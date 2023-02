[SDKI Inc.]



調査期間: 2022年12月3日ー12月10日



調査業者: SDKI Inc.



調査対象: 当社は、あらゆる規模の535の市場プレーヤーに対して調査を実施しました。



有効な回答の数: 535



調査方法: 実地調査 211、インターネット調査 324



調査回答者: 調査は、収益に基づいて企業を対象に実施されました。



質問: 無人搬送車市場の規模はどのくらいですか?



無人搬送車市場は、2022 年に約 50 億米ドルを獲得し、予測期間中に、 10% の CAGR で成長すると予想されます。さらに、世界の無人搬送車市場は、2035 年までに約 100 億米ドルに達すると予想されています。



質問: 無人搬送車市場の成長を促進する要因は何ですか?



以下は、無人搬送車市場の分野の成長を促進する主な要因の一部です。



世界のさまざまな地域での人件費が高い

さまざまな業界でインダストリー 4.0 技術の重要性の高まり

さまざまな業界でのマテリアルハンドリングの自動化の需要





無人搬送車 (AVG) は、さまざまな産業プロセスにおけるヒューマン エラーの可能性を最小限に抑えます。さらに、パンデミック中の懇親会の制限は、その間の労働力の利用可能性に影響を与えました。製造部門の生産量はひどく影響を受けました。この状況により、製造の自動化は避けられず、市場の成長を促進しました。



質問: 無人搬送車市場の主な分類は何ですか?



無人搬送車市場は、車両の種類とナビゲーション技術によって分類できます。これらのカテゴリは、次のようにさらに分岐します。: -



1. 車種別





牽引車

ユニットロードキャリア

パレットトラック

フォークリフト車

ハイブリッド車

その他





2. ナビゲーション技術別





レーザーガイダンス

磁気ガイダンス

ビジョンガイダンス

誘導ガイダンス

自然なナビゲーション

その他





質問: 無人搬送車市場で最大のシェアを獲得すると推定される車種別のサブカテゴリはどれですか?



牽引車のサブカテゴリは、無人搬送車市場で最大のシェアを獲得すると推定されています。牽引車は主に、重い荷物を運ぶ動力のないカートを移動するために使用されます。レッカー車はフォークリフトに比べてトレーラーの台数が多いです。これらの余分なトレーラーにより、レッカー車はフォークリフト トラックよりも重い荷物を運ぶことができます。したがって、牽引車はあらゆる種類の AVG の中で最も有用であると考えられています。巨大な市場成長を示すと予想される別のカテゴリは、ユニット ロード キャリアのカテゴリです。



質問:ナビゲーション技術に関して、無人搬送車市場で最大のシェアを保持すると予想されるサブカテゴリはどれですか?



ナビゲーション技術に関しては、レーザー誘導が無人搬送車市場で最大のシェアを保持すると予想されます。この技術が提供する高度な機能の結果として、この技術の需要が高まる可能性があります。これらの機能には、正確なナビゲーション、セキュリティ、および柔軟性が含まれます。また、レーザー誘導技術は、保管施設の配置を乱すことはありません。そのため、設置が容易であり、高い需要に貢献することが期待されています。レーザーを搭載した AGV は、レーザー光線を 360 度連続的に放出します。リフレクターから反射するこれらのビームは、ナビゲーションの信号として機能します。さらに、レーザーで誘導されたAVGは、精度を向上させるために1秒間に35回以上位置を修正できると計算されています。この精度の向上は、市場でのこの技術の高い需要において重要な役割を果たしています。



質問: 無人搬送車市場の成長を制限する課題は何ですか?



以下は、無人搬送車市場の成長を抑制しているいくつかの要因です。



無人搬送車に関連する高い設置コスト

Eコマースや小売などの分野でのモバイル ロボットとの競合

AGV のセンサーの故障による課題





質問: 無人搬送車市場をリードしている企業は?



以下は、無人搬送車市場をリードする以下の企業です -



Daifuku Co., Ltd.

TOYOTA INDUSTRIES CORPORATION

JBT Europe B.V.

KION GROUP AG

KUKA Aktiengesellschaft

Hyster-Yale Group, Inc

Seegrid Corporation

Swisslog Holding AG

BALYO SA

ek robotics GmbH





質問: 無人搬送車市場の分野における最近の開発は何ですか?



以下は、無人搬送車市場における最近の開発の一部です。: -



2021年3月、TOYOTA INDUSTRIES CORPORATION は日本最大の航空会社である全日本空輸と提携しました。このパートナーシップは、トヨタの新しい自動牽引トラクターのテストを目的としています。このテストは東京羽田空港の制限区域で行われる予定でした。

2021年2月、 Daifuku Co., Ltd. は、ドイツのAFT Industries AGと契約を締結しました。合意に基づき、両社は自動車部門でのマテリアルハンドリングに関する専門知識を組み合わせて活用します。





質問:無人搬送車市場で有利な成長機会を提供すると予想される地域はどれですか?



アジア太平洋地域は、無人搬送車市場で最大の有利な機会を提供すると予想されます。地域地域市場も、予測期間中に、最大の成長を示すと予測されています。この地域での製造や電子商取引などのセクターの拡大は、地域市場の成長を牽引する主な要因であると考えられています。アジア太平洋地域におけるこれらのセクターの拡大は、インド、中国、日本などの国々が主導しています。E コマースの拡大につれ、企業はより効率的になり、最短期間で製品を提供する必要性が高まっています。ビジネスのこの必要性は、地域市場の成長を大幅に促進すると予想されます。



当社について



SDKI Inc.の目標は、日本、中国、米国、カナダ、英国、ドイツなど、さまざまな国の市場シナリオを明らかにすることです。また、リサーチアナリストやコンサルタントの多様なネットワークを通じて、成長指標、課題、トレンド、競争環境など、信頼性の高いリサーチインサイトを世界中のクライアントに提供することに重点を置いています。SDKIは、30か国以上で信頼と顧客基盤を獲得しており、他の手つかずの経済圏での足場を拡大することにさらに注力しています。当社は、さまざまな市場ドメインに対処し、クライアントに最高のサービスを提供し、健全な意思決定を支援する経験を積んできました。



