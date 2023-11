[株式会社マッシュホールディングス]

SNIDEL, FRAY I.D, LILY BROWNなど人気ファッションブランドがラインアップ! オープンを記念した【SNIDEL店舗限定カラーアイテム】の販売やオリジナルのノベルティも



株式会社ウサギオンライン(本社:東京都千代田区 代表取締役社長:須藤 誠)が運営するオンラインデパートメントストア「USAGI ONLINE(ウサギオンライン)」は2023年11月10日(金)、アミュプラザ長崎 新館2階にリアルショップ「USAGI ONLINE STORE アミュプラザ長崎店」をオープンいたします。

全国に17店舗を構えるUSAGI ONLINE STOREの、九州エリア初となる店舗のオープンを記念し、人気ブランド【SNIDEL(スナイデル)店舗限定カラーアイテム】の販売や、オリジナルのノベルティをプレゼントいたします。







オープン初日から8日間限定で、【 MA CARD FOR GO GREEN ポイントアップキャンペーン】を開催!





【MA CARD FOR GO GREEN ポイントアップキャンペーン】を開催いたします。

期間中は会員ランクに関わらず一律でポイント還元率5%となります。

対象期間:11月10日(金)~ 11月17日(金)



オリジナルノベルティプレゼント!





税込5,500円以上ご購入の方に、イラストレーター・foxy illustrations

(フォクシー イラストレーションズ) が特別に描きおろした「バニー」イラストのオリジナルショッパーをプレゼントいたします。

コットン素材で、書類などがぴったり入るA4サイズです。



※数量限定のため、なくなり次第終了となります。



人気ブランドSNIDEL店舗限定カラーアイテム





オープンを記念し、人気ブランドSNIDELの【深Vニットセットキャミワンピース】店舗限定カラー・BLACKを数量限定で販売いたします。







商品名 : 深VニットセットキャミOP

価格 : 27,940円(税込)

カラー : BLK

サイズ : 00,0,1



深めのVニットにキャミワンピースがセットになった、1着で何通りの着こなしも叶う万能アイテムです。



店舗限定カラーのBLACKは、キャミワンピースにシティー柄のオリジナルプリントが施されており洗練された印象の1枚。



さらに155cm以下の低身長の方に向けた00サイズ展開も!00サイズは0サイズより着丈がマイナス4cm、総丈121cmです。



また、USAGI ONLINE・USAGI ONLINE STOREで本アイテムを購入できるのは、アミュプラザ長崎店のみとなります。



その他取扱店舗 : SNIDEL銀座三越店、阪急梅田うめだ本店、博多阪急店



USAGI ONLINE STORE アミュプラザ長崎店





オープン日:2023年11月10日(金)

所在地:〒850-0058 長崎県長崎市尾上町1番1号 アミュプラザ長崎 新館2階

営業時間:10:00~20:00

TEL:095-895-9630 (営業日より開通)



〈取り扱いブランド〉

SNIDEL(スナイデル)/ SNIDEL HOME(スナイデル ホーム)/ FRAY I.D(フレイ アイディー)/ LILY BROWN(リリー ブラウン)/ CELFORD(セルフォード) / Mila Owen (ミラ オーウェン) /

emmi (エミ) etc...



USAGI ONLINE(ウサギオンライン)について





USAGI ONLINEは株式会社ウサギオンラインが運営する“オンラインデパートメントストア”です。

SNIDEL、gelato pique、FRAY I.D、Mila Owenなど人気のファッション・ルームウェアブランドをはじめ、メンズブランドや、インポートアイテム、ハイブランドのヴィンテージアイテムなどをセレクトしています。





また、話題のナチュラル&オーガニックコスメから、ソムリエが厳選したワインやスイーツ、更には音楽やアートにフィーチャーした「neroマガジン」、大切な人へのプレゼントに欠かせないギフトサービスに至るまで、ライフスタイルを豊かに彩るアイテムを幅広くご提案します。





サステナビリティの観点から、リアルショップ「USAGI ONLINE STORE」で使用するショッパーには、古紙配合率40%のサステナブルな紙材やボタニカルインキを採用することでCO2排出の低減を目指すなど、環境に配慮した取り組みも実施しています。ファッションやカルチャーを発信するUSAGI ONLINEがサステナブルアクションも発信することで、地球環境に貢献していく輪を積極的に拡げてまいります。



