合わせ:ディスクガレージ https://info.diskgarage.com



