調査期間: 2022年12月12日ー12月19日



調査業者: SDKI Inc.



調査対象: 当社は、あらゆる規模の541の市場プレーヤーに対して調査を実施しました。



有効な回答の数: 541



調査方法: 実地調査 230、インターネット調査 311



調査回答者: 調査は、収益に基づいて企業を対象に実施されました。



質問: Wi-Fi 分析市場の規模はどのくらいですか?



Wi-Fi 分析市場は、2022 年に約 90 億米ドルを獲得し、予測期間中に、約 26% の CAGR で成長すると予想されています。さらに、世界の Wi-Fi 分析市場は、2035 年までに約 660 億米ドルに達すると予想されています。



質問: Wi-Fi 分析市場の成長を促進する要因は何ですか?



以下は、Wi-Fi 分析市場の分野での成長を促進する顕著な要因の一部です。



スマートフォンユーザー人口の着実な増加

公共の場での Wi-Fi ホットスポットの増加

ビッグデータ分析を効果的に使用する企業





さらに、ブランドと顧客の間のエンゲージメントのためのソーシャル メディアの使用は、日々増加しています。このユーザー エンゲージメントのモードは、公共 Wi-Fi ホットスポットの利用を促進するスマート シティ プロジェクトの増加とともに、市場の成長にも貢献すると考えられています。



質問: Wi-Fi 分析市場の主な分類は何ですか?



Wi-Fi 分析市場は、コンポーネント、展開、およびエンド ユーザーの業種別に分類できます。 これらのカテゴリは次のように分岐します: -



1. コンポーネント別





ソリューション

サービス





2. 展開別





クラウド

オンプレミス





3. エンドユーザー業種別





小売り

ホスピタリティ

スポーツとレジャー

輸送

ヘルスケア

その他のエンド ユーザーの業種





質問:Wi-Fi 分析市場で最大のシェアを獲得すると推定されるコンポーネント別のサブカテゴリはどれですか?



コンポーネント別のソリューションは、Wi-Fi 分析市場で最大のシェアを獲得すると推定されています。Wi-Fi 分析は、オンライン マーケティングと実店舗の小売店の両方で利用されています。オンライン分析ソリューションは、e コマースに携わる企業がクライアントが Web サイトをどのようにナビゲートするかを分析するのに役立ちます。また、ホテル、レストラン、小売店などの混雑した場所でも、Wi-Fi 分析ソリューションを利用しています。これらのソリューションは、顧客エンゲージメント、フットフォール分析、顧客行動分析などの情報を企業に提供します。組織や店舗に設置された人数カウント カメラは、そのような Wi-Fi 分析ソリューションの例です。



質問: Wi-Fi 分析市場で最大のシェアを獲得すると推定される展開別のサブカテゴリはどれですか?



展開別のサブカテゴリの中で、クラウド展開モデルは Wi-Fi 分析市場で最大のシェアを保持すると予想されます。クラウド展開モデルは、モデルを採用する企業にいくつかの利点を提供します。これらの利点には、手頃な価格設定、直接的な IT 管理、およびリソースの最適な使用が含まれます。これらの理由から、中小企業におけるクラウド導入の採用の増加も見られます。



質問: エンドユーザーに基づいて、Wi-Fi 分析市場で最大のシェアを占めると予想されるサブカテゴリはどれですか?



エンドユーザーに基づいて、ホスピタリティが Wi-Fi 分析市場で最大のシェアを保持すると予想されます。ホスピタリティ セクターにおける Wi-Fi 分析の主な用途は、ホテルによる収益管理です。ホテルは分析を使用して、顧客を引き付けるために提供されたサービスの有効性を評価します。多くのホテルやレストランも、ゲストへのインセンティブとして Wi-Fi プラットフォームを提供しています。これらはまた、ゲストがブランドにさらに関与するのに役立ち、プラットフォームと統合された電子メール マーケティングは、ゲストのブランドへのロイヤルティを強化します。このように、Wi-Fi 分析は、ホテル経営者がゲストとその施設との関わり方を深く理解するのに役立ちます。



質問: Wi-Fi 分析市場の成長を制限する課題は何ですか?



以下は、Wi-Fi 分析市場の成長の抑制要因です。-



公衆 Wi-Fi ホットスポット使用時のデータ暗号化の欠如

ラフな Wi-Fi ネットワークの存在とそれにつれのリスク

世界のさまざまな地域での統一された規制の枠組みの欠如





質問: Wi-Fi 分析市場をリードしている企業は?



以下は、Wi-Fi 分析市場をリードする以下の企業です -



Blix (Skyfii Limited)

Extreme Networks, Inc.

Cisco Systems, Inc.

Cloud4Wi, inc.

Fortinet, Inc.

Purple Wifi Ltd

Ruckus Networks (CommScope Inc)

Yelp Inc.

Aruba Analytics (Hewlett Packard Enterprise Company)

Zebra Technologies Corporation





質問: Wi-Fi 分析市場の分野における最近の開発は何ですか?



以下は、Wi-Fi 分析市場における最近の開発の一部です。



2022 年 1 月、米国のナショナル ホッケー リーグ (NHL) は、Extreme Networks, Inc. を Wi-Fi の公式パートナーおよび 2026 年までの Wi-Fi 分析の公式プロバイダーに指名しました。

2020 年 10 月、Blix は、Wi-Fi 分析で最高の精度を実現するために、AI 主導のテクノロジーである CountSmart を発表しました。





質問:Wi-Fi 分析市場で有利な成長機会を提供すると予想される地域はどれですか?



北米地域は、Wi-Fi 分析市場で最大の有利な機会を提供すると予想されます。スマートフォンの普及率の高まりは、北米地域の市場の成長を牽引する主な要因です。たとえば、2022 年には米国の成人の約 86% がスマートフォン ユーザーであると推定されています。



スマートフォンの使用と Wi-Fi 分析の需要は、パブリック Wi-Fi ホットスポットの可用性の向上によっても促進されています。さらに、この地域の財政力は、ビッグデータなどの高度な技術の開発に多額の投資を引き付けるのに役立ちます。したがって、これらすべての要因が、北米地域での Wi-Fi 分析ソリューションとサービスの需要に貢献しています。



